LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

In essentie is er voor KRC Genk en Thorsten Fink zelfs na een zege in Europa weinig veranderd. De ommekeer in de competitie moet er nu stilaan ook wel aankomen, dat hebben de ploeg en de trainer nodig.

Bij STVV zijn ze alvast van plan om de rivaal warm te ontvangen. De Limburgse derby staat wellicht bij de Truienaars nog iets meer met stip aangeduid. De Kanaries zijn het gewend om in een underdogrol aan die wedstrijd te beginnen, maar staan nu hoger gerangschikt en hebben al liefst zes punten meer dan Genk. In theorie zijn dit de unieke gelegenheden om een derbyzege te boeken.

Als het zo zou uitdraaien ontstaat er een kloof van negen punten tussen beide teams. Dan zouden de STVV-supporters zich wel heel fier in Limburg kunnen vertonen. De andere kant van het plaatje is dat de ploeg van Wouter Vrancken in de laatste drie competitiematchen amper één punt sprokkelde. STVV heeft door zijn goede start wat marge, maar dient een dalende tendens toch ook te vermijden.

De trein nu wel vertrokken bij Genk?

Bij Genk hopen ze dat de trein vertrokken is na een verdiend succes in Europa. Dat gevoel was al eens eerder aanwezig dit jaar: na de 1-5 in Poznan. Daarna stokte de machine weer. Vooral in de twee zestien meters ontbrak het aan scherpte. Het laat zich natuurlijk zien in de resultaten als er niet al te vlot gescoord wordt en er geen clean sheets behaald worden.

De uitdaging bij Genk is niet min na het vertrek van Tolu: Oh blijft een heel ander type spits en moest dan ook nog eens een mislukte transfer verwerken. Is hij nu helemaal gelanceerd na die match in Glasgow? Het moet zondagmiddag blijken op Stayen. Eén ding is zeker: Thorsten Fink kan een zege bij zijn ex-ploeg maar al te goed gebruiken. Anders wordt de druk op de Duitse coach stilaan wel heel groot.

Van Crombrugge vervangt Lawal weer onder de lat

De aanslepende kuitblessure houdt Lapoussin aan de kant. Ook voor Merlen lijkt de derby te vroeg te komen. Heymans (enkel) en Lawal (knie) zijn de geblesseerden bij Genk, terwijl Sor ook nog niet volledig fit is. Volg Sint-Truiden - KRC Genk LIVE om 13u30 op VOETBALKRANT.COM!