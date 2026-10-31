Volg Anderlecht - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 31/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Lotto Park

LIVE: Weeral vijf wissels bij Anderlecht

Na bijna anderhalve maand speelt Anderlecht eindelijk nog eens in het Lotto Park. De laatste thuiswedstrijd dateert van 19 september, toen Zulte Waregem met 3-0 opzij werdgezet. Sindsdien is het sentiment helemaal gekeerd. De uitschakeling tegen Beerschot, de Europese misstappen en de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent hebben de druk op Vitor Bruno flink opgevoerd. Tegen Westerlo moet paars-wit reageren.

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Tijd   20:45 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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19:40
 In vergelijking met vorige week in Gent komen Koutsoupias, Augustinsson, Maamar, Ambros en Onia-Seke in de ploeg. Barry, Reabciuk, Llansana, Winkler en Degreef verdwijnen naar de bank.
Anderlecht (Anderlecht - Westerlo)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Lukas Ambros - Mario Stroeykens - Ilias Koutsoupias - Marten Winkler - Mihajlo Cvetkovic - Jayden Onia-Seke
Bank: Oleg Reabciuk - Romeo Amane - Andrew Omobamidele - Tawfik Bentayeb - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Marco Kana - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Westerlo (Anderlecht - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Shunsuke Saito - Seiji Kimura - Amando Lapage - Lasse Flo - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Cameron Congreve - Isa Sakamoto - Fabio Ferraro - Norman Bassette
Bank: Felix Emmanuel Tsimba - Bill Lathouwers - Reno Munz - Nikola Storm - Lucas Mbamba-Muanda - Pape Diong - Thomas Van Den Keybus - Botond Balogh - Min-hyeok Yang

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Biancone Giulian  
Pétrot Léo  
Augustinsson Ludwig  
Ambros Lukas  
Stroeykens Mario  
Koutsoupias Ilias  
Winkler Marten  
Cvetkovic Mihajlo  
Onia-Seke Jayden  
Bank
Reabciuk Oleg  
Amane Romeo  
Omobamidele Andrew  
Bentayeb Tawfik  
Antman Oliver  
Sikan Danylo  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Barry Kaïs  
Kana Marco  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas  
Saito Shunsuke  
Kimura Seiji  
Lapage Amando  
Flo Lasse  
Fofana Ibrahim  
Sandra Cisse  
Congreve Cameron  
Sakamoto Isa  
Ferraro Fabio  
Bassette Norman  
Bank
Tsimba Felix Emmanuel  
Lathouwers Bill  
Munz Reno  
Storm Nikola  
Mbamba-Muanda Lucas  
Diong Pape  
Van Den Keybus Thomas  
Balogh Botond  
Yang Min-hyeok  

Vooraf

LIVE: Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm
LIVE: Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm
Foto: © photonews

Na bijna anderhalve maand speelt Anderlecht eindelijk nog eens in het Lotto Park. De laatste thuiswedstrijd dateert van 19 september, toen Zulte Waregem met 3-0 opzij werdgezet. Sindsdien is het sentiment helemaal gekeerd. De uitschakeling tegen Beerschot, de Europese misstappen en de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent hebben de druk op Vitor Bruno flink opgevoerd. Tegen Westerlo moet paars-wit reageren.

De Portugese trainer kreeg de voorbije dagen ook vanuit de clubleiding duidelijke signalen. CEO Kenneth Bornauw uitte kritiek op het vele experimenteren en wil meer stabiliteit in de ploeg. Bruno verdedigde op zijn persconferentie zijn aanpak. “Voor mij gaat het niet om rotatie, maar om wat de spelers mij elke dag laten zien. Ik selecteer de jongens die mij op training overtuigd hebben.”

Bruno legt de verantwoordelijkheid bij zijn spelers

De trainer houdt dus vast aan zijn manier van werken, ondanks de kritiek op zijn wisselende basiself. “Ik heb 33 spelers en kan er maar elf selecteren. Staat er in hun contract dat ze moeten spelen? Ze moeten presteren en elke dag klaarstaan”, reageerde hij. Volgens Bruno zit er wel degelijk een plan achter zijn keuzes en kijkt hij ook naar wat de tegenstander vraagt.

De nederlaag in Gent blijft wel nazinderen. Bruno vindt dat de 4-0-cijfers het wedstrijdbeeld niet volledig weerspiegelen, maar maakte tegelijk duidelijk dat de instorting in het slot niet door de beugel kon. “Wat er in Gent is gebeurd, mag niet gebeuren. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. Een wedstrijd duurt tot het laatste fluitsignaal.” Hij beseft dat Anderlecht opnieuw moet aanknopen met de periode waarin de club elk jaar voor prijzen meedoet.

Westerlo komt met vertrouwen naar Brussel

Dat wordt geen eenvoudige opdracht. Westerlo is al zes competitiewedstrijden op rij ongeslagen en trekt met vertrouwen naar het Lotto Park. Coach Issame Charaï kijkt uit naar de confrontatie: “We zijn nu al zes competitieduels op een rij ongeslagen en nu gaan we op bezoek bij Anderlecht. Dat is een match om naar uit te kijken.” De Kemphanen hopen bovendien voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 nog eens te winnen op Anderlecht.

Bruno wil de wedstrijd niet als een allesbeslissende afspraak bestempelen, maar weet dat zijn ploeg een antwoord moet geven. “Natuurlijk wil ik elke wedstrijd winnen”, benadrukte hij. De coach blijft geloven in het proces, al zal het geduld in Brussel niet eindeloos zijn. In een uitverkocht Lotto Park wacht Anderlecht een belangrijke avond: de grijze wolken kunnen verdwijnen, maar bij een nieuwe misstap dreigt de storm alleen maar heviger te worden. Aftrap om 20.45 uur.

Prono Anderlecht - Westerlo

Anderlecht wint
Gelijk
Westerlo wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
60.82% 26.94% 12.24%
Populairste
2-1
(61x)		 1-1
(38x)		 3-1
(30x)

Vergelijking Anderlecht - Westerlo

Positie

5
7

Punten

16
14

Gewonnen

5
4

Verloren

3
3

Gescoorde doelpunten

9
24

Doelpunten tegen

10
21

Gele kaarten

21
10

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

26
7
11
07/12 16:00 Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
27/07 13:30 Anderlecht Anderlecht 5-2 Westerlo Westerlo
09/03 16:00 Westerlo Westerlo 2-0 Anderlecht Anderlecht
05/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
14/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 Westerlo Westerlo
01/12 20:45 Westerlo Westerlo 1-3 Anderlecht Anderlecht
20/08 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Westerlo Westerlo
09/04 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Westerlo Westerlo
11/09 13:30 Westerlo Westerlo 2-1 Anderlecht Anderlecht
09/01 11:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Westerlo Westerlo
20/09 20:45 Westerlo Westerlo 0-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 2-4 Anderlecht Anderlecht
25/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Westerlo Westerlo
27/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Westerlo Westerlo
30/08 18:00 Westerlo Westerlo 0-3 Anderlecht Anderlecht
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-0 Westerlo Westerlo
17/08 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/12 20:30 Westerlo Westerlo P2-2 Anderlecht Anderlecht
19/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Westerlo Westerlo
23/10 14:30 Westerlo Westerlo 1-2 Anderlecht Anderlecht
20/02 20:30 Westerlo Westerlo 2-0 Anderlecht Anderlecht
10/11 20:30 Westerlo Westerlo 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Westerlo Westerlo
11/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Westerlo Westerlo
19/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-1 Anderlecht Anderlecht
22/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Westerlo Westerlo
06/04 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 Anderlecht Anderlecht
03/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Westerlo Westerlo
03/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Westerlo Westerlo
20/08 18:00 Westerlo Westerlo 3-4 Anderlecht Anderlecht
18/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Westerlo Westerlo
14/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Westerlo Westerlo
14/04 19:30 Westerlo Westerlo 5-0 Anderlecht Anderlecht
20/11 18:00 Westerlo Westerlo 2-1 Anderlecht Anderlecht
18/11 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Westerlo Westerlo
29/04 20:30 Westerlo Westerlo 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Westerlo Westerlo
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 Westerlo Westerlo
26/11 19:30 Westerlo Westerlo 1-1 Anderlecht Anderlecht
22/02 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Anderlecht Anderlecht
20/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 Westerlo Westerlo
18/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Westerlo Westerlo
10/08 20:00 Westerlo Westerlo 0-2 Anderlecht Anderlecht

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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