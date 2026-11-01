LIVE: VAR draait rood voor Delorge terug!

KAA Gent trekt zondagavond naar het Soevereinstadion voor de confrontatie met Lommel SK. De Buffalo’s beginnen als derde in het klassement aan de wedstrijd en willen hun sterke competitiestart verderzetten.

Gent telt 25 punten uit negen wedstrijden en bleef voorlopig ongeslagen. Vorige week werd Anderlecht nog met zware 4-0-cijfers verslagen.

Toch wil Rik De Mil niet dat zijn ploeg te veel naar de resultaten kijkt. De Gent-coach benadrukte deze week dat zijn team nog constanter moet worden. “Een prestatie is altijd makkelijker dan de bevestiging”, waarschuwde hij. Tegen Lommel wil De Mil vooral meer controle en dominantie aan de bal zien.

De Mil waarschuwt voor gemakzucht

Gent moet het opnieuw zonder Michel-Ange Balikwisha en Josué Vergara stellen. Aanvallend beschikt De Mil wel nog over voldoende opties.

Lommel staat momenteel in de middenmoot en kende tot dusver een wisselvalliger seizoen. Vorige week pakten de Limburgers nog een punt op bezoek bij OH Leuven. Voor Lommel wordt het bovendien een bijzonder duel. De ploeg speelt na lange tijd opnieuw voor eigen publiek in het Soevereinstadion.

Ook voor Lucas Schoofs krijgt de partij een speciaal tintje. De aanvoerder van Lommel neemt het op tegen zijn voormalige club KAA Gent.

Gent blijft favoriet

Op papier ligt het voordeel bij de Buffalo’s. Gent beschikt over meer kwaliteit en verkeert in een veel betere vorm. Toch zal De Mil vooral willen vermijden dat zijn ploeg na de overtuigende zege tegen Anderlecht punten laat liggen. Voor Gent draait deze wedstrijd dan ook vooral om één ding: bevestigen.