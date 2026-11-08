LIVE: Ongelooflijk! Anderlecht scoort bij zijn eerste kans: 1-1

Club Brugge en Anderlecht staan deze zondagnamiddag tegenover elkaar in een absolute topper op Jan Breydel. Het is meteen de laatste grote afspraak voor de interlandbreak. Blauw-zwart won zijn laatste negen officiële wedstrijden. Maar kan paars-wit die indrukwekkende reeks een halt toeroepen?

Club Brugge moet het alvast zonder Freddie Potts stellen. De middenvelder is geschorst en mist dus de clash met Anderlecht. Ook Jan Virgili zal niet van de partij zijn. De Catalaan viel tegen PSV geblesseerd uit en raakt niet op tijd fit voor de topper. Hoogstwaarschijnlijk neemt Mamadou Diakhon zijn plaats in.

Wie vervangt Potts op het middenveld?

Vooral de invulling van het middenveld wordt interessant. Félix Lemaréchal lijkt een van de grootste kanshebbers om Potts te vervangen. Ook Lynnt Audoor is opnieuw fit en zit weer bij de selectie. Ivan Leko heeft dus verschillende opties om zijn ploeg samen te stellen.

Bij Anderlecht is er dan weer goed nieuws over Thelo Aasgaard. De Noor miste de Europese wedstrijd tegen Red Bull Salzburg, maar lijkt wel klaar te raken voor de topper. Met zijn fysieke kracht, voetballend vermogen en diepgang lijkt hij de ideale kandidaat om naast Mario Stroeykens op het middenveld te spelen.

Ook over Jayden Onia Seke, die tegen Salzburg geblesseerd naar de kant moest, lijkt er goed nieuws te zijn. Over de precieze ernst van zijn blessure is voorlopig nog weinig bekend. De schade bij de zeventienjarige flankaanvaller lijkt wel mee te vallen.

Topper met veel inzet

De inzet is voor beide ploegen is alvast groot. Na het puntenverlies van KAA Gent op bezoek bij Lommel SK werd Club Brugge afgelopen weekend alleen leider in de reguliere competitie. De Bruggelingen tellen momenteel 27 punten en hebben dus een uitstekende uitgangspositie. Anderlecht staat met 19 punten op de vijfde plaats, op acht punten van Club Brugge.

Een nederlaag op Jan Breydel zou dan ook bijzonder pijnlijk zijn voor paars-wit. Met een achterstand die mogelijk verder oploopt, dreigen de Brusselaars hun titelkansen (die er nog waren) steeds verder te zien slinken. Club Brugge kan dan weer met een tiende opeenvolgende overwinning een stevige tik uitdelen aan Union en Gent, die later op de dag nog in actie komen