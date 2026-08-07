Club Brugge Club Brugge
3-0
KV Kortrijk KV Kortrijk
cluClub Brugge
kvkKV Kortrijk
Hugo Vetlesen 30'
1-0
(Mamadou Diakhon) Carlos Forbs 68'
2-0
Nicolò Tresoldi (pen) 74'
3-0
Datum: 07/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union
Robbie Maes
| 28 reacties
Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union
Foto: © photonews

Met een seizoen zonder play-offs is puntenverlies op de eerste speeldag voor Club Brugge dan ook uit den boze. En of de troepen van Ivan Leko dat hebben begrepen. Tegen promovendus KV Kortrijk boekte blauw-zwart een eenvoudige 3-0-overwinning.

Na de verloren Supercup tegen Union wilde Club Brugge koste wat kost puntenverlies vermijden in het eigen Jan Breydelstadion. Zo dropte Ivan Leko meteen twee nieuwkomers in de basis. De Zuid-Koreaan Hanbeom Lee vormde het centrale duo met Brandon Mechele. Hij moet de komende weken/maanden de geblesseerde Ordonez vervangen, die eveneens aast op een transfer.

De reeds vertrokken Cisse Sandra werd dan weer vervangen door Freddie Potts. De Engelse middenvelder kwam over van West Ham United en moet de nieuwe motor worden op het middenveld van blauw-zwart.

Bij KV Kortrijk mocht trainer Michiel Jonckheere zijn debuut maken als hoofdcoach in 1A. Hij dropte meteen Shandre Campbell in de basis.

Vetlesen breekt de ban

Club Brugge begon gretig aan de wedstrijd met twee grote kansen voor Hans Vanaken en Seys. Beide heren probeerden het van ver, maar botsten op een alerte Ilic die de ballen eenvoudig verwerkte. Maar derde keer, goede keer, dachten ze bij blauw-zwart. Opnieuw pakte Seys uit met een afstandsschot en opnieuw redde de doelman van KV Kortrijk, maar deze keer was Hugo Vetlesen goed gevolgd om de bal binnen te tikken en het eerste doelpunt van het nieuwe voetbalseizoen te maken.



Dat de Noor sinds de komst van Ivan Leko zijn kans heeft gegrepen, is meer dan duidelijk. Niet alleen zijn grinta en passie bezorgden blauw-zwart de landstitel, ook nu toont hij waarom hij zo geliefd is in Brugge. Dat bleek meteen uit zijn viering, waarbij hij samen met het publiek de bekende roeibeweging inzette. Een tafereel dat we tijdens het afgelopen WK maar al te graag mochten bewonderen van de Noren.

Blauw-zwart maakt de klus af

In de tweede helft konden de bezoekers geen stempel drukken op de wedstrijd en hield Club Brugge zonder al te veel moeite stand. Na vele mislukte voorzetten kon Diakhon dan toch eindelijk een ploeggenoot bereiken in de zestien. Zonder al te veel moeite mocht Carlos Forbs de dubbele voorsprong binnentikken.

Niet veel later kreeg blauw-zwart een strafschop en die zette topschutter Tresoldi dan ook feilloos om. De eerste van vele treffers voor de Duitser?

Club Brugge legt meteen druk op Union

Club Brugge deed wat het moest doen en start met vertrouwen aan de competitie, waardoor het nu al meteen druk zet op Union. Volgende week zaterdag staat er een uitwedstrijd op het programma tegen OHL, waar clublegende Timmy Simons nu de leiding heeft. De week erna volgt al de Brugse derby tegen Cercle.

Voor KV Kortrijk wachten er de komende weken twee thuismatchen tegen Antwerp en Sporting Charleroi. Kunnen de Kerels daar alvast een gooi doen naar de eerste punten?

Opstellingen

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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 73/81 (90.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Lee Hanbeom 90' 7.9 -
  • Nauwkeurige passes: 122/128 (95.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Mechele Brandon 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 118/128 (92.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Seys Joaquin 83' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 56/62 (90.3%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Vetlesen Hugo 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Vanaken Hans 83' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 82/90 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Forbs Carlos 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
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Tresoldi Nicolò 83' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
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Diakhon Mamadou A 77' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Bank
Meijer Bjorn 7' 6.9  
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Tsawa Cheveyo 4' 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Vermant Romeo 7' 6.7  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Potts Freddie   86' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 87/97 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
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Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 13' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 7' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
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KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 90' 6.4 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/25 (28%)
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Anderson Matthew 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Ndjeungoue James   90' 5.0 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
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Koyalipou Goduine 79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Dejaegere Brecht 73' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Ruyssen Gilles 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Lambert Boris 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kohon Rudy 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ambrose Thierry 80' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Masui Ken 73' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Campbell Shandre 83' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Murray-Campbell Harrison 0'  
Mehssatou Nayel 17' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
de Vlaeminck Ebbe 0'  
De Smet Lenn 7' 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Fofana Mohamed 0'  
Van Landschoot Jellert 17' 6.6 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Adinany Bryan 11' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ogbuehi Sixtus 10' 6.2 -
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Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 20:45 Union SG Union SG
STVV STVV 20:45 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 09/08 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
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