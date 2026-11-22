Anderlecht was niet goed tegen OH Leuven. En dat is nog eufemistisch beschreven. De laatste 20 minuten was het wel iets beter en dwongen ze een strafschop af na hands van Ewoud Pletinckx. Adriano Bertaccini bezorgde Anderlecht vanop elf meter de winst. En daar mogen ze in Brussel heel blij mee zijn. Voor OHL zat er meer in.

Dit deed pijn aan de ogen. Wat Anderlecht en OH Leuven voor de rust serveerden, had weinig met profvoetbal te maken. De meest simpele passes gingen verloren of in de voeten van de tegenstander. Dan vraag je je af waar ze de afgelopen twee weken op getraind hadden.

Passing was dramatisch

Ok, bij Anderlecht waren er wel redelijk wat internationals weg, maar dan nog... Dan zou de kwaliteit toch hoger moeten liggen. Ambros, Sikan, Llansana, Augustinsson... ze waren dramatisch. Na een halfuur ging het Anderlecht-publiek dan ook al aan het fluiten. En we konden ze geen ongelijk geven.

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OH Leuven had zelfs op voorsprong kunnen staan, maar de goal van Balikwisha werd afgekeurd voor nipt buitenspel. De bezoekers hadden een kans, de thuisploeg niet. Een halfuur lang moeten Pétrot en Omobamidele het meest van al aan de bal geweest zijn. Ze bleven maar naar elkaar passen.

Meer voetballend vermogen, iets beter

Tot dan eindelijk een iet of wat gestroomlijnde aanval bij Onia-Seke terecht kwam, maar die vond Van den Heuvel op zijn weg. Ook de rebound van Sikan werd gepakt door de Leuvense doelman. Bij de rust greep Bruno dan toch in: Winkler kwam voor de ondermaatse Sikan en Aasgaard voor Llansana. Meer voetballend vermogen dus.

Het was ietsje beter die tweede helft, maar dat was als zeggen dat een comapatiënt een teken van leven geeft. Het was nog altijd ver onder de ondergrens. Wel had Anderlecht eindelijk een paar goeie kansen: Aasgaard schoot net naast de kruising en een kopbal van Cvetkovic ging net voorbij de verste paal. Centimeters scheelde het.





Bertaccini eist penalty op

Maar goed? Nee, daarvoor bleef het allemaal te slordig. Sturm und drang werd het wel nog in de laatste 20 minuten en Vitor Bruno haalde zijn beproefd recept boven: al zijn aanvallers op het veld. Voorlopig blijft dat ook resultaten opleveren.

Want het was Bentayeb die met een paar opeenvolgende schoten een penalty afdwong. Ewoud Pletinckx had op de lijn immers de reflex om de bal uit doel te houden met de schouder/arm. Te veel arm oordeelde de VAR en de bal ging op de stip. Bertaccini eiste nadrukkelijk de bal op en zette de elfmeter ook foutloos om. De vraag is of Bentayeb de bal ook eerst niet raakte met de arm? Desondanks, Anderlecht ontsnapte aan puntenverlies en zal duidelijk uit een ander vaatje moeten tappen.