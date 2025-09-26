LIVE: Leuven komt op gelijke hoogte: oververdiend

Anderlecht trekt vrijdagavond naar Den Dreef voor het duel met OH Leuven. Coach Besnik Hasi zal grotendeels vasthouden aan de ploeg die indruk maakte tegen AA Gent, al is er minstens één wijziging onvermijdelijk. Ali Maamar is immers afwezig door zijn selectie voor het WK U20 met Marokko.

Daardoor lijkt Tristan Degreef, terug uit schorsing, zijn kans te krijgen als linkerwingback. Het systeem met drie verdedigers, dat goed werkte tegen Gent, wordt zo wellicht opnieuw van stal gehaald. “Het systeem zelf is niet het belangrijkste", benadrukte Hasi.

“We verdedigen soms met drie, maar in balbezit schakelen we vaak naar vier. Het gaat vooral om de dynamiek en de balans.” Tegen OHL, dat eveneens vaak met drie achterin speelt, lijkt dit plan opnieuw logisch.

Thorgan Hazard blijft een vraagteken. Hij zit wel in de selectie, maar het is zo goed als zeker dat hij niet start. Zonder Hazard, de huidige topschutter met vier goals, mist Anderlecht zijn meest efficiënte afwerker. Andere aanvallers zoals Stroeykens, Huerta, Saliba en Vazquez zullen meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de zone van de waarheid.

Killian Sardella is er wel weer bij, maar voor hem geldt hetzelfde als Hazard. Nieuwkomer Camara is nog niet fit genoeg om te starten, waardoor Hasi in zijn defensieve opties beperkt blijft. Saliba lijkt bovendien opnieuw zijn kans te krijgen op het middenveld na een overtuigende invalbeurt.

OH Leuven vraagt aandacht voor Alzheimer

Bij OH Leuven draait de discussie vooral rond de terugkeer van spits Sory Kaba. Zijn aanwezigheid kan het aanvalsspel meer slagkracht geven. Mogelijk moeten Teklab en Maertens daarvoor weer in de basis verschijnen, ten koste van Regano en Verstraete. Vlietinck en Verlinden trainden opnieuw mee, maar slechts één van beiden wordt in de selectie verwacht.

Extra aandacht gaat ook naar het initiatief van OHL in de tweede helft: de spelers zullen zonder naam op hun shirt aantreden. Met de boodschap “ne m’oublie pas” wil de club aandacht vragen voor de ziekte van Alzheimer. Een symbolische actie die het duel met Anderlecht een extra dimensie geeft.