Wie trekt de lijn door: KRC Genk of KV Mechelen? Dat is zowat de vraag bij aanvang van het onderlinge duel Achter de Kazerne tussen twee ploegen die graag toch nog wat hoger zouden staan in de rangschikking.

Genk was in het seizoensbegin wisselvallig, maar heeft wel net een 6 op 6 behaald. Het moet de geschorste Daan Heymans missen. Daardoor is het ook een optie om Durosinmi en Bibout allebei aan de aftrap te brengen en dus met een spitsenduo op zoek te gaan naar doelpunten. Jess Thorup zette de deur op een kier voor deze aanpak.

Zijn collega bij Mechelen gelooft niet dat het zo ver komt. "Ik denk niet dat ze dit gaan doen", heeft Fred Vanderbiest een duidelijke verwachting. "Ik verwacht dat Erenbjerg als nummer tien zal acteren, zoals in het begin van het seizoen. Genk speelt meestal met twee spitsen als het iets moet forceren."

Genk iets minder frivool

Vanderbiest ziet onder Thorup een ander Genk. "Hun spel is iets minder dynamisch dan in het verleden. Hun coach zet een goede structuur neer en probeert van daaruit goed voetbal te brengen. Onder Fink en Vrancken was het iets frivoler. Je kunt Genk qua systeem en spelwijze wat vergelijken met Eupen en STVV, maar dan op een hoger niveau, met diepgang en een loper op het middenveld zoals Heynen."

De laatste weken lag dat type tegenstander KV Mechelen niet slecht. De zege tegen STVV dient wel nog bevestiging te krijgen, terwijl Genk uiteraard voort wil borduren op die 6 op 6. "De laatste drie-vier weken zijn ze constant. Wat voordien gebeurde, is al te lang geleden om nog rekening mee te houden."

Afwezigen bij beide ploegen

Naast de schorsing van Heymans staat bij Genk langdurig geblesseerde Haroun nog aan de kant. Bij KV Mechelen missen ze zo ook Hjelde, Ayodele en St. Jago. Boersma is nog buiten strijd met een spierblessure. Volg KV Mechelen - KRC Genk deze namiddag om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!