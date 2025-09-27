|Datum:
|27/09/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 9
LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo
Na de spectaculaire 5-5 tegen Club Brugge neemt Westerlo het op tegen Union. Issama Charai houdt vast aan dezelfde elf starters. Bij Union komen Schoofs, Florucz en Sykes in de ploeg.
3' 40"
1
Laforge fluit de wedstrijd op gang!
1
Union SG - Westerlo: 0-0
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen
Bank: Amando Lapage - Eliot Bujupi - Antoñito Cordero - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus
Union SG
|Speler
|37
|Scherpen Kjell
|26
|Sykes Ross
|16
|Burgess Christian
|5
|Mac Allister Kevin
|22
|Niang Ousseynou
|4
|Rasmussen Mathias
|8
|Zorgane Adem
|25
|Khalaili Anan
|17
|Schoofs Rob
|12
|David Promise
|30
|Florucz Raul
|Bank
|1
|Chambaere Vic
|3
|Barry Mamadou Thierno
|6
|Van de Perre Kamiel
|11
|Smith Guilherme
|14
|Pavlic Ivan
|18
|Kavlashvili Giorgi
|19
|François Guillaume
|20
|Giger Marc
|23
|Boufal Sofiane
|27
|Patris Louis
|48
|Leysen Fedde
Westerlo
|Speler
|99
|Jungdal Andreas
|25
|Rommens Tuur
|5
|Kimura Seiji
|40
|Bayram Emin
|22
|Reynolds Bryan
|46
|Piedfort Arthur
|34
|Haspolat Dogucan
|77
|Alcocer Josimar
|13
|Sakamoto Isa
|7
|Sayyadmanesh Allahyar
|90
|Nacho Ferri
|Bank
|4
|Lapage Amando
|9
|Bujupi Eliot
|10
|Cordero Antoñito
|14
|Vaesen Kyan
|18
|Yow Griffin
|19
|Fixelles Mathias
|23
|Mbamba-Muanda Lucas
|23
|Mbamba Lucas
|30
|Vanlangendonck Koen
|39
|Van Den Keybus Thomas