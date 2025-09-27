Rafiki Said 9'
1-0
1-1
11' Christos Tzolis
|Datum:
|27/09/2025 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 9
LIVE: Knoopt Club Brugge opnieuw aan met een overwinning op bezoek bij Standard?
Drie dagen na het knotsgekke 5-5 gelijkspel thuis tegen Westerlo trekt Club Brugge naar Standard. Kan blauw-zwart voor het eerst sinds 2017 nog eens winnen in Sclessin?
10' 48"
|Discussieer live mee! Lees 14 reacties...
|
11
|
Doelpunt van
|
9
|
Doelpunt van Rafiki Said
Said houdt eerst Seys af en draait dan ook Stankovic zoek in de zestien. Hij haalt uit met zijn rechter en knalt centraal in doel hoog binnen. Club Brugge is alweer op achtervolgen aangewezen.
|
8
|
Daar is Standard ook eens. Henry duikt goed aan de eerste paal, maar Mechele houdt hem van de bal. Uiteindelijk dwingt de thuisploeg wel een corner af.
|
6
|
Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Het duurde even, maar er was toch sprake van buitenspel en dus wordt de goal afgekeurd.
|
5
|
Krijgen we een doelpunt voor Club Brugge? De VAR is het aan het nakijken...
Op een rebound na een vrije trap knalt Vanaken de bal binnen, maar Vergoote fluit meteen af voor buitenspel. De VAR zal ernaar kijken.
|
2
|
Club pakt uit met een vreemde aftrap, na een lange bal van Jackers stormt de hele ploeg naar voren. Gevaarlijk wordt het echter niet.
|
1
|
Standard - Club Brugge: 0-0
|
|
|
Bank: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Timothée NKada - Henry Lawrence
Bank: Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Shandre Campbell
|
Standard
|Speler
|1
|Epolo Matthieu
|13
|Fossey Marlon
|29
|Dierckx Daan
|20
|Karamoko Ibrahim
|7
|Mohr Tobias
|11
|Abid Adnane
|23
|Ilaimaharitra Marco
|94
|Nielsen Casper
|17
|Said Rafiki ⚽
|9
|Henry Thomas
|10
|Ayensa Dennis
|Bank
|6
|Sahabo Hakim
|8
|Mehssatou Nayel
|14
|Kuavita Leandre
|21
|Pirard Lucas
|22
|Calut Alexandro
|24
|Homawoo Josué
|25
|Hautekiet Ibe
|59
|NKada Timothée
|88
|Lawrence Henry
|
Club Brugge
|Speler
|29
|Jackers Nordin
|65
|Seys Joaquin
|44
|Mechele Brandon
|4
|Ordonez Joel
|14
|Meijer Bjorn
|25
|Stankovic Aleksandar
|20
|Vanaken Hans
|11
|Sandra Cisse
|9
|Forbs Carlos
|7
|Tresoldi Nicolò
|8
|Tzolis Christos
|Bank
|6
|Reis Ludovit
|10
|Vetlesen Hugo
|16
|Van Den Heuvel Tristan
|17
|Vermant Romeo
|19
|Nilsson Gustaf
|24
|Osuji Vince
|41
|Siquet Hugo
|58
|Spileers Jorne
|62
|Audoor Lynnt
|64
|Sabbe Kyriani
|84
|Campbell Shandre