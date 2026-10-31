Datum: 31/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Lotto Park

LIVE: Het gaat héél snel ineens in het Lotto Park: Anderlecht komt op 3-0 net voor de rust

Na bijna anderhalve maand speelt Anderlecht eindelijk nog eens in het Lotto Park. De laatste thuiswedstrijd dateert van 19 september, toen Zulte Waregem met 3-0 opzij werdgezet. Sindsdien is het sentiment helemaal gekeerd. De uitschakeling tegen Beerschot, de Europese misstappen en de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent hebben de druk op Vitor Bruno flink opgevoerd. Tegen Westerlo moet paars-wit reageren.

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Tijd   Rust 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

61
39

Aanvallen

57
56

Gevaarlijke aanvallen

31
11

Totaal schoten

10
4
0 6     2 0
0 4 0 2

Schoten op doel

4
0

Schoten naast/over doel

6
2

Geblokkeerde schoten

0
2
1 Hoekschoppen 2
2 Buitenspel 1
249 Aantal passes 253
7 Sleutelpasses 3
219 (88%) Nauwkeurige passes 228 (90.1%)
1/5 (20%) Succesvolle dribbels 2/6 (33.3%)
2/12 (16.7%) Nauwkeurige voorzetten 1/8 (12.5%)
14/23 (60.9%) Nauwkeurige lange ballen 10/21 (47.6%)
24 (60%) Gewonnen duels 16 (40%)
10 Tackles 7
4 Intercepties 9
6 Opruimacties 15
3 Fouten 9
1 Vrije trappen 0
1 Doeltrappen 4

45+1

Goal 		Doelpunt van Thelo Aasgaard
Het gaat ineens heel vlot voor Anderlecht. Aasgaard trapt een vrije trap pardoes in het hoekje.
43

Goal 		Doelpunt van Mario Stroeykens (Mihajlo Cvetkovic)
Stroeykens haalt zijn zware rechter boven en schiet de bal van buiten de zestien in de winkelhaak.
40

Goal 		Doelpunt van Mihajlo Cvetkovic
Anderlecht staat dan toch op voorsprong. Onia-Seke smijt de bal met een mooie veeg naar de tweede paal en daar kopt Ambros de bal terug naar de eerste paal waar Cvetkovic ongehinderd kan scoren.
39
 Charaï krijgt geel voor een beetje te veel protest.
36
 Het publiek van Anderlecht begint nu al onrustig te worden. Het speltempo is dan ook héél laag.
34
 Sakamoto gaat met de bal aan de haal en Bassette loopt moederziel alleen voor doel, maar krijgt de bal niet. De spits ontsteekt in een Franse colère richting zijn ploegmaat.
30
 Westerlo komt er niet echt meer uit, maar Anderlecht doet ook heel weinig met zijn balbezit.
23
 Anderlecht speelt veelal langs de kant van Ambros en Maamar, maar daar gaat te weinig snelheid vanuit. Onia-Seke staat wat te verkommeren aan de andere kant.
21
 Goeie counter met Aasgaard, die wel vrij laat aan Onia-Seke geeft. Die schiet in één tijd, maar de bal zoeft over.
20
 Nu schiet Maamar een half metertje naast.
16
 Cvetkovic schiet rakelings naast, maar stond blijkbaar ook offside toen hij vertrok.
15
 Onia-Seke haalt de achterlijn en zet voor, maar Cvetkovic kan net niet goed genoeg bij de bal met zijn hoofd.
13
 Scheidsrechter Laforge loopt in de weg bij een counter van Westerlo. Anderlecht verovert de bal, maar moet hem weer afgeven.
5
 "Get well soon, Vinnie", verschijnt er op het grote scorebord. Het Anderlecht-publiek kan het natuurlijk wel appreciëren.
4
 Bij Westerlo zijn ze beducht voor Onia-Seke. Hij werd al twee keer foutief afgestopt.
2
 Westerlo zet Anderlecht meteen onder druk.
1
 Anderlecht - Westerlo: 0-0
20:45
 De Anderlecht-fans hadden een geweldige tifo, maar die ging gepaard met Bengaals vuur. De rook daarvan blijft hangen en dus kan de match niet beginnen.

19:40
 In vergelijking met vorige week in Gent komen Koutsoupias, Augustinsson, Maamar, Ambros en Onia-Seke in de ploeg. Barry, Reabciuk, Llansana, Winkler en Degreef verdwijnen naar de bank.
Anderlecht (Anderlecht - Westerlo)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Lukas Ambros - Mario Stroeykens - Ilias Koutsoupias - Thelo Aasgaard - Mihajlo Cvetkovic - Jayden Onia-Seke
Bank: Oleg Reabciuk - Romeo Amane - Oliver Antman - Andrew Omobamidele - Danylo Sikan - Tawfik Bentayeb - Enric Llansana - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Marco Kana - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Westerlo (Anderlecht - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Shunsuke Saito - Seiji Kimura - Amando Lapage - Lasse Flo - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Cameron Congreve - Isa Sakamoto - Fabio Ferraro - Norman Bassette
Bank: Bill Lathouwers - Reno Munz - Nikola Storm - Felix Emmanuel Tsimba - Lucas Mbamba-Muanda - Pape Diong - Thomas Van Den Keybus - Botond Balogh - Min-hyeok Yang

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.17  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Maamar Ali 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 7.01  
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 27/27 (100%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 7.06  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Koutsoupias Ilias 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Aasgaard Thelo 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Cvetkovic MihajloA 8.4  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Onia-Seke Jayden 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg  
Amane Romeo  
Antman Oliver  
Omobamidele Andrew  
Sikan Danylo  
Bentayeb Tawfik  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Barry Kaïs  
Kana Marco  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 4.57  
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 5.52  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lapage Amando 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 54/55 (98.2%)
Meer statistieken
Flo Lasse 5.87  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Meer statistieken
Fofana Ibrahim 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 43/44 (97.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Sandra Cisse 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
Meer statistieken
Congreve Cameron 5.78  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sakamoto Isa 5.88  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 6.26  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bassette Norman 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lathouwers Bill  
Munz Reno  
Storm Nikola  
Tsimba Felix Emmanuel  
Mbamba-Muanda Lucas  
Diong Pape  
Van Den Keybus Thomas  
Balogh Botond  
Yang Min-hyeok  

Vooraf

LIVE: Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm
LIVE: Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm
Foto: © photonews

Na bijna anderhalve maand speelt Anderlecht eindelijk nog eens in het Lotto Park. De laatste thuiswedstrijd dateert van 19 september, toen Zulte Waregem met 3-0 opzij werdgezet. Sindsdien is het sentiment helemaal gekeerd. De uitschakeling tegen Beerschot, de Europese misstappen en de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent hebben de druk op Vitor Bruno flink opgevoerd. Tegen Westerlo moet paars-wit reageren.

De Portugese trainer kreeg de voorbije dagen ook vanuit de clubleiding duidelijke signalen. CEO Kenneth Bornauw uitte kritiek op het vele experimenteren en wil meer stabiliteit in de ploeg. Bruno verdedigde op zijn persconferentie zijn aanpak. “Voor mij gaat het niet om rotatie, maar om wat de spelers mij elke dag laten zien. Ik selecteer de jongens die mij op training overtuigd hebben.”

Bruno legt de verantwoordelijkheid bij zijn spelers

De trainer houdt dus vast aan zijn manier van werken, ondanks de kritiek op zijn wisselende basiself. “Ik heb 33 spelers en kan er maar elf selecteren. Staat er in hun contract dat ze moeten spelen? Ze moeten presteren en elke dag klaarstaan”, reageerde hij. Volgens Bruno zit er wel degelijk een plan achter zijn keuzes en kijkt hij ook naar wat de tegenstander vraagt.

De nederlaag in Gent blijft wel nazinderen. Bruno vindt dat de 4-0-cijfers het wedstrijdbeeld niet volledig weerspiegelen, maar maakte tegelijk duidelijk dat de instorting in het slot niet door de beugel kon. “Wat er in Gent is gebeurd, mag niet gebeuren. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. Een wedstrijd duurt tot het laatste fluitsignaal.” Hij beseft dat Anderlecht opnieuw moet aanknopen met de periode waarin de club elk jaar voor prijzen meedoet.

Westerlo komt met vertrouwen naar Brussel

Dat wordt geen eenvoudige opdracht. Westerlo is al zes competitiewedstrijden op rij ongeslagen en trekt met vertrouwen naar het Lotto Park. Coach Issame Charaï kijkt uit naar de confrontatie: “We zijn nu al zes competitieduels op een rij ongeslagen en nu gaan we op bezoek bij Anderlecht. Dat is een match om naar uit te kijken.” De Kemphanen hopen bovendien voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 nog eens te winnen op Anderlecht.

Bruno wil de wedstrijd niet als een allesbeslissende afspraak bestempelen, maar weet dat zijn ploeg een antwoord moet geven. “Natuurlijk wil ik elke wedstrijd winnen”, benadrukte hij. De coach blijft geloven in het proces, al zal het geduld in Brussel niet eindeloos zijn. In een uitverkocht Lotto Park wacht Anderlecht een belangrijke avond: de grijze wolken kunnen verdwijnen, maar bij een nieuwe misstap dreigt de storm alleen maar heviger te worden. Aftrap om 20.45 uur.

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 2-0 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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