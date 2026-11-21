Na nul op zes heeft Racing Genk weer met een driepunter kunnen aanknopen in de competitie. De eerste wedstrijd onder trainer Timmy Simons werd eenvoudig gewonnen met duidelijke 3-0 cijfers. Al zorgde een rode kaart voor Matte Smets in het slot nog wel voor een domper op de feestvreugde.

Meteen verrassing

Timmy Simons verraste met zijn debuutopstelling meteen bij KRC Genk. Zo zette hij Adedeji-Sternberg op de wingback in een 3-4-3 formatie en mocht Heymans samen met Ito in steun van diepe spits Durosinmi spelen. Net zoals tegen Union, de laatste wedstrijd onder Thorup, werd er gekozen voor drie verdedigers achterin.

Niet dat die verdedigers snel iets te doen hadden tegen La Louvière. Zoals verwacht eiste de thuisploeg het balbezit op ender leiding van een fel coachende Simons werd er bij balverlies hoog druk gezet om de bal zo snel mogelijk opnieuw te veroveren.

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Vroege voorsprong

Bij La Louvière werd die druk niet meteen gezet want nadat Ito zijn controle na een tiental minuten compleet miste, kreeg de Japanner nog steeds alle tijd om het nog eens te proberen. Geen goede keuze van de bezoekers want Ito verstuurde een piekfijne voorzet richting centrum waar Heynen de 1-0 al vroeg in doel kopte.

Racing Genk op rozen en ondanks dat ze niet veel kansen af dwongen, bleven de doelpunten wel komen. Nadat Adedeji-Sternberg een vrije trap versierde leek de stilstaande fase die erop volgde net te ver te zijn maar Smets hield het leer binnen. Hij vond met zijn kopbal collega-verdediger Ravych in het pak die van dichtbij de score verdubbelde.

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3-0 bij rust

Een onmondig La Louvière, waar met Sven Vandenbroeck ook een nieuwe trainer op de bank zat, kon weinig weerwerk bieden. Op het halfuur combineerde de thuisploeg doorheen de bezoekende defensie als een mes doorheen de boter. Ito fungeerde uiteindelijk als aangever voor Durosinmi die niet meer kon missen vanop een meter voor doel.





Een beter debuut kon Timmy Simons zich niet wensen. De Cegeka Arena zette zelfs een Mexican Wave in om het feestje helemaal in gang te steken in de tribunes. Tahirovic zorgde bijna voor een nog grotere voorsprong op slag van rust na een fraai hakje van Heymans maar de middenvelder trapte naast.

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Rustiger tweede hoofdstuk

La Louvière probeerde met een ander gelaat uit de kleedkamer te komen en zorgde met een schotje van Isah ook voor het eerste doelgevaar maar Brughmans kon evenwel eenvoudig redding brengen. Meteen aan de overkant botste Heymans ook op de doelman, al had Peano wel de vuisten nodig op het botsende schot.

Flitsend zoals in de eerste helft werd het echter nooit na de rust. De 3-0 tussenstand zorgde voor een andere dynamiek op het veld Na een uur gingen met Ito en Adedeji-Sternberg ook de spelers met de beste actie bij Genk naar de kant bij een dubbele wissel.

Filet dwong Brughmans op een kopbal nog wel tot een redding in wat ongetwijfeld de beste kans voor de bezoekers was van de hele wedstrijd al was het schot niet hard genoeg om de jonge Genk-doelman echt te bedreigen.

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De wedstrijd eindigde nog wel met een domper voor Racing Genk nadat scheidsrechter Allaerts eerst geel had gegeven aan Matte Smets na een fout op Lutonda. De VAR zag het anders en riep Allaerts naar het scherm omdat Smets zijn voet wel redelijk hoog plantte. De scheidsrechter was onverbiddelijk en trok in de blessuretijd nog een rode kaart voor Smets.

Zo werd de ruststand ook de eindstand in Genk waarbij Timmy Simons niet veel beter aan zijn nieuwe job kon beginnen. Genk springt in de stand over Lommel naar plaats 6. Sven Vandenbroeck heeft van zijn kant dan weer nog veel werk voor de boeg om La Louvière weg te halen van de voorlaatste plaats.