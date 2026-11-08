Datum: 08/11/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Ongelooflijk! Anderlecht scoort bij zijn eerste kans: 1-1

Club Brugge en Anderlecht trappen vandaag de eerste wedstrijd van Super Sunday op gang. Bij Ivan Leko zijn er alvast enkele wijzigingen te noteren in zijn basiself. Potts (geschorst) en Virgili worden vervangen door Tsawa en Lemaréchal. Ook Romeo Vermant krijgt een basisplaats ten koste van Vetlesen. Vitor Bruno houdt dan weer vast aan dezelfde elf die Salzburg in de Europa League versloegen.

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Stand Live
Tijd   70' 17" 
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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67
 Cvetkovic ontsnapt, maar zijn voorzet op Winkler is recht in de handen van Sommer.
65
 Anderlecht voetbalt iets beter. Met Koutsoupias, Winkler en Aasgaard valt ook beter te combineren.
65
  Gele kaart voor Giulian Biancone
59
  Gele kaart voor Hans Vanaken
58
 Vervangen Mario Stroeykens
Ingevallen Ilias Koutsoupias
57
 Vervangen Danylo Sikan
Ingevallen Thelo Aasgaard
56
 Net was Anderlecht warempel tot in de zestien van Club geraakt, maar het schot van Sikan werd vakkundig afgeblokt.
56
 Voorzet van Lemaréchal, maar Coosemans onderschept.
54
 Blauw-zwart heeft totale controle. Anderlecht geraakt er gewoon niet uit.
48
 Club Brugge neemt meteen weer het initiatief. Gaat Anderlecht deze helft wel aan een kans geraken?
46
 Vervangen Jayden Onia-Seke
Ingevallen Marten Winkler


Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

64
36

Aanvallen

23
12

Gevaarlijke aanvallen

19
8

Totaal schoten

14
3
0 7     2 0
3 4 0 1

Schoten op doel

4
0

Schoten naast/over doel

7
2

Geblokkeerde schoten

3
1
4 Hoekschoppen 0
296 Aantal passes 189
10 Sleutelpasses 2
266 (89.9%) Nauwkeurige passes 158 (83.6%)
3/7 (42.9%) Succesvolle dribbels 1/2 (50%)
6/17 (35.3%) Nauwkeurige voorzetten 0/2 (0%)
20/26 (76.9%) Nauwkeurige lange ballen 15/22 (68.2%)
19 (46.3%) Gewonnen duels 22 (53.7%)
4 Tackles 5
8 Intercepties 4
6 Opruimacties 20
9 Fouten 7
0 Vrije trappen 1
2 Doeltrappen 7

45+3
  Gele kaart voor Joaquin Seys
45
 Vanaken scoorde dus in zijn 500ste wedstrijd voor Club, uitgerekend tegen één van zijn favoriete slachtoffers: Anderlecht.
44
 Coosemans zag er ook niet goed uit bij die kopbal. Die was allesbehalve onhoudbaar.
41

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken (Cheveyo Tsawa)
Daar is ie... Vanaken was tot nu toe vrij onzichtbaar, maar bij een goeie voorzet van Tsawa duikt hij de zestien in en scoort met het hoofd boven de hulpeloze Biancone.
40
 Llansana haalt eens uit, maar ja... een afwerker is dat niet echt.
37
 Sabbe haalt verwoestend uit op een afvallende bal, maar de raket zoeft over.
36
 Pétrot kan door, maar hij staat nog altijd niet op het veld.
34
 Pétrot blijft liggen en kermt het uit. Omobamidele is zich al aan het warmlopen.
33
 Forbs krijgt weer een kans, maar neemt zowel Pétrot als Coosemans mee in zijn schot. Die twee liggen nu kermend tegen de grond.
33
 Club domineert vrij indrukwekkend, maar geraakt voorlopig niet voorbij de defensie van Anderlecht.
31
  Gele kaart voor Jayden Onia-Seke
26
 Daar is de eerste grote kans voor Club Brugge. Forbs doet een halve omhaal, maar die strandt pal op de borstkas van Coosemans.
23
 Anderlecht probeert eruit te komen, maar aanvallend is het bitter weinig bij de Brusselaars. Van Club gaat heel wat meer gevaar uit, al is Coosemans nog niet echt in actie moeten komen.
17
 Schot van Tresoldi, maar recht op Coosemans.
16
 Leko protesteert hevig tegen de gele kaart voor Spileers (die terecht was) en krijgt meteen ook geel onder de neus geschoven van Jasper Vergoote.
15
  Gele kaart voor Jorne Spileers
15
 Anderlecht komt iets meer aan voetballen toe. Ze proberen echter te snel de diepte te zoeken waardoor het makkelijk verdedigen is voor Club.
9
 Lemaréchal trapt een slecht weggewerkte voorzet van Seys in één tijd naast. Dat was een open schietkans.
6
 Club neemt het balbezit helemaal over. Anderlecht kan enkel aan verdedigen denken momenteel.
5
 Maamar snijdt naar binnen en schiet ook... met hetzelfde resultaat als Sabbe aan de overkant.
4
 Sabbe met een eerste schot, maar hoog over.
3
 Biancone grijpt stevig in en Tresoldi gaat rollend neer. De toon is gezet.
2
 Forbs en Sabbe combineren een eerste keer en rollen de rechterflank op. De voorzet van Forbs wordt er door Pétrot uitgehaald.
1
 Goeie diepe bal op Onia-Seke die ook voor Sabbe geraakt, maar dan niet meer voorbij Sommer.
1
 Club Brugge - Anderlecht: 0-0
12:43
 Leuke statistiek
Kapitein Hans Vanaken zal vandaag zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League spelen.


Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Cheveyo Tsawa - Hans Vanaken - Romeo Vermant - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Felix Lemarechal
Bank: Hanbeom Lee - Hugo Vetlesen - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Jessi Da Silva - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren

Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Mario Stroeykens - Enric Llansana - Lukas Ambros - Danylo Sikan - Jayden Onia-Seke - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Oleg Reabciuk - Marten Winkler - Oliver Antman - Andrew Omobamidele - Thelo Aasgaard - Tawfik Bentayeb - Ilias Koutsoupias - Justin Heekeren - Marco Kana
12:11
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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Spileers Jorne   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 55/57 (96.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Seys Joaquin   90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Tsawa Cheveyo A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Lemarechal Felix 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom 0'  
Vetlesen Hugo 0'  
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 0'  
Siquet Hugo 0'  
Audoor Lynnt 0'  
Da Silva Jessi 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 58' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ambros Lukas 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Sikan Danylo 57' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Onia-Seke Jayden   45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg 0'  
Winkler Marten 45' 5.9 -
Meer statistieken
Antman Oliver 0'  
Omobamidele Andrew 0'  
Aasgaard Thelo 33' -
Bentayeb Tawfik 0'  
Koutsoupias Ilias 32' -
Heekeren Justin 0'  
Kana Marco 0'  

Vooraf

LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen
vanuit Het Jan Breydelstadion
| 144 reacties
LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen
Foto: © Photonews

Club Brugge en Anderlecht staan deze zondagnamiddag tegenover elkaar in een absolute topper op Jan Breydel. Het is meteen de laatste grote afspraak voor de interlandbreak. Blauw-zwart won zijn laatste negen officiële wedstrijden. Maar kan paars-wit die indrukwekkende reeks een halt toeroepen?

Club Brugge moet het alvast zonder Freddie Potts stellen. De middenvelder is geschorst en mist dus de clash met Anderlecht. Ook Jan Virgili zal niet van de partij zijn. De Catalaan viel tegen PSV geblesseerd uit en raakt niet op tijd fit voor de topper. Hoogstwaarschijnlijk neemt Mamadou Diakhon zijn plaats in. 

Wie vervangt Potts op het middenveld? 

Vooral de invulling van het middenveld wordt interessant. Félix Lemaréchal lijkt een van de grootste kanshebbers om Potts te vervangen. Ook Lynnt Audoor is opnieuw fit en zit weer bij de selectie. Ivan Leko heeft dus verschillende opties om zijn ploeg samen te stellen. 

Bij Anderlecht is er dan weer goed nieuws over Thelo Aasgaard. De Noor miste de Europese wedstrijd tegen Red Bull Salzburg, maar lijkt wel klaar te raken voor de topper. Met zijn fysieke kracht, voetballend vermogen en diepgang lijkt hij de ideale kandidaat om naast Mario Stroeykens op het middenveld te spelen. 

Ook over Jayden Onia Seke, die tegen Salzburg geblesseerd naar de kant moest, lijkt er goed nieuws te zijn. Over de precieze ernst van zijn blessure is voorlopig nog weinig bekend. De schade bij de zeventienjarige flankaanvaller lijkt wel mee te vallen. 

Topper met veel inzet 

De inzet is voor beide ploegen is alvast groot. Na het puntenverlies van KAA Gent op bezoek bij Lommel SK werd Club Brugge afgelopen weekend alleen leider in de reguliere competitie. De Bruggelingen tellen momenteel 27 punten en hebben dus een uitstekende uitgangspositie. Anderlecht staat met 19 punten op de vijfde plaats, op acht punten van Club Brugge. 

Een nederlaag op Jan Breydel zou dan ook bijzonder pijnlijk zijn voor paars-wit. Met een achterstand die mogelijk verder oploopt, dreigen de Brusselaars hun titelkansen (die er nog waren) steeds verder te zien slinken. Club Brugge kan dan weer met een tiende opeenvolgende overwinning een stevige tik uitdelen aan Union en Gent, die later op de dag nog in actie komen

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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