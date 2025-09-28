Volg Cercle Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
Datum: 28/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
LIVE: KAA Gent wil opnieuw aanknopen met de overwinning bij Cercle, Ivan Leko komt met verwittiging
Cercle Brugge en KAA Gent spelen op zondagnamiddag een interessant duel tegen elkaar. Beide ploegen kunnen wel wat punten gebruiken en Ivan Leko wil De Vereniging alvast zeker niet gaan onderschatten.

KAA Gent verloor in de midweek met 1-0 bij Anderlecht en zag zo de opmars ietwat gestuit. Met een overwinning op bezoek bij Cercle Brugge kunnen ze wel opnieuw de top-6 induiken.

Ivan Leko wil winnen bij Cercle Brugge

Cercle Brugge van zijn kant zou op en over de Buffalo's kunnen springen. Op die manier wordt het voor beide ploegen stilaan een belangrijke zaak hoe ze omgaan met de partij.

"Ik hou van hun spelwijze", had Ivan Leko alvast de nodige complimenten voor Cercle Brugge op zijn persconferentie deze week. "Ze verdienen drie of vier punten meer dan wat ze behaalden."

Moeilijkere match in Brugge dan in Anderlecht voor Gent?

"Ik denk dat dit een moeilijkere wedstrijd wordt dan de match van afgelopen dinsdag. We zullen geen tijd aan de bal krijgen. We zullen heel goed moeten zijn om in Brugge te winnen."

Een wedstrijd die moeilijker wordt dan de nederlaag in Anderlecht? Het is aan Ivan Leko om te tonen dat zijn Buffalo's stilaan klaar zijn om er echt te staan de komende weken en maanden. De top-6 en op termijn Europees voetbal moeten het doel zijn.

Prono Cercle Brugge - KAA Gent

Cercle Brugge wint
Gelijk
KAA Gent wint
Populairste
1-1
(84x)		 1-2
(71x)		 2-1
(45x)

Vergelijking Cercle Brugge - KAA Gent

Positie

13
8

Punten

9
11

Gewonnen

2
3

Verloren

3
3

Gescoorde doelpunten

10
11

Doelpunten tegen

9
10

Gele kaarten

16
14

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

15
9
27
15/12 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/09 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
11/02 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
22/10 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
20/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/05 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 KAA Gent KAA Gent
29/01 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 KAA Gent KAA Gent
20/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/10 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/04 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
26/09 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/10 16:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-2 KAA Gent KAA Gent
01/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
01/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/09 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/07 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
07/03 01:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
25/10 02:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
20/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/05 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-5 KAA Gent KAA Gent
18/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
30/07 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/11 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
15/05 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/03 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/11 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
02/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KAA Gent KAA Gent
15/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 KAA Gent KAA Gent
18/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
30/01 19:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
19/08 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KAA Gent KAA Gent
11/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
09/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/10 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

26/09 1

Voor Pieter Gerkens was vorig seizoen er één om snel te vergeten. De middenvelder belandde bij KAA Gent in de schaduw en kreeg nauwelijks nog speelminuten. Het zorgde voor ...

Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

26/09 1

Zondagnamiddag staat Cercle - KAA Gent op het menu. Het meest hartverwarmende moment van die dag vindt misschien wel voor de aftrap plaats.

Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

26/09 1

Na het verlies in Anderlecht maakt Ivan Leko zich met KAA Gent weer op voor een moeilijke opdracht. De Buffalo's spelen zondag uit bij Cercle.

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-0 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 La Louvière La Louvière
