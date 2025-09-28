LIVE: spektakel en vier goals in eerste helft Cercle - Gent! Rusten geblazen!

Cercle Brugge en KAA Gent spelen op zondagnamiddag een interessant duel tegen elkaar. Beide ploegen kunnen wel wat punten gebruiken en Ivan Leko wil De Vereniging alvast zeker niet gaan onderschatten.

KAA Gent verloor in de midweek met 1-0 bij Anderlecht en zag zo de opmars ietwat gestuit. Met een overwinning op bezoek bij Cercle Brugge kunnen ze wel opnieuw de top-6 induiken.

Ivan Leko wil winnen bij Cercle Brugge

Cercle Brugge van zijn kant zou op en over de Buffalo's kunnen springen. Op die manier wordt het voor beide ploegen stilaan een belangrijke zaak hoe ze omgaan met de partij.

"Ik hou van hun spelwijze", had Ivan Leko alvast de nodige complimenten voor Cercle Brugge op zijn persconferentie deze week. "Ze verdienen drie of vier punten meer dan wat ze behaalden."

Moeilijkere match in Brugge dan in Anderlecht voor Gent?

"Ik denk dat dit een moeilijkere wedstrijd wordt dan de match van afgelopen dinsdag. We zullen geen tijd aan de bal krijgen. We zullen heel goed moeten zijn om in Brugge te winnen."

Een wedstrijd die moeilijker wordt dan de nederlaag in Anderlecht? Het is aan Ivan Leko om te tonen dat zijn Buffalo's stilaan klaar zijn om er echt te staan de komende weken en maanden. De top-6 en op termijn Europees voetbal moeten het doel zijn.