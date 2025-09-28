Datum: 28/09/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

Slechts één punt scheiden Charleroi en KV Mechelen. Vanzelfsprekend is hun onderling duel dus voor beide teams een belangrijke wedstrijd om hun relatief goede seizoensbegin door te trekken.

Tijd   85' 30" 
81
 Miras moet zich nu wel alert tonen op een schot van Pflücke. Prima parade van de KVM-doelman.
80
 Na een lange bal van Pflücke verpest Mbenza de kans met een gemiste controle.
79
 Vervangen Kevin Van Den Kerkhof
Ingevallen Isaac Mbenza
79
 Vervangen Cheick Keita
Ingevallen Raymond Asante
78
 Vervangen Myron van Brederode
Ingevallen Bill Antonio
75
 Mechelen is aan het inzakken. Nog een kwartier verdedigen en we steken de drie punten op zak, denkt Vanderbiest.
71
  Gele kaart voor Lion Lauberbach
69
 Szymczak drukt af vanuit de scherpe hoek, maar Miras pareert.
69
 Miras aan de ene kant en Keita aan de andere kant grijpen voor hun respectievelijke ploegen kordaat in om verder doelgevaar te vermijden.
68
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Lewin Blum
67
 Opnieuw een strafschopgevalletje wanneer Scheidler neer gaat. Van Driessche weet zeker dat er deze keer niets aan de hand is.
64
 Vervangen Bilal Bafdili
Ingevallen Kerim Mrabti
64
 De VAR beslist: geen penalty!
De VAR moeit er zich mee: dan toch geen strafschop voor Charleroi. Wellicht de terechte beslissing, want Konaté hield zijn arm naast zijn lichaam.
63
 De VAR beslist: geen penalty!
62
 De VAR is de penalty aan het checken...
61
 Penalty voor Charleroi
59
 Een knappe rush van Bernier langs links. Halhal moet hem foutief afstoppen.
57
 Keita legt van ver aan, zijn schot gaat ook ver naast.
54
 Na een pass van Van Brederode richting Bafdili lijkt de doodsteek in de maak, maar Romsaas schiet zijn ploeg ter hulp.
53
 Pflücke wordt nu bereikt in de rechthoek, maar hij aarzelt te lang. Charleroi houdt er enkel een hoekschop aan over.
50
 Pflücke probeert het op een te moeilijke manier.
46
 De tweede helft is begonnen, met dus een dubbele wissel bij Charleroi.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Charleroi komt nog met een offensiefje aan het einde van de eerste helft, maar het is al bijna rust.
45+1
 Servais knalt onbesuisd over. Hier zat meer in.
45
 Vervangen Amine Boukamir
Ingevallen Filip Szymczak
45
 Vervangen Jules Gaudin
Ingevallen Mardochee Nzita
43
 Miras moet nu aan de bak
Romsaas drukt na een schijnbeweging toch af. Miras moet zijn schot in hoekschop werken.
41

Goal 		Doelpunt van Lion Lauberbach (Myron van Brederode)
Die vorige zin mag je nu in het vet drukken. Charleroi laat zich te makkelijk in de luren leggen, Lauberbach straft het af: 0-2.
39
 Miras kan probleemloos de voorzet van Pflücke ... plukken. Deze wedstrijd evolueert steeds meer hoe ze het in Mechelen voor ogen hadden.
36

Goal 		Doelpunt van Myron van Brederode (Gora Diouf)
Nu is het wel prijs. Mechelen klimt op voorsprong. Van Brederode scoort in zijn eerste match als titularis. De Nederlander schiet knap raak via de binnenkant van de paal.
32
 Lauberbach zet Delavallée aan het werk
Slecht wegwerken van Keita en plots komt Mechelen dicht bij de 0-1. Er is een schitterende redding van Delavallée nodig op het schot van Lauberbach om het openingsdoelpunt te voorkomen.
29
 Scheidler legt af voor Pflücke. De ex-speler van KV besluit recht op Miras.
27
 Een aardige combinatie tussen Bernier, Scheidler en Camara. Nu moet het in de zone van de waarheid nog wat gevaarlijker worden.
24
 Camara knalt vanuit de tweede lijn recht op Miras. Charleroi zorgt wel voor de meeste dreiging.
23
 Van Den Kerkhof legt zowaar aan van aan de middenlijn en de bal hobbelt naast. We moeten dit als een doelpoging noteren.
22
 Het eerste Mechelse schot is van Servais, maar het is een ongevaarlijke poging.
20
 Geen onaardige vrije trap van Charleroi, maar Konaté kan wegwerken.
17
 Er worden tot dusver vooral wat speldenprikken uitgedeeld.
13
 Bernier komt net niet bij de pass van Gaudin. Even later aarzelt Romsaas om te schieten.
10
 Scheidler probeert op rechts Pflücke te bereiken, maar Marsa kan intercepteren.
9
 Door de zege van Gent is Mechelen uit de top zes gevallen. Als KV in Charleroi een punt pakt, komt het wel weer de top zes binnen.
5
 Een eerste interessante actie van Mechelen, maar Ousou verdedigt goed op links.
1
 De aftrap is gegeven op Mambourg.
1
 Charleroi - KV Mechelen: 0-0

Vooraf
Charleroi (Charleroi - KV Mechelen)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Jules Gaudin - Etienne Camara - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Bank: Isaac Mbenza - Filip Szymczak - Mardochee Nzita - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Quentin Benaets

KV Mechelen (Charleroi - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Gora Diouf - Redouane Halhal - Mory Konaté - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Mathis Servais - Myron van Brederode - Jose Marsa - Lion Lauberbach - Bilal Bafdili
Bank: Ortwin De Wolf - Ryan Teague - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Moncef Zekri - Bill Antonio - Massimo Decoene

Penalty voor Charleroi
Een schot van Romsaas lijkt naast te gaan, maar de bal raakt de arm van Konaté. Penalty, zegt scheidsrechter Van Driessche.
Charleroi Charleroi
  Speler G Beoordeel
55 Delavallee Martin 90' -
3 Van Den Kerkhof Kevin 79' -
95 Keita Cheick 79' -
4 Ousou Aiham 90' -
23 Gaudin Jules 45' -
5 Camara Etienne 90' -
56 Boukamir Amine 45' -
17 Bernier Antoine 68' -
8 Romsaas Jakob Napoleon 90' -
14 Pflücke Patrick 90' -
21 Scheidler Aurélien 90' -
  Bank G Beoordeel
7 Mbenza Isaac 11' -
9 Szymczak Filip 45' -
24 Nzita Mardochee 45' -
25 Colassin Antoine -  
27 Blum Lewin 22' -
28 Asante Raymond 11' -
30 Kone Mohamed -  
32 Boukamir Mehdi -  
43 Benaets Quentin -  

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler G Beoordeel
13 Miras Nacho 90' -
4 Diouf Gora A 90' -
2 Halhal Redouane 90' -
8 Konaté Mory 90' -
6 Hammar Fredrik 90' -
7 Koudou Therence 90' -
17 Servais Mathis 90' -
9 van Brederode MyronA 78' -
3 Marsa Jose 90' -
20 Lauberbach Lion  90' -
11 Bafdili Bilal 64' -
  Bank G Beoordeel
1 De Wolf Ortwin -  
5 Teague Ryan -  
15 Van Ingelgom Tijn -  
18 Truyf Ian -  
18 Struyf Ian -  
19 Mrabti Kerim 26' -
22 Golic Lovro -  
23 Zekri Moncef -  
38 Antonio Bill 12' -
39 Decoene Massimo -  
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière
