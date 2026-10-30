Volg Zulte Waregem - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 30/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Regenboogstadion
LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren
Robbie Maes vanuit Zulte Waregem
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LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren
Foto: © photonews

Club Brugge trekt met een indrukwekkende reeks naar Zulte Waregem. Blauw-zwart is al vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen en wil die lijn vanavond doortrekken. De inzet is groot: bij winst kan Ivan Leko een bijzonder straffe statistiek voorleggen en neemt Club minstens tijdelijk de leidersplaats over. Voor Essevee is de situatie heel anders. De thuisploeg zit met 0 op 12 en snakt naar punten.

Club vliegt door de Jupiler Pro League. Bij winst in Waregem evenaart Leko het puntenaantal uit zijn eerste seizoen bij Club, in 2017-2018: 27 op 30. Alleen de kampioenenploeg van Trond Sollied deed deze eeuw beter, met 28 op 30 in 2002-2003.

Leko wil geen gas terugnemen

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn bij Club Brugge. Ondanks de uitstekende resultaten ziet Ivan Leko nog heel wat werkpunten. In aanloop naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem probeert de Kroaat zijn spelers dan ook scherp te houden. Vooral de bekerwedstrijd tegen Sporting Lokeren en de eerste helften tegen Lens en STVV op eigen veld zitten hem dwars.

Volgens Leko dreigt het vroeg of laat dan ook mis te lopen als Club op dezelfde manier aan wedstrijden blijft beginnen. De boodschap is duidelijk: de punten zijn mooi meegenomen, maar het spelniveau moet omhoog.

Essevee snakt naar adem

De verplaatsing naar Zulte Waregem wordt dus meteen een nieuwe test voor de Bruggelingen. Club wil opnieuw met de nodige intensiteit voor de dag komen, maar mag de thuisploeg niet onderschatten. Essevee zit met 0 op 12 en wacht sinds de overwinning tegen KV Kortrijk op een nieuwe driepunter.

Toch blijft het vertrouwen in trainer Michael Baele overeind. Al wordt het programma er niet bepaald makkelijker op. Na de komst van Club Brugge wachten nog een verplaatsing naar STVV en een thuiswedstrijd tegen Antwerp. Punten pakken tegen blauw-zwart zou dan ook bijzonder welkom zijn.

Beale Michael
© Photonews

Club kan opnieuw de leidersplaats pakken

Er staat dus heel wat op het spel. Club Brugge kan zijn indrukwekkende reeks verderzetten, een historisch puntenaantal neerzetten en minstens tijdelijk de leidersplaats overnemen. Blauw-zwart telt momenteel één punt minder dan KAA Gent, dat pas zondag om 18.30 uur op bezoek gaat bij Lommel.

Voor Zulte Waregem is het dan weer een uitgelezen kans om de negatieve spiraal te doorbreken en de concurrentie onderin onder druk te zetten. De belangen zijn duidelijk: Club wil zijn sterke start bekronen, terwijl Essevee dringend punten nodig heeft.

Prono Zulte Waregem - Club Brugge

Club Brugge wint
Zulte Waregem Zulte Waregem wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
1.15% 4.02% 94.83%
Populairste
1-3
(59x)		 0-2
(35x)		 1-2
(27x)

Vergelijking Zulte Waregem - Club Brugge

Positie

10
2

Punten

11
24

Gewonnen

3
8

Verloren

4
1

Gescoorde doelpunten

10
22

Doelpunten tegen

12
6

Gele kaarten

11
11

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

14
11
35
24/01 18:15 Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
06/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/07 16:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/01 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/08 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/08 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Club Brugge Club Brugge
07/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/09 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-6 Club Brugge Club Brugge
05/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-5 Club Brugge Club Brugge
30/11 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3* Club Brugge Club Brugge
26/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
01/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/04 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Club Brugge Club Brugge
24/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Club Brugge Club Brugge
07/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
18/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
08/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
11/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 5-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
04/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
12/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Club Brugge Club Brugge
05/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Club Brugge Club Brugge
09/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Club Brugge Club Brugge
08/02 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
23/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/07 19:00 Club Brugge Club Brugge 0-5 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/01 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Club Brugge Club Brugge
03/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Club Brugge Club Brugge
07/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
06/11 13:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/11 19:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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