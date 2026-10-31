Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse

KRC Genk heeft het probleem van de wisselvalligheid toch nog niet helemaal opgelost. Na een 6 op 6 had het de kans om voorbij Anderlecht voorlopig op te rukken naar de top vijf in het klassement. Die mogelijkheid liep het mis door een nederlaag in Mechelen. De matchwinnaar was uitgerekend een jeugdproduct van RSCA.

Door de schorsing van Heymans was het uitkijken of Thorup twee spitsen aan de aftrap zou brengen. Dat deed de Deen niet: Erenbjerg was de vervanger van Heymans. De basiself van KVM zag er verrassend uit. Miras ontbrak door privéredenen, Eerdhuijzen was ziek en Boersma lag nog in de lappenmand. Hierdoor kwamen ten opzichte van de vorige competitiematch De Wolf, Marijnissen en Mbasi in de ploeg.

Genk controleerde aanvankelijk, weliswaar zonder voor gevaar te zorgen, uitgezonderd een warm standje op hoekschop waarbij Smets net niet kon scoren aan de tweede paal. KV Mechelen antwoordde met zijn eerste dreigende tegenprikken, met vooral Michez in een hoofdrol. De rechterwinger besloot eerst op de voet van Brughmans maar zou niet veel later wel tot scoren komen.

Heerlijk doelpunt Michez

Het jeugdproduct van Anderlecht kwam naar binnen na een één-tweetje met Decherf en mikte de 1-0 hoog tegen de touwen. Malinwa beloonde zichzelf meteen voor enkele goede minuten en tankte zo vertrouwen. Genk moest aardig wat stilstaande fases weggeven en daarbij hing toch telkens enige dreiging in de lucht. De Limburgers konden verdere averij echter wel vermijden.

Zo zou één keertje toeslaan volstaan voor de gelijkmaker. Dat leek Erenbjerg ook te doen, toen hij op pass van Kayembe links ontsnapte en tussen de benen van De Wolf overhoeks raak trof. De lijnrechter zag Erenbjerg echter buitenspel lopen en de VAR bekrachtigde dit oordeel. Dat was wel het sein voor Genk om nog eens door te duwen met de rust in zicht.

De Wolf is bij de les

Na een dwaze horizontale pass van Michez viseerde Erenbjerg na een goede kapbeweging de verste hoek. De Wolf kon deze keer redding brengen en in hoekschop duwen. De doelman van KV Mechelen moest kort hierna ook een kopbal van Heynen van onder zijn lat tikken om zijn ploeg met een voorsprong naar de kleedkamers te sturen.





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Die voorsprong dreigde na de pauze slechts vijf minuten op het bord te staan. De Mechelse achterlinie stond hoog en daar leek Ito van te profiteren bij een uitbraak. De Japanner vertrok evenwel vanuit buitenspelpositie. Zo ging de 1-1 van Erenbjerg opnieuw niet door: de lijnrechters waren vanavond zeer alert. Bij een kans voor Heynen lag De Wolf dan weer in de weg.

Pech voor Van Brederode

Geen beloning voor dit offensief van Genk, dat daarna ontsnapte aan de 2-0. Thorup gooide er voorbij het halfuur dan toch een extra toren in met Bibout. Mechelen zou via Raman vooral diepgang zoeken in de omschakeling en dat rendeerde bijna onmiddellijk. De spits vond Van Brederode en de Nederlander zag zijn schot uiteen spatten op de paal.

In het slotkwartier kon Vanderbiest zijn elftal niet meer bijsturen: de T1 van Malinwa kreeg zijn tweede geel nadat Michez bij zijn vervanging te lang zou getalmd hebben om van het veld te gaan. De KV-spelers hielden in het slot de zege vast zonder nog kansen weg te geven en bezorgden zichzelf zo extra ademruimte. Genk staat weer met de voeten op de grond.