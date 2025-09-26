OH Leuven OH Leuven
1-1
Anderlecht Anderlecht
OH Leuven
Anderlecht
0-1
55' Luis Vazquez (Nilson Angulo)
Youssef Maziz 80'
1-1
Datum: 26/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Maziz zorgt voor (een beetje) gerechtigheid: Anderlecht leek bij OHL na één kans met de 3 punten te gaan lopen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit King Power Stadion @Den Dreef
| 100 reacties
Foto: © photonews

Anderlecht speelde voor de 3de keer op rij een teleurstellende partij. OHL had in de eerste helft eigenlijk de match al moeten beslissen, maar kon niet scoren. Na één kans en een goal van Vazquez leken ze het deksel op de neus te krijgen, maar invaller Maziz zorgde toch voor een oververdiend punt.

Een viertal heel goeie kansen tegenover nul. Dat was OH Leuven-Anderlecht in de eerste helft. Als Ikwuemesi en Kaba iets doelgerichter waren, had OHL altijd op voorsprong gestaan. De verdediging van Anderlecht rammelde langs alle kanten. Kana trapte een paar keer naast de bal. En Hey... tja. 

Als de Deen één op één moet verdedigen, houden ze op de bank bij Anderlecht altijd hun hart vast. De aanval van de thuisploeg liet in ieder geval een pak meer zien dan die van Anderlecht. Stroeykens was voor de match uitgevallen met last aan de hamstrings en Degreef nam zijn plaats in. Maar ook hij kreeg de bal amper bij de aanvallers.

Vazquez raakte 10 keer de bal in de eerste helft

Leysen moest zich in heel die eerste helft geen enkele keer strekken. Of het moest zijn om stretchoefeningen te doen om zijn spieren warm te houden. Hij zag amper paarshemden voor zich opdagen. Eén keer een counter via Saliba en Degreef die door Pletinckx vakkundig ongevaarlijk werd gemaakt. En één keer een schot van Saliba van buiten de zestien.

De beste kans van de match was voor rechtsback Gil nadat Coosemans een schot van Lakomy moest lossen, maar de doelman maakte zijn foutje goed. Anderlecht kreeg tegen de voorlaatste in de stand geen voet aan de grond. Een geluk dat de fans van paars-wit de match boycotten of de spelers hadden een serieus fluitconcert over zich gekregen. Bij de rust had Vazquez zes keer de bal geraakt.

Vazquez scoort... uit het niets en met de knie

Leuven had bij de rust altijd op voorsprong moeten staan, maar hun aanvallende efficiëntie - of het gebrek daaraan - is grotendeels waarom ze onderaan bengelen. En dat spreekwoord geldt nog altijd: wie zijn kansen de nek omwringt, krijgt het deksel op de neus.

De tweede helft was tien minuten bezig toen Angulo een vrije trap scherp voor doel gooide. Vazquez liep goed in en... duwde de bal met de knie binnen. We kunnen u niet zeggen of het de bedoeling was, maar het zag er toch maar raar uit. Het zal ze bij Anderlecht waarschijnlijk een biet wezen.

Dan toch gerechtigheid

Hij leek Anderlecht de drie punten te gaan opleveren, maar tien minuten voor tijd zorgde invaller Maziz voor (een beetje) gerechtigheid. Hij nam een afvallende bal in één keer op de slof en de bal verdween achter Coosemans.

Eindelijk, want eigenlijk was het bij Anderlecht bij die ene kans en goal van Vazquez gebleven. OH Leuven verdiende zelfs meer, maar dat kwam er niet meer van. Anderlecht moet dringend eens gaan herbronnen en zich afvragen hoe ze attractiever kunnen voetballen en vooral meer kansen creëren. 

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
  Speler G Beoordeel
1 Leysen Tobe 90' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
3 Dussenne Noë 90' -
5 Ominami Takuma 75' -
27 Gil Regaño Óscar 90' -
24 Lakomy Lukasz 90' -
8 Schrijvers Siebe 76' -
30 Akimoto Takahiro   90' -
11 Terho Casper   75' -
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 61' -
39 Kaba Sory 90' -
  Bank G Beoordeel
Radelet Theo -  
4 Verstraete Birger -  
9 Karim Traoré Abdoul 29' -
10 Maziz Youssef  15' -
14 Teklab Henok -  
16 Prévôt Maxence Andre -  
22 Mijatovic Jovan   15' -
33 Maertens Mathieu 14' -
34 Nyakossi Roggerio -  
99 Opoku Davis -  

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
26 Coosemans Colin 90' -
3 Hey Lucas   90' -
55 Kana Marco 90' -
5 N'Diaye Moussa 90' -
54 Sardella Killian 90' -
83 Degreef Tristan 81' -
74 De Cat Nathan   90' -
13 Saliba Nathan-Dylan 90' -
19 Angulo Nilson A 73' -
21 Huerta César   45' -
20 Vazquez Luis 73' -
  Bank G Beoordeel
6 Augustinsson Ludwig 9'  
7 Camara Ilay 17' -
9 Cvetkovic Mihajlo -  
10 Verschaeren Yari 45' -
11 Hazard Thorgan 17' -
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
24 Llansana Enric -  
58 Özcan Yasin -  
Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière
