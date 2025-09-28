Datum: 28/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Stayen

De voetbalzondag begint met de Limburgse derby. Die zal zeker op het scherpst van de snee verlopen, gezien de matige competitiestart van KRC Genk. Fink durft toch gokken door op vijf plaatsen in te grijpen na de Europese zege bij Rangers. Oh zit op de bank. STVV-coach Vrancken wijzigt op één plek.

Tijd   31' 36" 
35
  Gele kaart voor Abdoulaye Sissako
34
 Heynen probeert wel voorop te gaan in de strijd met duels winnen en het recupereren van ballen. Hij zal wel wat hulp van zijn ploegmaats moeten krijgen.
30
 Een halfuur ver in deze derby en Genk heeft nog altijd geen echt grote kans bij elkaar gevoetbald. De bezoekers hebben wel op zijn minst nog altijd de mogelijkheid om het hier te doen keren. Als die 2-0 had geteld, was het wel moeilijk geworden.
26
 Doelpunt afgekeurd
Het Truiens feestje gaat niet door, het blijft bij 1-0. Sebaoui beging een fout op Sadick toen hij naar doel wilde trappen.
23
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
De VAR lijkt in te grijpen en Genk te redden. Visser gaat naar het scherm om te kijken of er geen overtreding aan het doelpunt vooraf ging...
23
 Doelpunt van Keisuke Goto
Maar plots gaat het weer mis bij Genk! Het kan wel nog één van de Truiense aanvallers net verhinderen om af te drukken, maar zo rolt de bal tot bij de vrijlopende Goto. Die kan natuurlijk niet meer missen: 2-0.
21
 Nu is het al meer het spelbeeld dat je zou verwachten: Genk met meer balbezit en STVV dat de bezoekers in blok probeert op te vangen. Enig probleem voor Genk is dat het al op achterstand staat.
17
 Genk lijkt nu wakker geschoten. Eerst pakt Kokubo een kopbal van Erabi en vlak daarna volgt een schot van de bezoekers over doel.
13
 Genk komt voorlopig nog helemaal niet in zijn spel. Het voetbalt veel te weinig op de helft van de tegenstander.
9
 Van Crombrugge redt
Van Crombrugge moet nu een kopbal van Goto stoppen.
5

Owngoal 		Owngoal van Bryan Heynen: -
Het dak gaat er hier zo stilaan af, want het staat al 1-0! Een voorsprong van op links wordt door Heynen ongelukkig in eigen doel gewerkt.
1
 De aftrap is gegeven op een sfeervol Stayen!
1
 STVV - KRC Genk: 0-0

Vooraf
Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

13:30

Voetbalanaliste Imke Courtois uit stevige kritiek op Genkspits Hyeon-gyu Oh, ondanks diens doelpunt in de Europese wedstrijd tegen Rangers. Volgens haar volstaat één treffe...
"Voor kleuren, club en stad": op deze manier zorgen fans STVV en Genk voor zinderende sfeer in Limburgse derby

"Voor kleuren, club en stad": op deze manier zorgen fans STVV en Genk voor zinderende sfeer in Limburgse derby

13:43

STVV - Genk, dat is derbysfeer ten top! Daar ontbreekt het zeker niet aan tijdens deze onderlinge ontmoeting. Of de sportieve situatie van beide teams daar iets mee te make...

STVV STVV
  Speler
16 Kokubo Leobrian  
20 Van Helden Rein  
26 Musliu Visar  
5 Taniguchi Shogo  
3 Hata Taiga  
8 Sissako Abdoulaye    
6 Yamamoto Rihito  
60 Vanwesemael Robert-Jan  
13 Ito Ryotaro  
10 Sebaoui Ilias  
42 Goto Keisuke  
  Bank
7 Muja Arbnor  
9 Ferrari Andres  
11 Delpupo Isaias  
18 Juklerød Simen  
21 Lendfers Matt  
22 Janssens Wolke  
33 Diriken Alouis  
34 Lambotte Hugo  
38 Matsuzawa Kaito  

KRC Genk KRC Genk
  Speler
1 Van Crombrugge Hendrik  
77 El Ouahdi Zakaria  
6 Smets Matte  
3 Sadick Aliu Mujaid  
27 Nkuba Ken  
8 Heynen Bryan  
24 Sattlberger Nikolas  
10 Ito Junya  
17 Hrosovský Patrik  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
99 Erabi Jusef  
  Bank
7 Steuckers Jarne  
9 Oh Hyun-Gyu  
18 Kayembe Joris  
20 Karetsas Konstantinos  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
29 Mirisola Robin  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  

Vooraf

LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken
LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken
Foto: © photonews

In essentie is er voor KRC Genk en Thorsten Fink zelfs na een zege in Europa weinig veranderd. De ommekeer in de competitie moet er nu stilaan ook wel aankomen, dat hebben de ploeg en de trainer nodig.

Bij STVV zijn ze alvast van plan om de rivaal warm te ontvangen. De Limburgse derby staat wellicht bij de Truienaars nog iets meer met stip aangeduid. De Kanaries zijn het gewend om in een underdogrol aan die wedstrijd te beginnen, maar staan nu hoger gerangschikt en hebben al liefst zes punten meer dan Genk. In theorie zijn dit de unieke gelegenheden om een derbyzege te boeken.

Als het zo zou uitdraaien ontstaat er een kloof van negen punten tussen beide teams. Dan zouden de STVV-supporters zich wel heel fier in Limburg kunnen vertonen. De andere kant van het plaatje is dat de ploeg van Wouter Vrancken in de laatste drie competitiematchen amper één punt sprokkelde. STVV heeft door zijn goede start wat marge, maar dient een dalende tendens toch ook te vermijden.

De trein nu wel vertrokken bij Genk?

Bij Genk hopen ze dat de trein vertrokken is na een verdiend succes in Europa. Dat gevoel was al eens eerder aanwezig dit jaar: na de 1-5 in Poznan. Daarna stokte de machine weer. Vooral in de twee zestien meters ontbrak het aan scherpte. Het laat zich natuurlijk zien in de resultaten als er niet al te vlot gescoord wordt en er geen clean sheets behaald worden.

De uitdaging bij Genk is niet min na het vertrek van Tolu: Oh blijft een heel ander type spits en moest dan ook nog eens een mislukte transfer verwerken. Is hij nu helemaal gelanceerd na die match in Glasgow? Het moet zondagmiddag blijken op Stayen. Eén ding is zeker: Thorsten Fink kan een zege bij zijn ex-ploeg maar al te goed gebruiken. Anders wordt de druk op de Duitse coach stilaan wel heel groot.

Van Crombrugge vervangt Lawal weer onder de lat

De aanslepende kuitblessure houdt Lapoussin aan de kant. Ook voor Merlen lijkt de derby te vroeg te komen. Heymans (enkel) en Lawal (knie) zijn de geblesseerden bij Genk, terwijl Sor ook nog niet volledig fit is. Volg Sint-Truiden - KRC Genk LIVE om 13u30 op VOETBALKRANT.COM!

