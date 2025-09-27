Zulte Waregem en Royal Antwerp FC openen de zaterdag in de Belgische competitie. Tegen elkaar gaan ze op zoek naar een nieuwe belangrijke driepunter. Essevee heeft de wind wat in de zeilen, Antwerp heeft dringend een vertrouwensboost nodig.

Zulte Waregem pakte in de voorbije twee wedstrijden een 6 op 6 en zit zo opnieuw in het peloton met 10 op 24. Dat zijn er evenveel als Antwerp, een team dat toch iets hoger mikt in het klassement dan Essevee.

En dus staat er voor beide ploegen wel wat op het spel. De thuisploeg wil in eigen huis opnieuw uitpakken met een goede prestatie, de bezoekers willen het vertrouwen gaan opvijzelen.

"Anthony Valencia traint opnieuw mee met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit. De revalidatie van Geoffrey Hairemans verloopt volgens plan en gaat de goede kant op. Gyrano Kerk start maandag met zijn actieve revalidatie, wat goed nieuws is."

Dennis Praet onzeker voor wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem

"Dennis Praet liep tijdens de training een spierblessure op en is dit weekend niet speelklaar. De komende dagen moeten duidelijkheid brengen over de duur van zijn blessure", aldus Stef Wils in een medisch bulletin op de webstek van Antwerp.

Bij de thuisploeg zijn Lemoine en Van Keymolen de enige geblesseerden. Het is andermaal uitkijken wie in de spits zal staan bij Essevee: Ementa of toch nog eens Vossen of Hedl?