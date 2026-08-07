LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg

Club Brugge trapt vanavond het nieuwe voetbalseizoen op gang thuis tegen nieuwkomer KV Kortrijk. Na de verloren Supercup wil de landskampioen koste wat kost puntenverlies vermijden. Met Potts en Handbeom dropt Ivan Leko alvast twee nieuwkomers in de basis

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Onze eerste XI van het seizoen. 💪



Komaan Veekaa! 🙌 pic.twitter.com/sF3eGzXhA4 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) August 7, 2026

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Club Brugge (@clubbrugge) Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Hanbeom Lee - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Mamadou Diakhon

Bank: Bjorn Meijer - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren



KV Kortrijk: Marko Ilić - Matthew Anderson - James Ndjeungoue - Goduine Koyalipou - Brecht Dejaegere - Gilles Ruyssen - Boris Lambert - Rudy Kohon - Thierry Ambrose - Ken Masui - Shandre Campbell

Bank: Harrison Murray-Campbell - Nayel Mehssatou - Lenn De Smet - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Bryan Adinany - Sixtus Ogbuehi - Ebbe de Vlaeminck

Prono Club Brugge - KV Kortrijk

Club Brugge wint

Populairste 3-1

(73x) 3-0

(61x) 2-0

(44x)

Vergelijking Club Brugge - KV Kortrijk

Positie

4 14

Onderlinge duels gewonnen