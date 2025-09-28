LIVE: spektakel en vier goals in eerste helft Cercle - Gent! Rusten geblazen!

|
Aan de overkant is de bal op Ngoura iets te hard. Het blijft wel van links naar rechts gaan.
|
53
|
Daar is Gent nog eens, maar eerst pakt Delanghe het schot van Kadri en daarna is er een redding op de lijn van een verdediger.
|
|
50
|
Cercle meteen met de neus aan het venster. Gent moet een bal van de lijn keren.
|
48
|
Gele kaart voor Abdelkahar Kadri
|
47
|
Meteen een verwittiging van met een schot van Magnée over de kooi van Roef!
|
46
|
Edgaras Utkus
Emmanuel Kakou
|
46
|
Utkus gaat eraf en wordt vervangen door Kakou! De bal rolt opnieuw in Jan Breydel.
|
45+20
|
En zo gaan we naar binnen met vier doelpunten en veel spektakel in deze eerste helft.
|
|
|
Rust
|
45+5
|
Gele kaart voor Edan Diop
|
45+5
|
Ook Diop nog de bon op!
|
45+4
|
Diop probeert nog eens, maar hij stuit op Roef en vooral Samoise. Corner!
|
45+3
|
Krijgen we nog iets in deze eerste helft of is dat het dan geweest? Cercle trekt nog eens ten strijde!
|
45+1
|
Doelpunt van Atsuki Ito
|
45+1
|
Delorge opent knap op Skoras. Die komt met een gemeten voorzet en Ito kan moederziel alleen de 2-2 binnentikken.
|
45
|
We krijgen 4 minuten blessuretijd.
|
45
|
Gent heeft nu werk aan de winkel. Het heeft natuurlijk nog een tweede helft!
|
43
|
Doelpunt van Edgaras Utkus (Gary Magnée)
|
|
43
|
Daar is dan toch de 2-1. Utkus klimt het hoogst en zorgt voor de voorsprong voor De Vereniging. Een mooi jubileum, want het is zijn honderdste wedstrijd voor Cercle.
|
41
|
Schotje van Ngoura, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk. Roef pakt zonder problemen.
|
39
|
Stevige beuk van Skoras, maar hij mag verder. Ito trapt de voorzet naast.
|
37
|
Een slordiger periode in de wedstrijd mogen we dit toch stilaan noemen. Gent heeft het evenwicht wel hersteld.
|
34
|
Gent houdt de bal even bij. De pass van Ito op Kanga is uiteindelijk te hard en zo weg kans.
|
31
|
Gele kaart voor Jean-Kevin Duverne
|
31
|
Duverne krijgt van hetzelfde laken een broek. Slim uitgelokt, Leko is furieus en krijgt een reprimande van Bert Put.
|
29
|
Gele kaart voor Oluwaseun Adewumi
|
28
|
Skoras vraagt om een kaart en de ref gaat er op in: Adewumi op de bon.
|
25
|
Gent probeert nu wat meer druk op de ketel te zetten, maar Skoras & co komen er niet goed uit.
|
|
22
|
Doelpunt van Steve Ngoura (Penalty)
|
22
|
Steve Ngoura achter de bal. Staalhard voorbij Roef, die in de goede hoek zat.
|
20
|
Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden
|
20
|
Van Der Heyden gaat de bon op voor een trekfout op Ravych en Gent krijgt een strafschop tegen. Hoe zat dat ook alweer met die low cost penalty's?
|
18
|
Of komt de VAR nog tussen? Neen! Ondertussen een momentje voor Miguel Van Damme ook.
|
17
|
Eerste keer Gent en meteen raak. Kanga houdt iedereen af en speelt dan tot bij Skoras, die er meteen 0-1 van maakt.
|
16
|
Doelpunt van Michal Skoras (Wilfried Kanga)
|
15
|
Nieuwe fase. Diakité worstelt met de bal, de schuiver van Agyekum is te weinig.
|
13
|
De thuisploeg blijft de meest dreigende. Gent is bezwaarlijk over de middenlijn geweest.
|
10
|
Diakité worstelt er zich doorheen. Adewumi in het blok, Van der Bruggen in de herneming meteen over.
|
|
8
|
Voorlopig is het Cercle Brugge met de meeste intenties. Gent plooit achteruit.
|
5
|
Diakité kan trappen, maar legt nog opzij richting Adewumi. Die dribbelt erdoorheen, maar raakt niet voorbij Roef!
|
4
|
De wedstrijd stond in het teken van Miguel Van Damme, die deze week 32 zou zijn geworden. Zijn vrouw en kindje kwamen de aftrap geven.
|
2
|
De thuisploeg meteen ten strijde, maar de omhaal naast en ook gefloten voor een fout.
|
1
|
De bal rolt op Jan Breydel.
|
1
|
Cercle Brugge - KAA Gent: 0-0
|
|
Vooraf
Cercle Brugge en KAA Gent zijn op zoek naar drie punten op Jan Breydel. Bij de thuisploeg geen wijzigingen na het gelijkspel tegen KV Mechelen, bij de Buffalo's kiest Ivan Leko voor Samoise in de plaats van Essaoubi.