Volg STVV - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 28/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken
LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken
Foto: © photonews

In essentie is er voor KRC Genk en Thorsten Fink zelfs na een zege in Europa weinig veranderd. De ommekeer in de competitie moet er nu stilaan ook wel aankomen, dat hebben de ploeg en de trainer nodig.

Bij STVV zijn ze alvast van plan om de rivaal warm te ontvangen. De Limburgse derby staat wellicht bij de Truienaars nog iets meer met stip aangeduid. De Kanaries zijn het gewend om in een underdogrol aan die wedstrijd te beginnen, maar staan nu hoger gerangschikt en hebben al liefst zes punten meer dan Genk. In theorie zijn dit de unieke gelegenheden om een derbyzege te boeken.

Als het zo zou uitdraaien ontstaat er een kloof van negen punten tussen beide teams. Dan zouden de STVV-supporters zich wel heel fier in Limburg kunnen vertonen. De andere kant van het plaatje is dat de ploeg van Wouter Vrancken in de laatste drie competitiematchen amper één punt sprokkelde. STVV heeft door zijn goede start wat marge, maar dient een dalende tendens toch ook te vermijden.

De trein nu wel vertrokken bij Genk?

Bij Genk hopen ze dat de trein vertrokken is na een verdiend succes in Europa. Dat gevoel was al eens eerder aanwezig dit jaar: na de 1-5 in Poznan. Daarna stokte de machine weer. Vooral in de twee zestien meters ontbrak het aan scherpte. Het laat zich natuurlijk zien in de resultaten als er niet al te vlot gescoord wordt en er geen clean sheets behaald worden.

De uitdaging bij Genk is niet min na het vertrek van Tolu: Oh blijft een heel ander type spits en moest dan ook nog eens een mislukte transfer verwerken. Is hij nu helemaal gelanceerd na die match in Glasgow? Het moet zondagmiddag blijken op Stayen. Eén ding is zeker: Thorsten Fink kan een zege bij zijn ex-ploeg maar al te goed gebruiken. Anders wordt de druk op de Duitse coach stilaan wel heel groot.

Van Crombrugge vervangt Lawal weer onder de lat

De aanslepende kuitblessure houdt Lapoussin aan de kant. Ook voor Merlen lijkt de derby te vroeg te komen. Heymans (enkel) en Lawal (knie) zijn de geblesseerden bij Genk, terwijl Sor ook nog niet volledig fit is. Volg Sint-Truiden - KRC Genk LIVE om 13u30 op VOETBALKRANT.COM!

Prono STVV - KRC Genk

STVV wint
Gelijk
KRC Genk wint
STVV STVV wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
25.17% 36.75% 38.08%
Populairste
1-2
(74x)		 1-1
(72x)		 2-1
(57x)

Vergelijking STVV - KRC Genk

Positie

4
14

Punten

14
8

Gewonnen

4
2

Verloren

2
4

Gescoorde doelpunten

11
10

Doelpunten tegen

9
12

Gele kaarten

11
14

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

6
13
32
07/01 20:45 STVV STVV 0-4 KRC Genk KRC Genk
01/12 13:30 STVV STVV 2-2 KRC Genk KRC Genk
20/10 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 STVV STVV
28/01 14:00 STVV STVV 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-3 STVV STVV
05/03 13:30 STVV STVV 2-2 KRC Genk KRC Genk
03/09 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 STVV STVV
13/03 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 STVV STVV
19/09 13:30 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
11/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 STVV STVV
10/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
07/11 20:45 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
30/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 STVV STVV
28/09 20:30 STVV STVV 3-3 KRC Genk KRC Genk
18/01 20:30 STVV STVV 2-3 KRC Genk KRC Genk
05/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 STVV STVV
27/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 STVV STVV
16/09 20:30 STVV STVV 2-1 KRC Genk KRC Genk
27/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 STVV STVV
10/02 20:30 STVV STVV 0-3 KRC Genk KRC Genk
23/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
19/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 STVV STVV
21/08 20:30 STVV STVV 3-1 KRC Genk KRC Genk
20/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 STVV STVV
09/09 20:30 STVV STVV 3-4 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 STVV STVV
21/09 20:30 STVV STVV 0-2 KRC Genk KRC Genk
16/05 20:30 STVV STVV 2-3 KRC Genk KRC Genk
13/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 STVV STVV
06/05 19:30 STVV STVV 2-3 KRC Genk KRC Genk
12/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
29/12 18:45 KRC Genk KRC Genk 0-0 STVV STVV
27/10 20:45 STVV STVV 0-1 KRC Genk KRC Genk
22/09 20:30 STVV STVV 2-4 KRC Genk KRC Genk
22/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 STVV STVV
16/09 20:30 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
01/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 STVV STVV
29/10 18:00 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:00 STVV STVV 2-2 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:00 STVV STVV 0-5 KRC Genk KRC Genk
21/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 5-0 STVV STVV
21/12 20:30 STVV STVV 2-1 KRC Genk KRC Genk
27/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 STVV STVV
11/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 STVV STVV
08/04 20:30 STVV STVV 0-2 KRC Genk KRC Genk
01/11 19:30 STVV STVV 3-3 KRC Genk KRC Genk
30/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
17/04 20:00 STVV STVV 0-3 KRC Genk KRC Genk
22/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 4-0 STVV STVV
18/05 20:00 STVV STVV 0-1 KRC Genk KRC Genk
14/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 STVV STVV
Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

27/09 1

KRC Genk begon zijn Europese campagne met een 0-1 zege op Rangers. Toch was Johan Boskamp niet onder de indruk: volgens hem had Genk het duel veel sneller moeten beslissen.

Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

27/09 1

Racing Genk begon sterk aan de Europa League met een 0-1 zege op Rangers. Toch was er ook slecht nieuws deze week uit Limburg: Tobias Lawal liep een knieblessure op en Genk...

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

27/09 6

Racing Genk leeft onder druk na de zwakke seizoensstart. De overwinning tegen Rangers bracht opluchting, maar Johan Boskamp waarschuwt: Thorsten Fink blijft kwetsbaar als c...

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 13:30 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 La Louvière La Louvière
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved