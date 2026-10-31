KV Mechelen KV Mechelen
1-0
KRC Genk KRC Genk
kvmKV Mechelen
gnkKRC Genk
Simion Michez 23'
1-0
Datum: 31/10/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Achter de Kazerne
Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
| 22 reacties
Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse
Foto: © Photonews

KRC Genk heeft het probleem van de wisselvalligheid toch nog niet helemaal opgelost. Na een 6 op 6 had het de kans om voorbij Anderlecht voorlopig op te rukken naar de top vijf in het klassement. Die mogelijkheid liep het mis door een nederlaag in Mechelen. De matchwinnaar was uitgerekend een jeugdproduct van RSCA.

Door de schorsing van Heymans was het uitkijken of Thorup twee spitsen aan de aftrap zou brengen. Dat deed de Deen niet: Erenbjerg was de vervanger van Heymans. De basiself van KVM zag er verrassend uit. Miras ontbrak door privéredenen, Eerdhuijzen was ziek en Boersma lag nog in de lappenmand. Hierdoor kwamen ten opzichte van de vorige competitiematch De Wolf, Marijnissen en Mbasi in de ploeg.

Genk controleerde aanvankelijk, weliswaar zonder voor gevaar te zorgen, uitgezonderd een warm standje op hoekschop waarbij Smets net niet kon scoren aan de tweede paal. KV Mechelen antwoordde met zijn eerste dreigende tegenprikken, met vooral Michez in een hoofdrol. De rechterwinger besloot eerst op de voet van Brughmans maar zou niet veel later wel tot scoren komen.

Heerlijk doelpunt Michez

Het jeugdproduct van Anderlecht kwam naar binnen na een één-tweetje met Decherf en mikte de 1-0 hoog tegen de touwen. Malinwa beloonde zichzelf meteen voor enkele goede minuten en tankte zo vertrouwen. Genk moest aardig wat stilstaande fases weggeven en daarbij hing toch telkens enige dreiging in de lucht. De Limburgers konden verdere averij echter wel vermijden.

Zo zou één keertje toeslaan volstaan voor de gelijkmaker. Dat leek Erenbjerg ook te doen, toen hij op pass van Kayembe links ontsnapte en tussen de benen van De Wolf overhoeks raak trof. De lijnrechter zag Erenbjerg echter buitenspel lopen en de VAR bekrachtigde dit oordeel. Dat was wel het sein voor Genk om nog eens door te duwen met de rust in zicht.

De Wolf is bij de les

Na een dwaze horizontale pass van Michez viseerde Erenbjerg na een goede kapbeweging de verste hoek. De Wolf kon deze keer redding brengen en in hoekschop duwen. De doelman van KV Mechelen moest kort hierna ook een kopbal van Heynen van onder zijn lat tikken om zijn ploeg met een voorsprong naar de kleedkamers te sturen.

Corbanie Erenbjerg De Wolf KVM-Genk
© Photonews

Die voorsprong dreigde na de pauze slechts vijf minuten op het bord te staan. De Mechelse achterlinie stond hoog en daar leek Ito van te profiteren bij een uitbraak. De Japanner vertrok evenwel vanuit buitenspelpositie. Zo ging de 1-1 van Erenbjerg opnieuw niet door: de lijnrechters waren vanavond zeer alert. Bij een kans voor Heynen lag De Wolf dan weer in de weg.

Pech voor Van Brederode

Geen beloning voor dit offensief van Genk, dat daarna ontsnapte aan de 2-0. Thorup gooide er voorbij het halfuur dan toch een extra toren in met Bibout. Mechelen zou via Raman vooral diepgang zoeken in de omschakeling en dat rendeerde bijna onmiddellijk. De spits vond Van Brederode en de Nederlander zag zijn schot uiteen spatten op de paal.

In het slotkwartier kon Vanderbiest zijn elftal niet meer bijsturen: de T1 van Malinwa kreeg zijn tweede geel nadat Michez bij zijn vervanging te lang zou getalmd hebben om van het veld te gaan. De KV-spelers hielden in het slot de zege vast zonder nog kansen weg te geven en bezorgden zichzelf zo extra ademruimte. Genk staat weer met de voeten op de grond. 

Opstellingen

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KV Mechelen KV Mechelen
De Wolf Ortwin 90' 8.0 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/23 (39.1%)
Meer statistieken
Corbanie Kobe   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Marijnissen Luc 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Michez Simion 74' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/41 (68.3%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
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Decherf Marco A   90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lohunanu-Mbasi Malcolm 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Raman Benito 86' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
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Bank
Diouf Gora 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Van Meirvenne Cedric 4'  
Ozdemir Halil 0'  
Praet Dennis 26' 6.8 -
Meer statistieken
Antonio Bill 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Decoene Massimo 16' 6.8 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.4 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Amaro Kevin   79' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 53/59 (89.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 57/63 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tahirovic Benjamin 80' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 40/50 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ito Junya 63' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah   45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Ravych Christiaan 0'  
Medina Yaimar 11' 6.3 -
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Bibout Aaron 27' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Roganovic Milan   0'  
Yokoyama Ayumu 45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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De Wannemacker August 10' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
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Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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