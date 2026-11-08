Datum: 08/11/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Stadion: Jan Breydel
Eén klasseflits volstaat: Anderlecht bezorgt Club Brugge zure namiddag op Jan Breydel
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
| 292 reacties
Eén klasseflits volstaat: Anderlecht bezorgt Club Brugge zure namiddag op Jan Breydel
Foto: © Photonews

Club Brugge en Anderlecht hebben de eerste wedstrijd van Super Sunday afgesloten met een 1-1-gelijkspel. Hans Vanaken leek blauw-zwart op zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League naar de overwinning te koppen, maar Anderlecht knokte zich na rust terug in de wedstrijd en mag achteraf best tevreden zijn met dat punt.

Vorige week vrijdag pakte Freddie Potts op bezoek bij Zulte Waregem op een ongelukkige/domme manier zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Daardoor mocht hij de interlandbreak vroeger aanvatten.

De onvervangbare middenvelder moest uiteraard vervangen worden. Ivan Leko koos voor Cheveyo Tsawa. Jan Virgili voelde zich niet fit genoeg en werd vervangen door Lemaréchal. Ook Romeo Vermant verscheen aan de aftrap en mocht samen met topschutter Tresoldi voor het nodige gevaar zorgen. 

Bij Anderlecht hield Vitor Bruno vast aan dezelfde basiself als in de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Salzburg. De Portugese coach voerde dus geen enkele wijziging door. 

Club neemt initiatief, maar Coosemans houdt stand 

Zoals verwacht nam Club Brugge het initiatief in handen. Met Lemaréchal op links en Romeo Vermant in een vrije rol achter Tresoldi, als een soort tweede spits, zocht blauw-zwart naar openingen. Dat leverde in het openingskwartier het eerste gevaar op, al hoefde Coosemans nog niet echt in actie te komen. 



Ook Forbs probeerde tot twee keer toe de Anderlecht-doelman te verschalken. Coosemans gooide beide keren zijn lichaam in de strijd en voorkwam zo dat de Portugees kon scoren. Anderlecht hield stand, waardoor beide ploegen lange tijd op een doelpuntloze tussenstand leken af te stevenen. 

Vanaken slaat toe in jubileumwedstrijd 

Net toen het erop leek dat beide teams met een 0-0 de kleedkamers zouden opzoeken, sloeg kapitein Hans Vanaken toe. Uitgerekend in zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League zorgde de Brugse aanvoerder voor de verlossing. Tsawa bracht de bal vanop rechts voor en Vanaken was goed naar de tweede paal gelopen. Daar kopte hij de voorzet voorbij Coosemans tegen de netten.

In de tweede helft kwam Anderlecht even terug in de wedstrijd. Op een lange bal van Coosemans liet verdediger Mechele zich ringeloren door Cvetkovic. De spits twijfelde niet en verschalkte Sommer in een één-op-éénsituatie. Zo bracht hij paars-wit verrassend weer op gelijke hoogte. Club probeerde nog wel in het slot, maar tot echt groot doelgevaar kwam het niet meer. 

Met dit gelijke spel schieten beide ploegen niet echt op in het klassement. Anderlecht blijft vijfde in het klassement terwijl Club Brugge straks zijn leidersplaats kan kwijtspelen als Union wint tegen KRC Genk. 

Opstellingen

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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Sabbe Kyriani 73' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 52/55 (94.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
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Spileers Jorne   83' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 69/75 (92%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Mechele Brandon 90' 7.46 -
  • Nauwkeurige passes: 96/98 (98%)
  • Schoten op doel: 0/2
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Seys Joaquin   90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 73/86 (84.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 23
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Tsawa Cheveyo A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 74/78 (94.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Vanaken Hans  90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 4/6
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Vermant Romeo 73' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Forbs Carlos 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
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Tresoldi Nicolò   90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Lemarechal Felix 83' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 7
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Bank
Lee Hanbeom 7' 6.26  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
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Vetlesen Hugo 17' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 0'  
Siquet Hugo 17' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Audoor Lynnt 0'  
Da Silva Jessi 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 7' 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin A 90' 8.8 -
  • Assists: 1
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
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Maamar Ali 79' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Biancone Giulian   90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Pétrot Léo 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
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Augustinsson Ludwig 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Stroeykens Mario 58' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Llansana Enric   87' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Sikan Danylo 58' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Onia-Seke Jayden   45' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo  90' 7.95 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg 0'  
Winkler Marten 45' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Antman Oliver 11' 6.55 -
Meer statistieken
Omobamidele Andrew 0'  
Aasgaard Thelo 32' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 0'  
Koutsoupias Ilias 32' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Kana Marco 3' 6.23  
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 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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