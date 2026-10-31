Volg KV Mechelen - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
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Datum: 31/10/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Achter de Kazerne

Genk en KV Mechelen begonnen aarzelend aan het seizoen maar lijken aan de beterhand. Dit vraagt wel om bevestiging. Door de schorsing van Heynen was het uitkijken of Genk met twee spitsen zou starten. Thorup heeft ervoor geopteerd om dit niet te doen en Erenbjerg aan de aftrap te brengen. Met drie wijzigingen is de basiself bij KVM vrij verrassend.

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Tijd   16:00 
Kevin Vanbuggenhout
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KV Mechelen (KV Mechelen - KRC Genk)
KV Mechelen: Ortwin De Wolf - Kobe Corbanie - Luc Marijnissen - Jose Marsa - Simion Michez - Marco Decherf - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Myron van Brederode - Malcolm Lohunanu-Mbasi - Benito Raman
Bank: Gora Diouf - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Tijn Van Ingelgom - Cedric Van Meirvenne - Halil Ozdemir - Dennis Praet - Bill Antonio - Massimo Decoene

KRC Genk (KV Mechelen - KRC Genk)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Kevin Amaro - Josue Ndenge Kongolo - Matte Smets - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Benjamin Tahirovic - Junya Ito - Jeppe Erenbjerg - Noah Adedeji-Sternberg - Rafiu Durosinmi
Bank: Tobe Leysen - Christiaan Ravych - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Milan Roganovic - Ayumu Yokoyama - August De Wannemacker

Vooraf
Genk en KV Mechelen begonnen aarzelend aan het seizoen maar lijken aan de beterhand. Dit vraagt wel om bevestiging. Door de schorsing van Heynen was het uitkijken of Genk met twee spitsen zou starten. Thorup heeft ervoor geopteerd om dit niet te doen en Erenbjerg aan de aftrap te brengen. Met drie wijzigingen is de basiself bij KVM vrij verrassend.

KV Mechelen KV Mechelen
De Wolf Ortwin  
Corbanie Kobe  
Marijnissen Luc  
Marsa Jose  
Michez Simion  
Decherf Marco  
Hammar Fredrik  
Koudou Therence  
van Brederode Myron  
Lohunanu-Mbasi Malcolm  
Raman Benito  
Bank
Diouf Gora  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Van Ingelgom Tijn  
Van Meirvenne Cedric  
Ozdemir Halil  
Praet Dennis  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca  
Amaro Kevin  
Ndenge Kongolo Josue  
Smets Matte  
Kayembe Joris  
Heynen Bryan  
Tahirovic Benjamin  
Ito Junya  
Erenbjerg Jeppe  
Adedeji-Sternberg Noah  
Durosinmi Rafiu  
Bank
Leysen Tobe  
Ravych Christiaan  
Medina Yaimar  
Bangoura Ibrahima Sory  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Roganovic Milan  
Yokoyama Ayumu  
De Wannemacker August  

Vooraf

LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval
LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval
Foto: © photonews

Wie trekt de lijn door: KRC Genk of KV Mechelen? Dat is zowat de vraag bij aanvang van het onderlinge duel Achter de Kazerne tussen twee ploegen die graag toch nog wat hoger zouden staan in de rangschikking.

Genk was in het seizoensbegin wisselvallig, maar heeft wel net een 6 op 6 behaald. Het moet de geschorste Daan Heymans missen. Daardoor is het ook een optie om Durosinmi en Bibout allebei aan de aftrap te brengen en dus met een spitsenduo op zoek te gaan naar doelpunten. Jess Thorup zette de deur op een kier voor deze aanpak.

Zijn collega bij Mechelen gelooft niet dat het zo ver komt. "Ik denk niet dat ze dit gaan doen", heeft Fred Vanderbiest een duidelijke verwachting. "Ik verwacht dat Erenbjerg als nummer tien zal acteren, zoals in het begin van het seizoen. Genk speelt meestal met twee spitsen als het iets moet forceren."

Genk iets minder frivool

Vanderbiest ziet onder Thorup een ander Genk. "Hun spel is iets minder dynamisch dan in het verleden. Hun coach zet een goede structuur neer en probeert van daaruit goed voetbal te brengen. Onder Fink en Vrancken was het iets frivoler. Je kunt Genk qua systeem en spelwijze wat vergelijken met Eupen en STVV, maar dan op een hoger niveau, met diepgang en een loper op het middenveld zoals Heynen."

De laatste weken lag dat type tegenstander KV Mechelen niet slecht. De zege tegen STVV dient wel nog bevestiging te krijgen, terwijl Genk uiteraard voort wil borduren op die 6 op 6. "De laatste drie-vier weken zijn ze constant. Wat voordien gebeurde, is al te lang geleden om nog rekening mee te houden."

Afwezigen bij beide ploegen

Naast de schorsing van Heymans staat bij Genk langdurig geblesseerde Haroun nog aan de kant. Bij KV Mechelen missen ze zo ook Hjelde, Ayodele en St. Jago. Boersma is nog buiten strijd met een spierblessure. Volg KV Mechelen - KRC Genk deze namiddag om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - KRC Genk

KV Mechelen wint
Gelijk
KRC Genk wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
12.35% 27.57% 60.08%
Populairste
1-2
(83x)		 1-1
(38x)		 2-2
(29x)

Vergelijking KV Mechelen - KRC Genk

Positie

15
6

Punten

6
15

Gewonnen

1
4

Verloren

4
2

Gescoorde doelpunten

9
18

Doelpunten tegen

17
13

Gele kaarten

13
18

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

11
10
26
13/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
23/11 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/01 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KRC Genk KRC Genk
28/09 16:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/02 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KRC Genk KRC Genk
22/10 13:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 KV Mechelen KV Mechelen
17/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KRC Genk KRC Genk
28/10 20:45 KRC Genk KRC Genk 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
21/05 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/02 18:45 KRC Genk KRC Genk 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
05/12 21:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/03 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/01 16:15 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KRC Genk KRC Genk
20/09 18:15 KRC Genk KRC Genk 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 KRC Genk KRC Genk
20/07 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
02/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1P KRC Genk KRC Genk
26/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
24/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
18/04 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-0 KRC Genk KRC Genk
23/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/07 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KRC Genk KRC Genk
26/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 KRC Genk KRC Genk
26/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KRC Genk KRC Genk
29/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 KRC Genk KRC Genk
27/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KRC Genk KRC Genk
07/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 KRC Genk KRC Genk
19/10 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-6 KRC Genk KRC Genk
18/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
23/05 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KRC Genk KRC Genk
27/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
16/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KRC Genk KRC Genk
06/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-6 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 9-0 KV Mechelen KV Mechelen

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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