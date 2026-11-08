LIVE: Ongelooflijk! Anderlecht scoort bij zijn eerste kans: 1-1

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Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Discussieer live mee!
Lees 144 reacties...
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Cvetkovic ontsnapt, maar zijn voorzet op Winkler is recht in de handen van Sommer.
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Anderlecht voetbalt iets beter. Met Koutsoupias, Winkler en Aasgaard valt ook beter te combineren.
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65
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Gele kaart voor Giulian Biancone
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Gele kaart voor Hans Vanaken
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58
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Mario Stroeykens
Ilias Koutsoupias
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Danylo Sikan
Thelo Aasgaard
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Net was Anderlecht warempel tot in de zestien van Club geraakt, maar het schot van Sikan werd vakkundig afgeblokt.
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Voorzet van Lemaréchal, maar Coosemans onderschept.
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Blauw-zwart heeft totale controle. Anderlecht geraakt er gewoon niet uit.
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Club Brugge neemt meteen weer het initiatief. Gaat Anderlecht deze helft wel aan een kans geraken?
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Jayden Onia-Seke
Marten Winkler
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Rust
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Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
|4
|Hoekschoppen
|0
|296
|Aantal passes
|189
|10
|Sleutelpasses
|2
|266 (89.9%)
|Nauwkeurige passes
|158 (83.6%)
|3/7 (42.9%)
|Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
|6/17 (35.3%)
|Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
|20/26 (76.9%)
|Nauwkeurige lange ballen
|15/22 (68.2%)
|19 (46.3%)
|Gewonnen duels
|22 (53.7%)
|4
|Tackles
|5
|8
|Intercepties
|4
|6
|Opruimacties
|20
|9
|Fouten
|7
|0
|Vrije trappen
|1
|2
|Doeltrappen
|7
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45+3
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Gele kaart voor Joaquin Seys
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Vanaken scoorde dus in zijn 500ste wedstrijd voor Club, uitgerekend tegen één van zijn favoriete slachtoffers: Anderlecht.
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Coosemans zag er ook niet goed uit bij die kopbal. Die was allesbehalve onhoudbaar.
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Doelpunt van Hans Vanaken (Cheveyo Tsawa)
Daar is ie... Vanaken was tot nu toe vrij onzichtbaar, maar bij een goeie voorzet van Tsawa duikt hij de zestien in en scoort met het hoofd boven de hulpeloze Biancone.
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Llansana haalt eens uit, maar ja... een afwerker is dat niet echt.
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Sabbe haalt verwoestend uit op een afvallende bal, maar de raket zoeft over.
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Pétrot kan door, maar hij staat nog altijd niet op het veld.
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34
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Pétrot blijft liggen en kermt het uit. Omobamidele is zich al aan het warmlopen.
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Forbs krijgt weer een kans, maar neemt zowel Pétrot als Coosemans mee in zijn schot. Die twee liggen nu kermend tegen de grond.
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Club domineert vrij indrukwekkend, maar geraakt voorlopig niet voorbij de defensie van Anderlecht.
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Gele kaart voor Jayden Onia-Seke
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Daar is de eerste grote kans voor Club Brugge. Forbs doet een halve omhaal, maar die strandt pal op de borstkas van Coosemans.
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Anderlecht probeert eruit te komen, maar aanvallend is het bitter weinig bij de Brusselaars. Van Club gaat heel wat meer gevaar uit, al is Coosemans nog niet echt in actie moeten komen.
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Schot van Tresoldi, maar recht op Coosemans.
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Leko protesteert hevig tegen de gele kaart voor Spileers (die terecht was) en krijgt meteen ook geel onder de neus geschoven van Jasper Vergoote.
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Gele kaart voor Jorne Spileers
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Anderlecht komt iets meer aan voetballen toe. Ze proberen echter te snel de diepte te zoeken waardoor het makkelijk verdedigen is voor Club.
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Lemaréchal trapt een slecht weggewerkte voorzet van Seys in één tijd naast. Dat was een open schietkans.
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Club neemt het balbezit helemaal over. Anderlecht kan enkel aan verdedigen denken momenteel.
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Maamar snijdt naar binnen en schiet ook... met hetzelfde resultaat als Sabbe aan de overkant.
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Sabbe met een eerste schot, maar hoog over.
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Biancone grijpt stevig in en Tresoldi gaat rollend neer. De toon is gezet.
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Forbs en Sabbe combineren een eerste keer en rollen de rechterflank op. De voorzet van Forbs wordt er door Pétrot uitgehaald.
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Goeie diepe bal op Onia-Seke die ook voor Sabbe geraakt, maar dan niet meer voorbij Sommer.
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Club Brugge - Anderlecht: 0-0
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12:43
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Leuke statistiek
Kapitein Hans Vanaken zal vandaag zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League spelen.
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Club Brugge:
Yann Sommer
- Kyriani Sabbe
- Jorne Spileers
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Cheveyo Tsawa
- Hans Vanaken
- Romeo Vermant
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Felix Lemarechal
Bank:
Hanbeom Lee
- Hugo Vetlesen
- Nordin Jackers
- Matteo Dams
- Milan Robberechts
- Hugo Siquet
- Lynnt Audoor
- Jessi Da Silva
- Argus Vanden Driessche
- Tian Nai Koren
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ali Maamar
- Giulian Biancone
- Léo Pétrot
- Ludwig Augustinsson
- Mario Stroeykens
- Enric Llansana
- Lukas Ambros
- Danylo Sikan
- Jayden Onia-Seke
- Mihajlo Cvetkovic
Bank:
Oleg Reabciuk
- Marten Winkler
- Oliver Antman
- Andrew Omobamidele
- Thelo Aasgaard
- Tawfik Bentayeb
- Ilias Koutsoupias
- Justin Heekeren
- Marco Kana
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12:11
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