-
Datum: 27/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9

Zulte Waregem en Royal Antwerp FC openen de zaterdag in de Belgische competitie. Tegen elkaar gaan ze op zoek naar een nieuwe belangrijke driepunter. Essevee heeft de wind wat in de zeilen, Antwerp heeft dringend een vertrouwensboost nodig. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   16:00 
Vooraf
Sven Vandenbroeck gelooft in de spelers die wonnen in Charleroi en kiest voor dezelfde elf tegen Royal Antwerp FC. Bij de bezoekers wél een wissel: Dennis Praet heeft een spierblessure en wordt vervangen door Mauricio Benitez.

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler
13 Gabriel Brent  
55 Cappelle Yannick  
5 Kiilerich Jakob  
3 Tanghe Anton  
12 Paugain Wilguens  
8 Claes Thomas  
21 Nnadi Tochukvu  
22 Opoku Joseph  
24 Erenbjerg Jeppe  
11 Gavriel Stavros  
18 Ementa Anosike  
  Bank
1 Bostyn Louis  
6 Lofolomo Enrique  
9 Vossen Jelle  
17 Soglo Emran  
19 Nyssen Benoit  
20 Hedl Tobias  
31 Willen Lukas  
36 Ujka Serxho  

Antwerp Antwerp
  Speler
15 Thoelen Yannick  
26 Bozhinov Rosen  
33 Van Den Bosch Zeno  
4 Tsunashima Yuto  
5 Foulon Daam  
34 Diawara Mahamadou  
16 Benítez Mauricio  
10 Babadi Isaac  
24 Somers Thibo  
18 Janssen Vincent  
9 Al-Sahafi Marwan  
  Bank
2 Corbanie Kobe  
17 Renders Semm  
19 Urinboev Mukhammadali  
21 Verstraeten Andreas  
22 Adekami Farouck  
25 Kouyaté Kiki  
30 Scott Christopher  
41 Nozawa Taishi Brandon  
43 Hamdaoui Youssef  

Vooraf

Foto: © photonews

Zulte Waregem en Royal Antwerp FC openen de zaterdag in de Belgische competitie. Tegen elkaar gaan ze op zoek naar een nieuwe belangrijke driepunter. Essevee heeft de wind wat in de zeilen, Antwerp heeft dringend een vertrouwensboost nodig.

Zulte Waregem pakte in de voorbije twee wedstrijden een 6 op 6 en zit zo opnieuw in het peloton met 10 op 24. Dat zijn er evenveel als Antwerp, een team dat toch iets hoger mikt in het klassement dan Essevee.

En dus staat er voor beide ploegen wel wat op het spel. De thuisploeg wil in eigen huis opnieuw uitpakken met een goede prestatie, de bezoekers willen het vertrouwen gaan opvijzelen.

"Anthony Valencia traint opnieuw mee met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit. De revalidatie van Geoffrey Hairemans verloopt volgens plan en gaat de goede kant op. Gyrano Kerk start maandag met zijn actieve revalidatie, wat goed nieuws is."

Dennis Praet onzeker voor wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem

"Dennis Praet liep tijdens de training een spierblessure op en is dit weekend niet speelklaar. De komende dagen moeten duidelijkheid brengen over de duur van zijn blessure", aldus Stef Wils in een medisch bulletin op de webstek van Antwerp.

Bij de thuisploeg zijn Lemoine en Van Keymolen de enige geblesseerden. Het is andermaal uitkijken wie in de spits zal staan bij Essevee: Ementa of toch nog eens Vossen of Hedl?

Vergelijking Zulte Waregem - Antwerp

Positie

12
9

Punten

10
10

Gewonnen

3
2

Verloren

4
2

Gescoorde doelpunten

11
9

Doelpunten tegen

13
9

Gele kaarten

15
21

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

5
0
9
28/06 11:30 Antwerp Antwerp 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/03 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Antwerp Antwerp
31/07 21:00 Antwerp Antwerp 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/03 20:45 Antwerp Antwerp 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/10 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Antwerp Antwerp
16/12 18:45 Antwerp Antwerp 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/10 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Antwerp Antwerp
26/01 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
19/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Antwerp Antwerp
16/09 18:00 Antwerp Antwerp 5-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Antwerp Antwerp
15/10 20:00 Antwerp Antwerp 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
24/09 20:45 Antwerp Antwerp 0-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
