Datum: 27/09/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9

LIVE: Knoopt Club Brugge opnieuw aan met een overwinning op bezoek bij Standard?

Drie dagen na het knotsgekke 5-5 gelijkspel thuis tegen Westerlo trekt Club Brugge naar Standard. Kan blauw-zwart voor het eerst sinds 2017 nog eens winnen in Sclessin?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   10' 48" 
Discussieer live mee! Lees 14 reacties...
11

Goal 		Doelpunt van

9

Goal 		Doelpunt van Rafiki Said
Said houdt eerst Seys af en draait dan ook Stankovic zoek in de zestien. Hij haalt uit met zijn rechter en knalt centraal in doel hoog binnen. Club Brugge is alweer op achtervolgen aangewezen.
8
 Daar is Standard ook eens. Henry duikt goed aan de eerste paal, maar Mechele houdt hem van de bal. Uiteindelijk dwingt de thuisploeg wel een corner af.
6
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Het duurde even, maar er was toch sprake van buitenspel en dus wordt de goal afgekeurd.
5
 Krijgen we een doelpunt voor Club Brugge? De VAR is het aan het nakijken...
Op een rebound na een vrije trap knalt Vanaken de bal binnen, maar Vergoote fluit meteen af voor buitenspel. De VAR zal ernaar kijken.
2
 Club pakt uit met een vreemde aftrap, na een lange bal van Jackers stormt de hele ploeg naar voren. Gevaarlijk wordt het echter niet.
1
 Standard - Club Brugge: 0-0


Standard (Standard - Club Brugge)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Daan Dierckx - Ibrahim Karamoko - Tobias Mohr - Adnane Abid - Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen - Rafiki Said - Thomas Henry - Dennis Ayensa
Bank: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Timothée NKada - Henry Lawrence

Club Brugge (Standard - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Bjorn Meijer - Aleksandar Stankovic - Hans Vanaken - Cisse Sandra - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Bank: Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Shandre Campbell

Standard Standard
  Speler
1 Epolo Matthieu  
13 Fossey Marlon  
29 Dierckx Daan  
20 Karamoko Ibrahim  
7 Mohr Tobias  
11 Abid Adnane  
23 Ilaimaharitra Marco  
94 Nielsen Casper  
17 Said Rafiki  
9 Henry Thomas  
10 Ayensa Dennis  
  Bank
6 Sahabo Hakim  
8 Mehssatou Nayel  
14 Kuavita Leandre  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  
24 Homawoo Josué  
25 Hautekiet Ibe  
59 NKada Timothée  
88 Lawrence Henry  

Club Brugge Club Brugge
  Speler
29 Jackers Nordin  
65 Seys Joaquin  
44 Mechele Brandon  
4 Ordonez Joel  
14 Meijer Bjorn  
25 Stankovic Aleksandar  
20 Vanaken Hans  
11 Sandra Cisse  
9 Forbs Carlos  
7 Tresoldi Nicolò  
8 Tzolis Christos  
  Bank
6 Reis Ludovit  
10 Vetlesen Hugo  
16 Van Den Heuvel Tristan  
17 Vermant Romeo  
19 Nilsson Gustaf  
24 Osuji Vince  
41 Siquet Hugo  
58 Spileers Jorne  
62 Audoor Lynnt  
64 Sabbe Kyriani  
84 Campbell Shandre  
Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn

Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn

26/09 5

Door de blessure van Raphael Onyedika zijn de opties op het middenveld bij Club Brugge wel heel dun bezaaid. Wordt Hugo Vetlesen, die de voorbije weken uit beeld verdween, ...

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

26/09

Hans Vanaken is een icoon in de Belgische competitie. Hij won al meermaals de Gouden Schoen en is een absolute kampioenenmaker voor Club Brugge. Maar het had misschien ook ...

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

26/09 1

Dennis Ayensa is weer terug bij Standard, na drie wedstrijden aan het begin van het seizoen te hebben gemist vanwege een blessure. De aanvaller is tevreden over het werk da...

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

26/09 1

Het nieuws over Raphael Onyedika is een flinke dreun voor Club Brugge. Woensdagavond verliet de Nigeriaanse middenvelder geblesseerd het veld, en een dag later werd duideli...

Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge

Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge

26/09

Standard - Club Brugge wordt het eerste grote affiche voor Vincent Euvrard aan het roer van de Rouches. Een ontmoeting die behoorlijk speciaal voor hem zal zijn.

Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

26/09 9

Zou Hein Vanhaezebrouck kunnen aarden bij Club Brugge? Wellicht niet, gezien de manier van werken van voorzitter Bart Verhaeghe.

Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

07:40

Lynnt Audoor krijgt dit seizoen meer kansen bij Club Brugge, al speelde de 21-jarige middenvelder nog geen enkele wedstrijd uit. Franky Van der Elst ziet echter geen reden ...

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

08:00

Standard en Club Brugge zorgen zaterdag voor een mooi affiche op Sclessin. Hier is de mogelijke opstelling van Standard voor deze wedstrijd.

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

11:20

Club Brugge bereidt zich voor op de clash met Standard. Onyedika valt weg met een blessure, Mechele lijkt wel fit. Franky Van der Elst ziet zorgen bij blauw-zwart.

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

12:00 1

Club Brugge trekt zaterdag naar Standard en moet het doen zonder enkele sterkhouders. Brandon Mechele is terug, maar Raphael Onyedika ontbreekt enkele weken. Ook Mamadou Di...

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved