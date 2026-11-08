Eén klasseflits volstaat: Anderlecht bezorgt Club Brugge zure namiddag op Jan Breydel

Club Brugge en Anderlecht hebben de eerste wedstrijd van Super Sunday afgesloten met een 1-1-gelijkspel. Hans Vanaken leek blauw-zwart op zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League naar de overwinning te koppen, maar Anderlecht knokte zich na rust terug in de wedstrijd en mag achteraf best tevreden zijn met dat punt.

Vorige week vrijdag pakte Freddie Potts op bezoek bij Zulte Waregem op een ongelukkige/domme manier zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Daardoor mocht hij de interlandbreak vroeger aanvatten.

De onvervangbare middenvelder moest uiteraard vervangen worden. Ivan Leko koos voor Cheveyo Tsawa. Jan Virgili voelde zich niet fit genoeg en werd vervangen door Lemaréchal. Ook Romeo Vermant verscheen aan de aftrap en mocht samen met topschutter Tresoldi voor het nodige gevaar zorgen.

Bij Anderlecht hield Vitor Bruno vast aan dezelfde basiself als in de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Salzburg. De Portugese coach voerde dus geen enkele wijziging door.

Club neemt initiatief, maar Coosemans houdt stand

Zoals verwacht nam Club Brugge het initiatief in handen. Met Lemaréchal op links en Romeo Vermant in een vrije rol achter Tresoldi, als een soort tweede spits, zocht blauw-zwart naar openingen. Dat leverde in het openingskwartier het eerste gevaar op, al hoefde Coosemans nog niet echt in actie te komen.







Ook Forbs probeerde tot twee keer toe de Anderlecht-doelman te verschalken. Coosemans gooide beide keren zijn lichaam in de strijd en voorkwam zo dat de Portugees kon scoren. Anderlecht hield stand, waardoor beide ploegen lange tijd op een doelpuntloze tussenstand leken af te stevenen.Vanaken slaat toe in jubileumwedstrijd

Net toen het erop leek dat beide teams met een 0-0 de kleedkamers zouden opzoeken, sloeg kapitein Hans Vanaken toe. Uitgerekend in zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League zorgde de Brugse aanvoerder voor de verlossing. Tsawa bracht de bal vanop rechts voor en Vanaken was goed naar de tweede paal gelopen. Daar kopte hij de voorzet voorbij Coosemans tegen de netten.

In de tweede helft kwam Anderlecht even terug in de wedstrijd. Op een lange bal van Coosemans liet verdediger Mechele zich ringeloren door Cvetkovic. De spits twijfelde niet en verschalkte Sommer in een één-op-éénsituatie. Zo bracht hij paars-wit verrassend weer op gelijke hoogte. Club probeerde nog wel in het slot, maar tot echt groot doelgevaar kwam het niet meer.

Met dit gelijke spel schieten beide ploegen niet echt op in het klassement. Anderlecht blijft vijfde in het klassement terwijl Club Brugge straks zijn leidersplaats kan kwijtspelen als Union wint tegen KRC Genk.