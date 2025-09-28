0-1
0-2
|Datum:
|28/09/2025 18:30
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 9
|Stadion:
|Stade du Pays de Charleroi
Slechts één punt scheiden Charleroi en KV Mechelen. Vanzelfsprekend is hun onderling duel dus voor beide teams een belangrijke wedstrijd om hun relatief goede seizoensbegin door te trekken.
85' 30"
|Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
|
81
|
Miras moet zich nu wel alert tonen op een schot van Pflücke. Prima parade van de KVM-doelman.
|
80
|
Na een lange bal van Pflücke verpest Mbenza de kans met een gemiste controle.
|
79
|
Kevin Van Den Kerkhof
Isaac Mbenza
|
79
|
Cheick Keita
Raymond Asante
|
78
|
Myron van Brederode
Bill Antonio
|
75
|
Mechelen is aan het inzakken. Nog een kwartier verdedigen en we steken de drie punten op zak, denkt Vanderbiest.
|
71
|
Gele kaart voor Lion Lauberbach
|
69
|
Szymczak drukt af vanuit de scherpe hoek, maar Miras pareert.
|
69
|
Miras aan de ene kant en Keita aan de andere kant grijpen voor hun respectievelijke ploegen kordaat in om verder doelgevaar te vermijden.
|
68
|
Antoine Bernier
Lewin Blum
|
67
|
Opnieuw een strafschopgevalletje wanneer Scheidler neer gaat. Van Driessche weet zeker dat er deze keer niets aan de hand is.
|
64
|
Bilal Bafdili
Kerim Mrabti
|
64
|
De VAR beslist: geen penalty!
De VAR moeit er zich mee: dan toch geen strafschop voor Charleroi. Wellicht de terechte beslissing, want Konaté hield zijn arm naast zijn lichaam.
|
63
|
De VAR beslist: geen penalty!
|
62
|
De VAR is de penalty aan het checken...
|
61
|
|
59
|
Een knappe rush van Bernier langs links. Halhal moet hem foutief afstoppen.
|
57
|
Keita legt van ver aan, zijn schot gaat ook ver naast.
|
54
|
Na een pass van Van Brederode richting Bafdili lijkt de doodsteek in de maak, maar Romsaas schiet zijn ploeg ter hulp.
|
53
|
Pflücke wordt nu bereikt in de rechthoek, maar hij aarzelt te lang. Charleroi houdt er enkel een hoekschop aan over.
|
50
|
Pflücke probeert het op een te moeilijke manier.
|
46
|
De tweede helft is begonnen, met dus een dubbele wissel bij Charleroi.
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+2
|
Charleroi komt nog met een offensiefje aan het einde van de eerste helft, maar het is al bijna rust.
|
45+1
|
Servais knalt onbesuisd over. Hier zat meer in.
|
45
|
Amine Boukamir
Filip Szymczak
|
45
|
Jules Gaudin
Mardochee Nzita
|
43
|
Miras moet nu aan de bak
Romsaas drukt na een schijnbeweging toch af. Miras moet zijn schot in hoekschop werken.
|
41
|
Doelpunt van Lion Lauberbach (Myron van Brederode)
Die vorige zin mag je nu in het vet drukken. Charleroi laat zich te makkelijk in de luren leggen, Lauberbach straft het af: 0-2.
|
39
|
Miras kan probleemloos de voorzet van Pflücke ... plukken. Deze wedstrijd evolueert steeds meer hoe ze het in Mechelen voor ogen hadden.
|
36
|
Doelpunt van Myron van Brederode (Gora Diouf)
Nu is het wel prijs. Mechelen klimt op voorsprong. Van Brederode scoort in zijn eerste match als titularis. De Nederlander schiet knap raak via de binnenkant van de paal.
|
32
|
Lauberbach zet Delavallée aan het werk
Slecht wegwerken van Keita en plots komt Mechelen dicht bij de 0-1. Er is een schitterende redding van Delavallée nodig op het schot van Lauberbach om het openingsdoelpunt te voorkomen.
|
29
|
Scheidler legt af voor Pflücke. De ex-speler van KV besluit recht op Miras.
|
27
|
Een aardige combinatie tussen Bernier, Scheidler en Camara. Nu moet het in de zone van de waarheid nog wat gevaarlijker worden.
|
24
|
Camara knalt vanuit de tweede lijn recht op Miras. Charleroi zorgt wel voor de meeste dreiging.
|
23
|
Van Den Kerkhof legt zowaar aan van aan de middenlijn en de bal hobbelt naast. We moeten dit als een doelpoging noteren.
|
22
|
Het eerste Mechelse schot is van Servais, maar het is een ongevaarlijke poging.
|
20
|
Geen onaardige vrije trap van Charleroi, maar Konaté kan wegwerken.
|
17
|
Er worden tot dusver vooral wat speldenprikken uitgedeeld.
|
13
|
Bernier komt net niet bij de pass van Gaudin. Even later aarzelt Romsaas om te schieten.
|
10
|
Scheidler probeert op rechts Pflücke te bereiken, maar Marsa kan intercepteren.
|
9
|
Door de zege van Gent is Mechelen uit de top zes gevallen. Als KV in Charleroi een punt pakt, komt het wel weer de top zes binnen.
|
5
|
Een eerste interessante actie van Mechelen, maar Ousou verdedigt goed op links.
|
1
|
De aftrap is gegeven op Mambourg.
|
1
|
Charleroi - KV Mechelen: 0-0
|
|
Vooraf
Slechts één punt scheiden Charleroi en KV Mechelen. Vanzelfsprekend is hun onderling duel dus voor beide teams een belangrijke wedstrijd om hun relatief goede seizoensbegin door te trekken.
|
Bank: Isaac Mbenza - Filip Szymczak - Mardochee Nzita - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Quentin Benaets
Bank: Ortwin De Wolf - Ryan Teague - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Moncef Zekri - Bill Antonio - Massimo Decoene
|
|
Een schot van Romsaas lijkt naast te gaan, maar de bal raakt de arm van Konaté. Penalty, zegt scheidsrechter Van Driessche.
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden