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Datum: 07/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg

Club Brugge trapt vanavond het nieuwe voetbalseizoen op gang thuis tegen nieuwkomer KV Kortrijk. Na de verloren Supercup wil de landskampioen koste wat kost puntenverlies vermijden. Met Potts en Handbeom dropt Ivan Leko alvast twee nieuwkomers in de basis

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Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Hanbeom Lee - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Mamadou Diakhon
Bank: Bjorn Meijer - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren

KV Kortrijk: Marko Ilić - Matthew Anderson - James Ndjeungoue - Goduine Koyalipou - Brecht Dejaegere - Gilles Ruyssen - Boris Lambert - Rudy Kohon - Thierry Ambrose - Ken Masui - Shandre Campbell
Bank: Harrison Murray-Campbell - Nayel Mehssatou - Lenn De Smet - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Bryan Adinany - Sixtus Ogbuehi - Ebbe de Vlaeminck

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann  
Sabbe Kyriani  
Lee Hanbeom  
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Vetlesen Hugo  
Vanaken Hans  
Forbs Carlos  
Tresoldi Nicolò  
Diakhon Mamadou  
Bank
Meijer Bjorn  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  
Koren Tian Nai  
 

KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko  
Anderson Matthew  
Ndjeungoue James  
Koyalipou Goduine  
Dejaegere Brecht  
Ruyssen Gilles  
Lambert Boris  
Kohon Rudy  
Ambrose Thierry  
Masui Ken  
Campbell Shandre  
Bank
Murray-Campbell Harrison  
Mehssatou Nayel  
De Smet Lenn  
Fofana Mohamed  
Van Landschoot Jellert  
Adinany Bryan  
Ogbuehi Sixtus  
de Vlaeminck Ebbe  

Prono Club Brugge - KV Kortrijk

Club Brugge wint
Populairste
3-1
(73x)		 3-0
(61x)		 2-0
(44x)

Vergelijking Club Brugge - KV Kortrijk

Positie

4
14

Onderlinge duels gewonnen

27
9
13
04/07 14:00 Club Brugge Club Brugge 4-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
28/06 12:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
25/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
14/09 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Club Brugge Club Brugge
30/01 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
21/10 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Club Brugge Club Brugge
18/03 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Club Brugge Club Brugge
21/08 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
30/01 21:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-1 Club Brugge Club Brugge
15/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
03/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
03/04 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-2 Club Brugge Club Brugge
21/11 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
26/01 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-2 Club Brugge Club Brugge
02/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
15/12 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
03/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
20/08 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-2 Club Brugge Club Brugge
18/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 5-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
20/08 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 14:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-4 Club Brugge Club Brugge
14/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
24/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
11/04 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Club Brugge Club Brugge
08/02 14:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Club Brugge Club Brugge
03/12 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Club Brugge Club Brugge
21/09 18:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
14/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
04/12 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0* Club Brugge Club Brugge
20/10 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 4-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
14/09 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-1 Club Brugge Club Brugge
13/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
08/04 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Club Brugge Club Brugge
19/02 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
23/10 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-1 Club Brugge Club Brugge
12/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
31/07 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Club Brugge Club Brugge
10/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
23/04 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Club Brugge Club Brugge
31/03 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
30/12 18:00 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-4 Club Brugge Club Brugge
24/08 19:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Club Brugge Club Brugge
23/08 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
20/03 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 2-3 Club Brugge Club Brugge
01/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
14/03 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk 1-1 Club Brugge Club Brugge
28/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

10:45 3

De Jupiler Pro League 2026-2027 gaat vanavond weer van start. Landskampioen Club Brugge ontvangt promovendus KV Kortrijk in het Jan Breydelstadion en wil meteen een goede s...

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
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