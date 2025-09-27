Datum: 27/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9

LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo

Na de spectaculaire 5-5 tegen Club Brugge neemt Westerlo het op tegen Union. Issama Charai houdt vast aan dezelfde elf starters. Bij Union komen Schoofs, Florucz en Sykes in de ploeg.

1
 Laforge fluit de wedstrijd op gang!
1
 Union SG - Westerlo: 0-0
Union SG (Union SG - Westerlo)
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Ousseynou Niang - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Promise David - Raul Florucz
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen

Westerlo (Union SG - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Tuur Rommens - Seiji Kimura - Emin Bayram - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Josimar Alcocer - Isa Sakamoto - Allahyar Sayyadmanesh - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Eliot Bujupi - Antoñito Cordero - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

Union SG Union SG
  Speler
37 Scherpen Kjell  
26 Sykes Ross  
16 Burgess Christian  
5 Mac Allister Kevin  
22 Niang Ousseynou  
4 Rasmussen Mathias  
8 Zorgane Adem  
25 Khalaili Anan  
17 Schoofs Rob  
12 David Promise  
30 Florucz Raul  
  Bank
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
6 Van de Perre Kamiel  
11 Smith Guilherme  
14 Pavlic Ivan  
18 Kavlashvili Giorgi  
19 François Guillaume  
20 Giger Marc  
23 Boufal Sofiane  
27 Patris Louis  
48 Leysen Fedde  

Westerlo Westerlo
  Speler
99 Jungdal Andreas  
25 Rommens Tuur  
5 Kimura Seiji  
40 Bayram Emin  
22 Reynolds Bryan  
46 Piedfort Arthur  
34 Haspolat Dogucan  
77 Alcocer Josimar  
13 Sakamoto Isa  
7 Sayyadmanesh Allahyar  
90 Nacho Ferri  
  Bank
4 Lapage Amando  
9 Bujupi Eliot  
10 Cordero Antoñito  
14 Vaesen Kyan  
18 Yow Griffin  
19 Fixelles Mathias  
23 Mbamba-Muanda Lucas  
23 Mbamba Lucas  
30 Vanlangendonck Koen  
39 Van Den Keybus Thomas  
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

08:40 1

Nacho Ferri kende een sterke start bij Westerlo met 3 goals en 2 assists in 8 duels. De Spaanse spits vertelt dat hij Romelu Lukaku als grote voorbeeld ziet.

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière
