Volg Lommel SK - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
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Datum: 01/11/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Soeverein stadion
LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek
LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek
Foto: © photonews

KAA Gent trekt zondagavond naar het Soevereinstadion voor de confrontatie met Lommel SK. De Buffalo’s beginnen als derde in het klassement aan de wedstrijd en willen hun sterke competitiestart verderzetten.

Gent telt 25 punten uit negen wedstrijden en bleef voorlopig ongeslagen. Vorige week werd Anderlecht nog met zware 4-0-cijfers verslagen.

Toch wil Rik De Mil niet dat zijn ploeg te veel naar de resultaten kijkt. De Gent-coach benadrukte deze week dat zijn team nog constanter moet worden. “Een prestatie is altijd makkelijker dan de bevestiging”, waarschuwde hij. Tegen Lommel wil De Mil vooral meer controle en dominantie aan de bal zien.

De Mil waarschuwt voor gemakzucht

Gent moet het opnieuw zonder Michel-Ange Balikwisha en Josué Vergara stellen. Aanvallend beschikt De Mil wel nog over voldoende opties.

Lommel staat momenteel in de middenmoot en kende tot dusver een wisselvalliger seizoen. Vorige week pakten de Limburgers nog een punt op bezoek bij OH Leuven. Voor Lommel wordt het bovendien een bijzonder duel. De ploeg speelt na lange tijd opnieuw voor eigen publiek in het Soevereinstadion.

Ook voor Lucas Schoofs krijgt de partij een speciaal tintje. De aanvoerder van Lommel neemt het op tegen zijn voormalige club KAA Gent.

Gent blijft favoriet

Op papier ligt het voordeel bij de Buffalo’s. Gent beschikt over meer kwaliteit en verkeert in een veel betere vorm. Toch zal De Mil vooral willen vermijden dat zijn ploeg na de overtuigende zege tegen Anderlecht punten laat liggen. Voor Gent draait deze wedstrijd dan ook vooral om één ding: bevestigen.

Prono Lommel SK - KAA Gent

Gelijk
KAA Gent wint
Lommel SK Lommel SK wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
7.38% 16.39% 76.23%
Populairste
1-2
(71x)		 0-2
(45x)		 1-3
(32x)

Vergelijking Lommel SK - KAA Gent

Positie

9
3

Punten

12
25

Gewonnen

3
8

Verloren

3
0

Gescoorde doelpunten

11
19

Doelpunten tegen

11
4

Gele kaarten

10
14

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

1
0
2
06/08 19:00 Lommel SK Lommel SK 2-1 KAA Gent KAA Gent
01/12 20:00 Lommel SK Lommel SK 0-2 KAA Gent KAA Gent
03/12 20:30 Lommel SK Lommel SK 0-1 KAA Gent KAA Gent

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
STVV STVV 16:00 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 18:30 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 19:15 La Louvière La Louvière
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