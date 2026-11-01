Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

Lommel SK heeft KAA Gent zijn eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. De Limburgers begonnen slecht, maar groeiden enorm doorheen de partij. Alles werd in de laatste tien minuten van de wedstrijd beslist.

KAA Gent trok zondagavond naar het Soevereinstadion voor de confrontatie met Lommel SK. Bij de Buffalo's ontbrak Christian Burgess met een blessure. Ook Ibrahima Cissé was er niet bij wegens een kwetsuur, waardoor Max Dean mocht starten. Tolinsson stond op het wedstrijdblad in de basis bij Lommel, maar hij kon uiteindelijk niet spelen. Tristan Gooijer nam zijn plaats in.

Gent nam de wedstrijd meteen stevig in handen. Al na vier minuten kon Mathias Delorge profiteren van slordig balverlies bij Lommel, maar zijn poging vloog ruim over. De thuisploeg kreeg het in de openingsfase bijzonder moeilijk met de druk van de Buffalo's.

Pieklak houdt Lommel overeind

Gent bleef vervolgens kansen verzamelen. Sonko probeerde het meermaals en ook Kadri kwam dicht bij de openingstreffer. Vooral doelman Pieklak groeide uit tot de uitblinker bij Lommel. Met enkele knappe reddingen voorkwam hij dat Gent zijn overwicht ook op het scorebord kon zetten.

Toch liet Lommel na 25 minuten plots zelf een enorme mogelijkheid liggen. Na een hoekschop viel de bal gevaarlijk voor doel, maar Tom Reyners kreeg hem niet goed genoeg richting doel. Daarna kwam de thuisploeg iets beter in de wedstrijd. Gent bleef wel het meeste initiatief nemen, maar het overwicht uit het eerste halfuur verdween stilaan.

Delorge ontsnapt aan rood

Even voor de rust volgde nog een opvallende fase. Delorge kwam ongelukkig in duel met Reyners en kreeg aanvankelijk rood. De VAR riep de scheidsrechter echter naar het scherm.





Na het bekijken van de beelden werd de rode kaart ingetrokken en bleef het bij geel. Zo mocht Gent met elf spelers verder. Lommel probeerde vlak voor de rust nog wat meer druk te zetten, maar echte kansen leverde dat niet meer op. Beide ploegen trokken uiteindelijk zonder doelpunten de kleedkamer in.

Na de pauze kwam Lommel goed uit de kleedkamer. De thuisploeg kon goed meevoetballen en liet zich niet doen. De betere kansen kwamen dan ook plots van de groen-witten, hoewel Gent geregeld kon tegenprikken. Dean kreeg mogelijkheden, terwijl Van der Heyden nog een bal van Nypan van de lijn moest halen.

Lommel beslist alles in laatste tien minuten

Beide ploegen kregen genoeg kansen om tot scoren te komen, maar effciëntie was ver zoek. Tot tien minuten voor het einde dan toch. In minuut 82 kon Juho Talvitie met een geweldige plaatsbal voor de 1-0 zorgen. Op basis van de tweede helft was dat ook niet onverdiend.

In plaats van in te zakken en het op safe te spelen, koos Lommel om zijn dominantie niet uit handen te geven. Dat plan kon niet beter uitpakken. Vijf minuten na het eerste doelpunt kon Gordic op aangeven van Schoofs voor de 2-0 zorgen. Gent had zelfs niets meer te zeggen in de slotfase, en leed op die manier zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Jupiler Pro League.



Na acht overwinningen en een gelijkspel komt er een einde aan de reeks van de Gentenaren. Deze nederlaag zet Gent op de derde plaats in het klassement met 25 punten. Eentje minder dan Union en twee minder dan leider Club Brugge. Lommel klimt naar de zevende plaats en telt 15 eenheden in de stand, net zoveel als KRC Genk.