LIVE: Knoopt Club Brugge opnieuw aan met een overwinning op bezoek bij Standard?

11



Doelpunt van





9



Doelpunt van Rafiki Said

Said houdt eerst Seys af en draait dan ook Stankovic zoek in de zestien. Hij haalt uit met zijn rechter en knalt centraal in doel hoog binnen. Club Brugge is alweer op achtervolgen aangewezen.



8

Daar is Standard ook eens. Henry duikt goed aan de eerste paal, maar Mechele houdt hem van de bal. Uiteindelijk dwingt de thuisploeg wel een corner af.



6

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.

Het duurde even, maar er was toch sprake van buitenspel en dus wordt de goal afgekeurd.



5

Krijgen we een doelpunt voor Club Brugge? De VAR is het aan het nakijken...

Op een rebound na een vrije trap knalt Vanaken de bal binnen, maar Vergoote fluit meteen af voor buitenspel. De VAR zal ernaar kijken.



2

Club pakt uit met een vreemde aftrap, na een lange bal van Jackers stormt de hele ploeg naar voren. Gevaarlijk wordt het echter niet.



1

Standard - Club Brugge: 0-0







Opération « No to racism » pour ce #STACLU pic.twitter.com/WUbAutBKOC — Loïc Woos (@LoicWoos) September 27, 2025