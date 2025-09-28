Datum: 28/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9

LIVE: spektakel en vier goals in eerste helft Cercle - Gent! Rusten geblazen!

Cercle Brugge en KAA Gent spelen op zondagnamiddag een interessant duel tegen elkaar. Beide ploegen kunnen wel wat punten gebruiken en Ivan Leko wil De Vereniging alvast zeker niet gaan onderschatten.

56
 Aan de overkant is de bal op Ngoura iets te hard. Het blijft wel van links naar rechts gaan.
53
 Daar is Gent nog eens, maar eerst pakt Delanghe het schot van Kadri en daarna is er een redding op de lijn van een verdediger.
50
 Cercle meteen met de neus aan het venster. Gent moet een bal van de lijn keren.
48
  Gele kaart voor Abdelkahar Kadri
47
 Meteen een verwittiging van met een schot van Magnée over de kooi van Roef!
46
 Vervangen Edgaras Utkus
Ingevallen Emmanuel Kakou
46
 Utkus gaat eraf en wordt vervangen door Kakou! De bal rolt opnieuw in Jan Breydel.
45+20
 En zo gaan we naar binnen met vier doelpunten en veel spektakel in deze eerste helft.


Scheidsrechter 		Rust


45+5
  Gele kaart voor Edan Diop
45+5
 Ook Diop nog de bon op!
45+4
 Diop probeert nog eens, maar hij stuit op Roef en vooral Samoise. Corner!
45+3
 Krijgen we nog iets in deze eerste helft of is dat het dan geweest? Cercle trekt nog eens ten strijde!
45+1

Goal 		Doelpunt van Atsuki Ito
45+1
 Delorge opent knap op Skoras. Die komt met een gemeten voorzet en Ito kan moederziel alleen de 2-2 binnentikken.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45
 Gent heeft nu werk aan de winkel. Het heeft natuurlijk nog een tweede helft!
43

Goal 		Doelpunt van Edgaras Utkus (Gary Magnée)
43
 Daar is dan toch de 2-1. Utkus klimt het hoogst en zorgt voor de voorsprong voor De Vereniging. Een mooi jubileum, want het is zijn honderdste wedstrijd voor Cercle.
41
 Schotje van Ngoura, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk. Roef pakt zonder problemen.
39
 Stevige beuk van Skoras, maar hij mag verder. Ito trapt de voorzet naast.
37
 Een slordiger periode in de wedstrijd mogen we dit toch stilaan noemen. Gent heeft het evenwicht wel hersteld.
34
 Gent houdt de bal even bij. De pass van Ito op Kanga is uiteindelijk te hard en zo weg kans.
31
  Gele kaart voor Jean-Kevin Duverne
31
 Duverne krijgt van hetzelfde laken een broek. Slim uitgelokt, Leko is furieus en krijgt een reprimande van Bert Put.
29
  Gele kaart voor Oluwaseun Adewumi
28
 Skoras vraagt om een kaart en de ref gaat er op in: Adewumi op de bon.
25
 Gent probeert nu wat meer druk op de ketel te zetten, maar Skoras & co komen er niet goed uit.
22

Goal 		Doelpunt van Steve Ngoura (Penalty)
22
 Steve Ngoura achter de bal. Staalhard voorbij Roef, die in de goede hoek zat.
20
  Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden
20
 Van Der Heyden gaat de bon op voor een trekfout op Ravych en Gent krijgt een strafschop tegen. Hoe zat dat ook alweer met die low cost penalty's?
18
 Of komt de VAR nog tussen? Neen! Ondertussen een momentje voor Miguel Van Damme ook.
17
 Eerste keer Gent en meteen raak. Kanga houdt iedereen af en speelt dan tot bij Skoras, die er meteen 0-1 van maakt.
16

Goal 		Doelpunt van Michal Skoras (Wilfried Kanga)
15
 Nieuwe fase. Diakité worstelt met de bal, de schuiver van Agyekum is te weinig.
13
 De thuisploeg blijft de meest dreigende. Gent is bezwaarlijk over de middenlijn geweest.
10
 Diakité worstelt er zich doorheen. Adewumi in het blok, Van der Bruggen in de herneming meteen over.
8
 Voorlopig is het Cercle Brugge met de meeste intenties. Gent plooit achteruit.
5
 Diakité kan trappen, maar legt nog opzij richting Adewumi. Die dribbelt erdoorheen, maar raakt niet voorbij Roef!
4
 De wedstrijd stond in het teken van Miguel Van Damme, die deze week 32 zou zijn geworden. Zijn vrouw en kindje kwamen de aftrap geven.
2
 De thuisploeg meteen ten strijde, maar de omhaal naast en ook gefloten voor een fout.
1
 De bal rolt op Jan Breydel.
1
 Cercle Brugge - KAA Gent: 0-0

Vooraf
Cercle Brugge en KAA Gent zijn op zoek naar drie punten op Jan Breydel. Bij de thuisploeg geen wijzigingen na het gelijkspel tegen KV Mechelen, bij de Buffalo's kiest Ivan Leko voor Samoise in de plaats van Essaoubi.

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler
21 Delanghe Maxime  
15 Magnée Gary A  
66 Ravych Christiaan  
3 Utkus Edgaras  
6 Agyekum Lawrence  
37 Diop Edan    
28 Van der Bruggen Hannes  
18 Gerkens Pieter  
17 Adewumi Oluwaseun    
9 Ngoura Steve  
10 Diakite Oumar  
  Bank
1 Warleson  
5 Kakou Emmanuel  
8 Erick  
11 Minda Alan  
14 Mpanzu Beni Christophe  
19 Diaby Ibrahima  
22 Bayo Alama  
27 De Wilde Nils  

KAA Gent KAA Gent
  Speler
33 Roef Davy  
44 Van Der Heyden Siebe    
3 Paskotsi Maksim  
29 Duverne Jean-Kevin    
8 Skoras Michal  
37 Kadri Abdelkahar    
17 Delorge Mathias  
18 Samoise Matisse  
15 Ito Atsuki  
6 Gandelman Omri  
7 Kanga Wilfried A  
  Bank
10 Omgba Aimé  
11 Sonko Momodou  
13 Mitrovic Stefan  
19 Surdez Franck  
20 Araujo Tiago  
25 Essaouabi Hatim  
27 De Vlieger Tibe  
30 Peersman Kjell  
45 Goore Hyllarion  

Vooraf

Cercle Brugge en KAA Gent spelen op zondagnamiddag een interessant duel tegen elkaar. Beide ploegen kunnen wel wat punten gebruiken en Ivan Leko wil De Vereniging alvast zeker niet gaan onderschatten.

KAA Gent verloor in de midweek met 1-0 bij Anderlecht en zag zo de opmars ietwat gestuit. Met een overwinning op bezoek bij Cercle Brugge kunnen ze wel opnieuw de top-6 induiken.

Ivan Leko wil winnen bij Cercle Brugge

Cercle Brugge van zijn kant zou op en over de Buffalo's kunnen springen. Op die manier wordt het voor beide ploegen stilaan een belangrijke zaak hoe ze omgaan met de partij.

"Ik hou van hun spelwijze", had Ivan Leko alvast de nodige complimenten voor Cercle Brugge op zijn persconferentie deze week. "Ze verdienen drie of vier punten meer dan wat ze behaalden."

Moeilijkere match in Brugge dan in Anderlecht voor Gent?

"Ik denk dat dit een moeilijkere wedstrijd wordt dan de match van afgelopen dinsdag. We zullen geen tijd aan de bal krijgen. We zullen heel goed moeten zijn om in Brugge te winnen."

Een wedstrijd die moeilijker wordt dan de nederlaag in Anderlecht? Het is aan Ivan Leko om te tonen dat zijn Buffalo's stilaan klaar zijn om er echt te staan de komende weken en maanden. De top-6 en op termijn Europees voetbal moeten het doel zijn.

