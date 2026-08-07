Volg Club Brugge - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
|Datum:
|07/08/2026 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 1
|Stadion:
|Jan Breydel
LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg
Club Brugge trapt vanavond het nieuwe voetbalseizoen op gang thuis tegen nieuwkomer KV Kortrijk. Na de verloren Supercup wil de landskampioen koste wat kost puntenverlies vermijden. Met Potts en Handbeom dropt Ivan Leko alvast twee nieuwkomers in de basis
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Club Brugge:
Yann Sommer
- Kyriani Sabbe
- Hanbeom Lee
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Hugo Vetlesen
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Mamadou Diakhon
Bank: Bjorn Meijer - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren
KV Kortrijk: Marko Ilić - Matthew Anderson - James Ndjeungoue - Goduine Koyalipou - Brecht Dejaegere - Gilles Ruyssen - Boris Lambert - Rudy Kohon - Thierry Ambrose - Ken Masui - Shandre Campbell
Bank: Harrison Murray-Campbell - Nayel Mehssatou - Lenn De Smet - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Bryan Adinany - Sixtus Ogbuehi - Ebbe de Vlaeminck
Prono Club Brugge - KV Kortrijk
Club Brugge wint
|Populairste
|3-1
(73x)
|3-0
(61x)
|2-0
(44x)
Vergelijking Club Brugge - KV Kortrijk
Positie
4
14
Onderlinge duels gewonnen
27
9
13