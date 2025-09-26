Datum: 26/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9

LIVE: Leuven komt op gelijke hoogte: oververdiend

Anderlecht trekt vrijdagavond naar Den Dreef voor het duel met OH Leuven. Coach Besnik Hasi zal grotendeels vasthouden aan de ploeg die indruk maakte tegen AA Gent, al is er minstens één wijziging onvermijdelijk. Ali Maamar is immers afwezig door zijn selectie voor het WK U20 met Marokko.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90+3' 5" 
Johan Walckiers vanuit King Power Stadion @Den Dreef
Discussieer live mee! Lees 82 reacties...
90+1
 Vervangen Nathan-Dylan Saliba
Ingevallen Mihajlo Cvetkovic
84
 Saliba schiet over.
83
  Gele kaart voor Youssef Maziz
82
 Een voorzet van Maertens vanop de achterlijn vliegt op één of andere wijze bijna in doel. Sardella werkt weg.
81
 Vervangen Tristan Degreef
Ingevallen Ludwig Augustinsson
80

Goal 		Doelpunt van Youssef Maziz
OH Leuven komt oververdiend op gelijke hoogte. Een afvallende bal wordt door Maziz in één keer op de slof genomen en de bal verdwijnt achter Coosemans
76
 Vervangen Siebe Schrijvers
Ingevallen Mathieu Maertens
75
 Vervangen Casper Terho
Ingevallen Jovan Mijatovic
75
 Vervangen Takuma Ominami
Ingevallen Youssef Maziz
73
 Vervangen Luis Vazquez
Ingevallen Thorgan Hazard
73
 Vervangen Nilson Angulo
Ingevallen Ilay Camara
71
 Leuven probeert met alle macht, maar nu doet Anderlecht de deur helemaal dicht.
69
 Leuven krijgt de bal nu van Anderlecht, dat op de counter gaat speculeren.
65
 Zuur voor Leuven, maar ze hadden hun kansen moeten afmaken.
61
 Vervangen Chukwubuikem Ikwuemesi
Ingevallen Abdoul Karim Traoré
61
  Gele kaart voor Casper Terho
55

Goal 		Doelpunt van Luis Vazquez (Nilson Angulo)
Angulo geeft een vrije trap heel scherp voor doel. Vazquez loopt goed en krijgt de bal tegen zijn knie en die hobbelt binnen. Of het bewust was, vragen we ons af.
54
 Camara en Hazard zijn zich aan het opwarmen. Waarschijnlijk krijgen zij straks een halfuur.
51
 Hoe gaat Anderlecht hier ooit aan een kans geraken? De bal geraakt gewoon niet voorin.
51
  Gele kaart voor Takahiro Akimoto


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 Vervangen César Huerta
Ingevallen Yari Verschaeren
44
 Goeie corner van Angulo, de kopbal van Sardella was heel wat minder. Die ging recht omhoog.
44
 Anderlecht dwingt wel corners af, maar een serieuze voorzet is er nog niet gekomen.
36
 Lakony trapt en Coosemans pakt, maar moet lossen. Gil lijkt enkel maar te moeten binnen trappen, maar Coosemans redt nog eens.
32
 Pletinckx kopt via een Anderlecht-verdediger net naast. Anderlecht komt weer goed weg.
31
 Zou Hasi er straks niet Hey uithalen? De Deen speelt als een echte risicopatiënt vandaag.
30
 Saliba haalt uit en schiet net naast. Een heel goeie trap en de eerste keer dat Leysen eens moest duiken.
26
 Akimoto jaagt een schicht net naast.
25
  Gele kaart voor César Huerta
22
 Een counter van Anderlecht met Saliba en Degreef wordt door Pletinckx vakkundig onschadelijk gemaakt.
19
 Kana zit ook al een tweede keer naast een hoge bal. OHL blijft zo kansen krijgen, maar ze moeten er wel eens eentje gaan afwerken.
19
 Terho schiet de vrije trap over.
17
 Hey gaat een heel moeilijke avond tegemoet. De bonkige spitsen van OHL maken het hem bijzonder lastig en hij staat nu al met geel achter zijn naam.
17
  Gele kaart voor Lucas Hey
12
 Ikwuemesi verovert de bal in een spurtduel met Hey, die nochtans voorsprong had. Hij kapt naar binnen en schiet, maar Coosemans maakt een goeie redding.
7
 Schrijvers trapt een meter of twee naast. Leuven kan niet profiteren van mistasten van Hey. Kaba en Ikwuemesi waren nochtans met twee weg, maar De Cat loste het slim op.
5
 Anderlecht heeft zoals gewoonlijk de bal, maar heeft er nog geen gevaar uit kunnen puren.
1
 Direct al een gevaarlijk standje voor doel van Anderlecht. Gil zet voor en niemand bij Anderlecht kan ontzetten. Maar ook niemand van Leuven kan er zijn voet tegen zetten.
1
 OH Leuven - Anderlecht: 0-0
20:28
 Stroeykens heeft last van de hamstrings en staat niet op het wedstrijdblad vanavond.
OH Leuven (OH Leuven - Anderlecht)
OH Leuven: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Óscar Gil Regaño - Lukasz Lakomy - Siebe Schrijvers - Takahiro Akimoto - Casper Terho - Chukwubuikem Ikwuemesi - Sory Kaba
Bank: Theo Radelet - Birger Verstraete - Abdoul Karim Traoré - Youssef Maziz - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Jovan Mijatovic - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Davis Opoku

Anderlecht (OH Leuven - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Lucas Hey - Marco Kana - Moussa N'Diaye - Killian Sardella - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Nathan-Dylan Saliba - Nilson Angulo - César Huerta - Luis Vazquez
Bank: Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Yasin Özcan
Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

22:30

Zoals kort voor de wedstrijd werd aangekondigd boycotten de supporters van Anderlecht de wedstrijd bij OHL. Hun boodschap werd kracht bijgezet via spandoeken.
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

OH Leuven OH Leuven
  Speler G Beoordeel
1 Leysen Tobe 90' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
3 Dussenne Noë 90' -
5 Ominami Takuma 75' -
27 Gil Regaño Óscar 90' -
24 Lakomy Lukasz 90' -
8 Schrijvers Siebe 76' -
30 Akimoto Takahiro   90' -
11 Terho Casper   75' -
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 61' -
39 Kaba Sory 90' -
  Bank G Beoordeel
Radelet Theo -  
4 Verstraete Birger -  
9 Karim Traoré Abdoul 29' -
10 Maziz Youssef  15' -
14 Teklab Henok -  
16 Prévôt Maxence Andre -  
22 Mijatovic Jovan 15' -
33 Maertens Mathieu 14' -
34 Nyakossi Roggerio -  
99 Opoku Davis -  

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
26 Coosemans Colin 90' -
3 Hey Lucas   90' -
55 Kana Marco 90' -
5 N'Diaye Moussa 90' -
54 Sardella Killian 90' -
83 Degreef Tristan 81' -
74 De Cat Nathan 90' -
13 Saliba Nathan-Dylan 90' -
19 Angulo Nilson A 73' -
21 Huerta César   45' -
20 Vazquez Luis 73' -
  Bank G Beoordeel
6 Augustinsson Ludwig 9'  
7 Camara Ilay 17' -
9 Cvetkovic Mihajlo -  
10 Verschaeren Yari 45' -
11 Hazard Thorgan 17' -
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
24 Llansana Enric -  
58 Özcan Yasin -  

Vooraf

LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht
Foto: © photonews

Anderlecht trekt vrijdagavond naar Den Dreef voor het duel met OH Leuven. Coach Besnik Hasi zal grotendeels vasthouden aan de ploeg die indruk maakte tegen AA Gent, al is er minstens één wijziging onvermijdelijk. Ali Maamar is immers afwezig door zijn selectie voor het WK U20 met Marokko.

Daardoor lijkt Tristan Degreef, terug uit schorsing, zijn kans te krijgen als linkerwingback. Het systeem met drie verdedigers, dat goed werkte tegen Gent, wordt zo wellicht opnieuw van stal gehaald. “Het systeem zelf is niet het belangrijkste", benadrukte Hasi.

“We verdedigen soms met drie, maar in balbezit schakelen we vaak naar vier. Het gaat vooral om de dynamiek en de balans.” Tegen OHL, dat eveneens vaak met drie achterin speelt, lijkt dit plan opnieuw logisch.

Thorgan Hazard blijft een vraagteken. Hij zit wel in de selectie, maar het is zo goed als zeker dat hij niet start. Zonder Hazard, de huidige topschutter met vier goals, mist Anderlecht zijn meest efficiënte afwerker. Andere aanvallers zoals Stroeykens, Huerta, Saliba en Vazquez zullen meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de zone van de waarheid.

Killian Sardella is er wel weer bij, maar voor hem geldt hetzelfde als Hazard. Nieuwkomer Camara is nog niet fit genoeg om te starten, waardoor Hasi in zijn defensieve opties beperkt blijft. Saliba lijkt bovendien opnieuw zijn kans te krijgen op het middenveld na een overtuigende invalbeurt.

OH Leuven vraagt aandacht voor Alzheimer

Bij OH Leuven draait de discussie vooral rond de terugkeer van spits Sory Kaba. Zijn aanwezigheid kan het aanvalsspel meer slagkracht geven. Mogelijk moeten Teklab en Maertens daarvoor weer in de basis verschijnen, ten koste van Regano en Verstraete. Vlietinck en Verlinden trainden opnieuw mee, maar slechts één van beiden wordt in de selectie verwacht.

Extra aandacht gaat ook naar het initiatief van OHL in de tweede helft: de spelers zullen zonder naam op hun shirt aantreden. Met de boodschap “ne m’oublie pas” wil de club aandacht vragen voor de ziekte van Alzheimer. Een symbolische actie die het duel met Anderlecht een extra dimensie geeft.

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

22/09 6

OH Leuven kent een teleurstellende seizoensstart. Aan Den Dreef roepen de keuzes van David Hubert vragen op, en het vertrouwen in de hoofdtrainer lijkt al flink aangetast. ...

Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

25/09

Olivier Renard en Tim Borguet moesten het half september gaan uitleggen bij het Fan Council. Daarbij werden een aantal pertinente vragen gesteld over de afgelopen transferm...

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

25/09 2

De afgelopen maanden waren een mentale rollercoaster voor Mario Stroeykens. De Anderlecht-jeugdspeler rekende op een transfer, maar zag pistes naar topcompetities niet door...

Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

25/09

Na een seizoensbegin waar hij titularis was, verdween Yari Verschaeren drie matchen op rij naar de bank om er ook niet af te komen. Tegen Gent mocht hij toch weer 20 minute...

Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

25/09 1

Aanvallend is het nog niet top bij Anderlecht. De organisatie staat er wel al. Met acht geïncasseerde goals in 8 matchen zijn de Brusselaars tweede na stadsgenoot Union. Al...

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

25/09

Besnik Hasi bereidt Anderlecht voor op de verplaatsing naar OH Leuven. Op de bank bij de tegenstander zit David Hubert, zijn rechtstreekse voorganger bij paars-wit. Hasi we...

Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

25/09 2

Felice Mazzù trainde Mario Stroeykens tijdens zijn tijd bij Anderlecht. De momenteel werkloze coach legt uit hoe goed hij hem vond.

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

10:30 9

Luis Vázquez krijgt bij Anderlecht steeds meer kritiek. De Argentijnse spits worstelt vaak met balbehandeling en scoort amper, tot frustratie van fans en analisten. Er liep...

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

11:30

Vanavond trekt Tristan Degreef met Anderlecht naar zijn ex-club OH Leuven, waar hij tot zijn negende speelde. Het was Marc Van Ransbeeck, destijds jeugdcoördinator bij Ande...

Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

13:00

Anderlecht ziet twee belangrijke spelers terugkeren voor de verplaatsing naar Leuven: Killian Sardella en Thorgan Hazard maken deel uit van de groep.

Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

18:20 5

Anderlecht moet opnieuw afscheid nemen van een sleutelfiguur. Academy Talent Director Peter Verbeke vertrekt bij paars-wit en kiest voor een nieuw avontuur buiten het voetbal.

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

19:50 3

Zoek vanavond aan Den Dreef niet naar Anderlecht-supporters. De fans van paars-wit boycotten de match. Dit heeft niets met sportieve redenen te maken, wel met onvrede over ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved