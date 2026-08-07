Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

Met een seizoen zonder play-offs is puntenverlies op de eerste speeldag voor Club Brugge dan ook uit den boze. En of de troepen van Ivan Leko dat hebben begrepen. Tegen promovendus KV Kortrijk boekte blauw-zwart een eenvoudige 3-0-overwinning.

Na de verloren Supercup tegen Union wilde Club Brugge koste wat kost puntenverlies vermijden in het eigen Jan Breydelstadion. Zo dropte Ivan Leko meteen twee nieuwkomers in de basis. De Zuid-Koreaan Hanbeom Lee vormde het centrale duo met Brandon Mechele. Hij moet de komende weken/maanden de geblesseerde Ordonez vervangen, die eveneens aast op een transfer.

De reeds vertrokken Cisse Sandra werd dan weer vervangen door Freddie Potts. De Engelse middenvelder kwam over van West Ham United en moet de nieuwe motor worden op het middenveld van blauw-zwart.

Bij KV Kortrijk mocht trainer Michiel Jonckheere zijn debuut maken als hoofdcoach in 1A. Hij dropte meteen Shandre Campbell in de basis.

Vetlesen breekt de ban

Club Brugge begon gretig aan de wedstrijd met twee grote kansen voor Hans Vanaken en Seys. Beide heren probeerden het van ver, maar botsten op een alerte Ilic die de ballen eenvoudig verwerkte. Maar derde keer, goede keer, dachten ze bij blauw-zwart. Opnieuw pakte Seys uit met een afstandsschot en opnieuw redde de doelman van KV Kortrijk, maar deze keer was Hugo Vetlesen goed gevolgd om de bal binnen te tikken en het eerste doelpunt van het nieuwe voetbalseizoen te maken.







Dat de Noor sinds de komst van Ivan Leko zijn kans heeft gegrepen, is meer dan duidelijk. Niet alleen zijn grinta en passie bezorgden blauw-zwart de landstitel, ook nu toont hij waarom hij zo geliefd is in Brugge. Dat bleek meteen uit zijn viering, waarbij hij samen met het publiek de bekende roeibeweging inzette. Een tafereel dat we tijdens het afgelopen WK maar al te graag mochten bewonderen van de Noren.

Blauw-zwart maakt de klus af

In de tweede helft konden de bezoekers geen stempel drukken op de wedstrijd en hield Club Brugge zonder al te veel moeite stand. Na vele mislukte voorzetten kon Diakhon dan toch eindelijk een ploeggenoot bereiken in de zestien. Zonder al te veel moeite mocht Carlos Forbs de dubbele voorsprong binnentikken.

Niet veel later kreeg blauw-zwart een strafschop en die zette topschutter Tresoldi dan ook feilloos om. De eerste van vele treffers voor de Duitser?

Club Brugge legt meteen druk op Union

Club Brugge deed wat het moest doen en start met vertrouwen aan de competitie, waardoor het nu al meteen druk zet op Union. Volgende week zaterdag staat er een uitwedstrijd op het programma tegen OHL, waar clublegende Timmy Simons nu de leiding heeft. De week erna volgt al de Brugse derby tegen Cercle.

Voor KV Kortrijk wachten er de komende weken twee thuismatchen tegen Antwerp en Sporting Charleroi. Kunnen de Kerels daar alvast een gooi doen naar de eerste punten?