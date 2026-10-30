LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren

Club Brugge trekt met een indrukwekkende reeks naar Zulte Waregem. Blauw-zwart is al vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen en wil die lijn vanavond doortrekken. De inzet is groot: bij winst kan Ivan Leko een bijzonder straffe statistiek voorleggen en neemt Club minstens tijdelijk de leidersplaats over. Voor Essevee is de situatie heel anders. De thuisploeg zit met 0 op 12 en snakt naar punten.

Club vliegt door de Jupiler Pro League. Bij winst in Waregem evenaart Leko het puntenaantal uit zijn eerste seizoen bij Club, in 2017-2018: 27 op 30. Alleen de kampioenenploeg van Trond Sollied deed deze eeuw beter, met 28 op 30 in 2002-2003.

Leko wil geen gas terugnemen

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn bij Club Brugge. Ondanks de uitstekende resultaten ziet Ivan Leko nog heel wat werkpunten. In aanloop naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem probeert de Kroaat zijn spelers dan ook scherp te houden. Vooral de bekerwedstrijd tegen Sporting Lokeren en de eerste helften tegen Lens en STVV op eigen veld zitten hem dwars.

Volgens Leko dreigt het vroeg of laat dan ook mis te lopen als Club op dezelfde manier aan wedstrijden blijft beginnen. De boodschap is duidelijk: de punten zijn mooi meegenomen, maar het spelniveau moet omhoog.

Essevee snakt naar adem

De verplaatsing naar Zulte Waregem wordt dus meteen een nieuwe test voor de Bruggelingen. Club wil opnieuw met de nodige intensiteit voor de dag komen, maar mag de thuisploeg niet onderschatten. Essevee zit met 0 op 12 en wacht sinds de overwinning tegen KV Kortrijk op een nieuwe driepunter.

Toch blijft het vertrouwen in trainer Michael Baele overeind. Al wordt het programma er niet bepaald makkelijker op. Na de komst van Club Brugge wachten nog een verplaatsing naar STVV en een thuiswedstrijd tegen Antwerp. Punten pakken tegen blauw-zwart zou dan ook bijzonder welkom zijn.





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Club kan opnieuw de leidersplaats pakken

Er staat dus heel wat op het spel. Club Brugge kan zijn indrukwekkende reeks verderzetten, een historisch puntenaantal neerzetten en minstens tijdelijk de leidersplaats overnemen. Blauw-zwart telt momenteel één punt minder dan KAA Gent, dat pas zondag om 18.30 uur op bezoek gaat bij Lommel.

Voor Zulte Waregem is het dan weer een uitgelezen kans om de negatieve spiraal te doorbreken en de concurrentie onderin onder druk te zetten. De belangen zijn duidelijk: Club wil zijn sterke start bekronen, terwijl Essevee dringend punten nodig heeft.