LIVE: Weeral vijf wissels bij Anderlecht

Na bijna anderhalve maand speelt Anderlecht eindelijk nog eens in het Lotto Park. De laatste thuiswedstrijd dateert van 19 september, toen Zulte Waregem met 3-0 opzij werdgezet. Sindsdien is het sentiment helemaal gekeerd. De uitschakeling tegen Beerschot, de Europese misstappen en de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent hebben de druk op Vitor Bruno flink opgevoerd. Tegen Westerlo moet paars-wit reageren.

De Portugese trainer kreeg de voorbije dagen ook vanuit de clubleiding duidelijke signalen. CEO Kenneth Bornauw uitte kritiek op het vele experimenteren en wil meer stabiliteit in de ploeg. Bruno verdedigde op zijn persconferentie zijn aanpak. “Voor mij gaat het niet om rotatie, maar om wat de spelers mij elke dag laten zien. Ik selecteer de jongens die mij op training overtuigd hebben.”

Bruno legt de verantwoordelijkheid bij zijn spelers

De trainer houdt dus vast aan zijn manier van werken, ondanks de kritiek op zijn wisselende basiself. “Ik heb 33 spelers en kan er maar elf selecteren. Staat er in hun contract dat ze moeten spelen? Ze moeten presteren en elke dag klaarstaan”, reageerde hij. Volgens Bruno zit er wel degelijk een plan achter zijn keuzes en kijkt hij ook naar wat de tegenstander vraagt.

De nederlaag in Gent blijft wel nazinderen. Bruno vindt dat de 4-0-cijfers het wedstrijdbeeld niet volledig weerspiegelen, maar maakte tegelijk duidelijk dat de instorting in het slot niet door de beugel kon. “Wat er in Gent is gebeurd, mag niet gebeuren. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. Een wedstrijd duurt tot het laatste fluitsignaal.” Hij beseft dat Anderlecht opnieuw moet aanknopen met de periode waarin de club elk jaar voor prijzen meedoet.

Westerlo komt met vertrouwen naar Brussel

Dat wordt geen eenvoudige opdracht. Westerlo is al zes competitiewedstrijden op rij ongeslagen en trekt met vertrouwen naar het Lotto Park. Coach Issame Charaï kijkt uit naar de confrontatie: “We zijn nu al zes competitieduels op een rij ongeslagen en nu gaan we op bezoek bij Anderlecht. Dat is een match om naar uit te kijken.” De Kemphanen hopen bovendien voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 nog eens te winnen op Anderlecht.

Bruno wil de wedstrijd niet als een allesbeslissende afspraak bestempelen, maar weet dat zijn ploeg een antwoord moet geven. “Natuurlijk wil ik elke wedstrijd winnen”, benadrukte hij. De coach blijft geloven in het proces, al zal het geduld in Brussel niet eindeloos zijn. In een uitverkocht Lotto Park wacht Anderlecht een belangrijke avond: de grijze wolken kunnen verdwijnen, maar bij een nieuwe misstap dreigt de storm alleen maar heviger te worden. Aftrap om 20.45 uur.