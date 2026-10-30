Datum: 30/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Regenboogstadion

LIVE: Club Brugge walst over Zulte Waregem en deelt zware tik uit voor rust

Club Brugge trekt met een indrukwekkende reeks naar Zulte Waregem. Blauw-zwart is al vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen en wil die lijn vanavond doortrekken. Geen redenen voor Ivan Leko om zijn ploeg te wijzigen. Voor Essevee is de situatie heel anders. De thuisploeg zit met 0 op 12 en snakt naar punten. Zo komen Capelle en Tangala alvast terug in de ploeg.

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Tijd   Rust 
Robbie Maes vanuit Zulte Waregem
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Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

27
73

Aanvallen

20
70

Gevaarlijke aanvallen

7
37

Totaal schoten

3
9
0 1     2 0
1 1 6 1

Schoten op doel

1
6

Schoten naast/over doel

1
2

Geblokkeerde schoten

1
1
1 Hoekschoppen 8
110 Aantal passes 336
2 Sleutelpasses 7
84 (76.4%) Nauwkeurige passes 305 (90.8%)
0/3 (0%) Succesvolle dribbels 4/9 (44.4%)
1/5 (20%) Nauwkeurige voorzetten 3/10 (30%)
9/17 (52.9%) Nauwkeurige lange ballen 12/16 (75%)
18 (47.4%) Gewonnen duels 20 (52.6%)
8 Tackles 7
9 Intercepties 2
18 Opruimacties 5
5 Fouten 6
3 Doeltrappen 2

45+5
 Daar was bijna het vijfde doelpunt. Gelukkig kan Lemoine de bal net voor de ogen van Tresoldi in hoekschop verwerken.
45

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken (Jan Virgili)
Vanaken maakt er zelfs 1-4 van. De kapitein plaats de bal enig mooi voorbij Gabriël. Dit gaat een afstraffing worden voor Essevee.
41
 Visser moest even naar het scherm kijken voor mogelijks handspel van Claes op het schot van Vetlesen. De Var oordeelt onvrijwillig handspel geen penalty dus.
36

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Joaquin Seys)
De verdediging van Essevee geeft te veel weg. Een corner van Seys belandt bij Tresoldi. De Duitser twijfelt niet en devieert de bal in één tijd in doel.
34

Goal 		Doelpunt van Carlos Forbs (Hugo Vetlesen)
Lang heeft de thuisploeg niet kunnen genieten van de gelijkmaker. Forbs duikt alleen op voor doel en laat deze kans niet liggen. Club weer op voorsprong.
32

Goal 		Doelpunt van Tobias Hedl (Marley Ake)
Hedl duikt alleen op aan de tweede paal en kan de bal makkelijk binnenkoppen. Sommer kan er niets aan doen.
29
 Een uitstekende lange bal van Vanaken op Forbs. De aannamen van de Portugees is echter niet goed genoeg waardoor Gabriël de bal kan plukken.
24
 Buiten een schot van Tresoldi en natuurlijk het doelpunt van Vetlesen is dit een kansarme wedstrijd.
20
 De thuisploeg geraakt er maar niet uit.
17
 Schot van Tresoldi, maar Gabriël kan de bal makkelijk klemmen.
14
 We zijn bijna een kwartier ver in deze wedstrijd en het loopt voorlopig goed bij Club Brugge. Vanaken biedt zich goed aan, terwijl Mechele en Spileers achterin voor de nodige rust zorgen. Essevee moet voorlopig achter de feiten aanlopen.
11
 Ondanks de achterstand houden de thuissupporters de moed erin.
7
 Tresoldi kan net niet bij de bal. De bezoekers vertoeven op de helft van Essevee.
5
 De boodschap van Ivan Leko is duidelijk aangekomen bij zijn spelersgroep. Club begint verschroeiend aan dit West-Vlaamse duel.
3

Goal 		Doelpunt van Hugo Vetlesen (Nicolò Tresoldi)
We zijn nog geen twee minuten ver of Club staat al op voorsprong. Vetlesen heeft heel veel ruimte om op te rukken en kan uiteindelijk van ver knallen. Gabriël kan het krachtige schot niet uit zijn doel houden. Droomstart voor de bezoekers.
2
 Jelle Vossen die ook nog voor Club Brugge heeft gespeeld gaf de aftrap.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Zulte Waregem - Club Brugge: 0-0
20:44
 Zowel de thuissupporters als uitsupporters hebben een leuke tifo in petto.
20:19
 Kan Essevee vanavond punten pakken tegen de landskampioen?
19:48
 Welkom bij de liveblog van Zulte Waregem tegen Club Brugge!
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Franz Tangala - Jakob Kiilerich - Laurent Lemoine - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Marley Ake - Malick Mbaye - Anosike Ementa - Tobias Hedl
Bank: Louis Bostyn - Nikola Mituljikic - Youssoupha Mbodji - Zalan Atrok - Ousseynou Niang - Tristan Panduro - Serxho Ujka - Benoit De Jaegere - Hemsley Akpa-Chukwu

Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Freddie Potts - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Jan Virgili - Nicolò Tresoldi
Bank: Hanbeom Lee - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 4.87  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Tangala Franz 5.63  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 5.83  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lemoine Laurent 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Cappelle Yannick 6.26  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Claes Thomas 5.76  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 5.89  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ake Marley 5.93  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mbaye Malick 5.72  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 6.16  
  • Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Hedl Tobias 7.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis  
Mituljikic Nikola  
Mbodji Youssoupha  
Atrok Zalan  
Niang Ousseynou  
Panduro Tristan  
Ujka Serxho  
De Jaegere Benoit  
Akpa-Chukwu Hemsley  
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 6.22  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 70/70 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Seys Joaquin A 6.99  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Potts Freddie 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vetlesen HugoA 8.2  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Vanaken Hans 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Forbs Carlos 7.49  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Virgili Jan A 6.8  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi NicolòA 8.5  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Jackers Nordin  
Dams Matteo  
Robberechts Milan  
Siquet Hugo  
Diakhon Mamadou  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  

Vooraf

LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren
vanuit Zulte Waregem
| 38 reacties
LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren
Foto: © photonews

Club Brugge trekt met een indrukwekkende reeks naar Zulte Waregem. Blauw-zwart is al vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen en wil die lijn vanavond doortrekken. De inzet is groot: bij winst kan Ivan Leko een bijzonder straffe statistiek voorleggen en neemt Club minstens tijdelijk de leidersplaats over. Voor Essevee is de situatie heel anders. De thuisploeg zit met 0 op 12 en snakt naar punten.

Club vliegt door de Jupiler Pro League. Bij winst in Waregem evenaart Leko het puntenaantal uit zijn eerste seizoen bij Club, in 2017-2018: 27 op 30. Alleen de kampioenenploeg van Trond Sollied deed deze eeuw beter, met 28 op 30 in 2002-2003.

Leko wil geen gas terugnemen

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn bij Club Brugge. Ondanks de uitstekende resultaten ziet Ivan Leko nog heel wat werkpunten. In aanloop naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem probeert de Kroaat zijn spelers dan ook scherp te houden. Vooral de bekerwedstrijd tegen Sporting Lokeren en de eerste helften tegen Lens en STVV op eigen veld zitten hem dwars.

Volgens Leko dreigt het vroeg of laat dan ook mis te lopen als Club op dezelfde manier aan wedstrijden blijft beginnen. De boodschap is duidelijk: de punten zijn mooi meegenomen, maar het spelniveau moet omhoog.

Essevee snakt naar adem

De verplaatsing naar Zulte Waregem wordt dus meteen een nieuwe test voor de Bruggelingen. Club wil opnieuw met de nodige intensiteit voor de dag komen, maar mag de thuisploeg niet onderschatten. Essevee zit met 0 op 12 en wacht sinds de overwinning tegen KV Kortrijk op een nieuwe driepunter.

Toch blijft het vertrouwen in trainer Michael Baele overeind. Al wordt het programma er niet bepaald makkelijker op. Na de komst van Club Brugge wachten nog een verplaatsing naar STVV en een thuiswedstrijd tegen Antwerp. Punten pakken tegen blauw-zwart zou dan ook bijzonder welkom zijn.

Club kan opnieuw de leidersplaats pakken

Er staat dus heel wat op het spel. Club Brugge kan zijn indrukwekkende reeks verderzetten, een historisch puntenaantal neerzetten en minstens tijdelijk de leidersplaats overnemen. Blauw-zwart telt momenteel één punt minder dan KAA Gent, dat pas zondag om 18.30 uur op bezoek gaat bij Lommel.

Voor Zulte Waregem is het dan weer een uitgelezen kans om de negatieve spiraal te doorbreken en de concurrentie onderin onder druk te zetten. De belangen zijn duidelijk: Club wil zijn sterke start bekronen, terwijl Essevee dringend punten nodig heeft.

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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