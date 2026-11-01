Datum: 01/11/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Soeverein stadion

LIVE: VAR draait rood voor Delorge terug!

KAA Gent trekt zondagavond naar het Soevereinstadion voor de confrontatie met Lommel SK. Bij de Buffalo's ontbreekt Christian Burgess met een blessure. Ook Ibrahima Cissé is er niet bij wegens een kwetsuur, waardoor Max Dean mag starten.

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Stand Live
Tijd   45' 56" 
Brandon Morren vanuit Lommel
Discussieer live mee! Lees 5 reacties...
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 Lommel schiet vlak voor rust toch wakker. Tot groot doelgevaar leidt dat voorlopig niet.
42
 Een slappe kopbal van Konadu wordt gevangen door Roef.
39
  Gele kaart voor Mathias Delorge
Delorge krijgt rood na een wilde tackle van Siebe Van der Heyden op Tom Reyners. Delorge gleed uit, waardoor hij Reyners ten val bracht. De VAR greep in, waarna Delorge alsnog geel kreeg. Een opvallende fase.
37
 Krijgen we een rode kaart voor Mathias Delorge? De VAR is het aan het nakijken...
37
  Rode kaart voor Mathias Delorge
34
 Lommel heeft de wedstrijd opnieuw wat in evenwicht kunnen brengen. Het eerste halfuur was enkel overleven.
27
 Opnieuw Pieklak met een voetveeg. De beste man op het veld bij de thuisploeg.
26
 Pieklak alweer! Kadri komt goed ingelopen en kopt van dichtbij op doel, maar de Lommelse doelman toont opnieuw zijn waarde.
25
 En plots stond het toch bijna 1-0! Na een hoekschop belandt het leer gevaarlijk dicht voor doel, waar Tom Reyners de bal net niet goed genoeg kan raken.
22
 Opnieuw een schot van Sonko. Er staat voorlopig maar één ploeg op het veld in het Soevereinstadion.
18
 Kadri versiert een corner. Gent gaat nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong.
12
 De Limburgers geraken voor het eerst aan het doel van Gent, met een halve kans.
10
 Pieklak staat even in een schietkraam, maar na een poging of drie op doel is het gevaar geweken. Meer waarschuwingen kunnen de Buffalo's niet geven.
9
 Lommel heeft het bijzonder moeilijk in de openingsfase. De bezoekers hebben de wedstrijd volledig in handen.
9
Lommel SK - KAA Gent
4
 Bijna de 0-1! Nypan lijdt kinderlijk balverlies vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Delorge, die de bal veroverde, krijgt het leer terug na een kaats en trapt dan wild over doel.
1
 We zijn eraan begonnen in Lommel!
1
 Lommel SK - KAA Gent: 0-0
18:12
 Toch nog een verrassing bij Lommel. Tristan Gooijer gaat alsnog spelen in de plaats van Tolinsson.
Lommel SK (Lommel SK - KAA Gent)
Lommel SK: Matthias Pieklak - Jason van Duiven - Timothy Eyoma - Tristan Gooijer - Shawn Adewoye - Joey Pelupessy - Sverre Halseth Nypan - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Stredair Appuah - Don-Angelo Konadu
Bank: Nikola Ivezic - Juho Talvitie - Nicolas Rommens - Elijah Olaniyi Odede - Jesper Tolinsson - Emile Vandecraen - Djordje Gordic - Isaiah Dada-Mascoll - Niek Corthouts - Alexander Reumers

KAA Gent (Lommel SK - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Maksim Paskotsi - Matties Volckaert - Siebe Van Der Heyden - Hyllarion Goore - Leonardo Da Silva Lopes - Mathias Delorge - Tiago Araujo - Abdelkahar Kadri - Momodou Sonko - Max Dean
Bank: László Bénes - Aimé Omgba - Kyrell Wilson - Tibe De Vlieger - Kjell Peersman - Bas Evers - Gilles De Meyer - Rachid Abdoul Ayinde - Josué Vergara - Mamadou Aliou Diallo - El Hadji Seck

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
van Duiven Jason 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Eyoma Timothy 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Gooijer Tristan 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
Meer statistieken
Adewoye Shawn 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Pelupessy Joey 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Halseth Nypan Sverre 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Reyners Tom 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Schoofs Lucas 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Konadu Don-Angelo 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Ivezic Nikola  
Talvitie Juho  
Rommens Nicolas  
Odede Elijah Olaniyi  
Tolinsson Jesper  
Vandecraen Emile  
Gordic Djordje  
Dada-Mascoll Isaiah  
Corthouts Niek  
Reumers Alexander  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Volckaert Matties 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 28/29 (96.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Araujo Tiago 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sonko Momodou 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Dean Max 6.1  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bénes László  
Omgba Aimé  
Wilson Kyrell  
De Vlieger Tibe  
Peersman Kjell  
Evers Bas  
De Meyer Gilles  
Abdoul Ayinde Rachid  
Vergara Josué  
Aliou Diallo Mamadou  
Seck El Hadji  

Vooraf

LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek
LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek
Foto: © photonews

KAA Gent trekt zondagavond naar het Soevereinstadion voor de confrontatie met Lommel SK. De Buffalo’s beginnen als derde in het klassement aan de wedstrijd en willen hun sterke competitiestart verderzetten.

Gent telt 25 punten uit negen wedstrijden en bleef voorlopig ongeslagen. Vorige week werd Anderlecht nog met zware 4-0-cijfers verslagen.

Toch wil Rik De Mil niet dat zijn ploeg te veel naar de resultaten kijkt. De Gent-coach benadrukte deze week dat zijn team nog constanter moet worden. “Een prestatie is altijd makkelijker dan de bevestiging”, waarschuwde hij. Tegen Lommel wil De Mil vooral meer controle en dominantie aan de bal zien.

De Mil waarschuwt voor gemakzucht

Gent moet het opnieuw zonder Michel-Ange Balikwisha en Josué Vergara stellen. Aanvallend beschikt De Mil wel nog over voldoende opties.

Lommel staat momenteel in de middenmoot en kende tot dusver een wisselvalliger seizoen. Vorige week pakten de Limburgers nog een punt op bezoek bij OH Leuven. Voor Lommel wordt het bovendien een bijzonder duel. De ploeg speelt na lange tijd opnieuw voor eigen publiek in het Soevereinstadion.

Ook voor Lucas Schoofs krijgt de partij een speciaal tintje. De aanvoerder van Lommel neemt het op tegen zijn voormalige club KAA Gent.

Gent blijft favoriet

Op papier ligt het voordeel bij de Buffalo’s. Gent beschikt over meer kwaliteit en verkeert in een veel betere vorm. Toch zal De Mil vooral willen vermijden dat zijn ploeg na de overtuigende zege tegen Anderlecht punten laat liggen. Voor Gent draait deze wedstrijd dan ook vooral om één ding: bevestigen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 0-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
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