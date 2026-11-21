De leidersplaats voorlopig overnemen van Union en vertrouwen tanken voor het CL-treffen met Liverpool: dat was de missie voor Club Brugge Achter de Kazerne. De Bruggelingen hebben beide opdrachten volbracht in stijl. Binnen enkele dagen wacht wel een tegenstander van een ander kaliber.

Met enkele spelers die pas terugkeerden uit blessure en een Champions League-ontmoeting met Liverpool in het vooruitzicht was het uitkijken naar de opstelling van Leko. Hij stuurde zowat de sterkste mogelijke ploeg de wei in, met dus Spileers, Potts en Tresoldi. Achter de spits opteerde Leko voor Vetlesen in plaats van Vermant. Bij KVM kwamen er vier andere namen tussen de lijnen: Miras, Salifou, Praet en Van Meirvenne.

Bij de thuisploeg ondervonden ze al snel dat je tegen Club Brugge weinig tijd krijgt aan de bal. Michez leed zo balverlies in de eigen box, waarna Vanaken naar Seys tikte. Vetlesen duwde de voorzet van de linksachter in één tijd hoog tegen de touwen. Er werd echter onmiddellijk voor buitenspel gevlagd. De VAR had enige tijd nodig om dit te bekijken, maar ging toch akkoord.

Het te verwachten spelbeeld

De Brugse defensie had wel zijn werk met diepe spits Mbasi en wist zo dat het moest opletten voor Mechelse speldenprikken. Verder was het wel het te verwachte spelbeeld, met Club dat snelheid etaleerde op de flanken, het overwicht had en hoekschoppen en kansen versierde. Miras toonde aanvankelijk waarom hij weer onder de lat stond bij KV: met knappe reddingen belette de Spanjaard Tresoldi en Lemaréchal het scoren.

Even voorbij het halfuur was de Brugse voorsprong toch een feit. KVM dacht net uit te breken, maar Marsa leverde horizontaal in bij Vanaken. De aanvoerder speelde Lemaréchal aan en die zag zijn schot licht afwijken op Corbanie. Zo ging de bal mooi in doel (0-1). Miras mocht deze keer wel wat langer rechtop blijven staan.

Club bij de rust al op rozen

Club voelde dat dit het moment was om verder afstand te nemen. Vanaken en Vetlesen zorgden voor het voorbereidende werk. Corbanie was weer de pineut langs Mechelse zijde. De verdediger handelde te traag en Tresoldi profiteerde door de 0-2 binnen te schuiven. Zo leek blauw-zwart de schaapjes bij de rust al op het droge te hebben.





Mechelen toonde zich tevergeefs nog gretig in het vierde kwartier en daarna drukten de bezoekers de thuisploeg met de neus op de feiten. Vetlesen mocht makkelijk wegdraaien in de zestien maar miste zijn schot. Bij KV vingen ze ook Tresoldi niet op: die gaf van dichtbij de doodsteek met zijn tweede van de avond (0-3).

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Een hattrick was Tresoldi niet gegund: twintig minuten voor affluiten kwam Vermant hem aflossen. Bij Brugge zullen ze hopen op nog wat doelpunten van hun goalgetter komende woensdag tegen Liverpool. De eenvoudige avond in Mechelen was alvast de ideale generale repetitie voor de troepen van Leko. De fouten van de tegenstander afstraffen: meer was niet nodig.

Er waren nog meer doelpunten op komst. Bij Club bleven ze tikken alsof de Mechelse defensie er niet stond. Invaller Siquet joeg de 0-4 in de linkerbovenhoek. Na een VAR-tussenkomst kende ref Lambrechts Club ook nog een strafschop toe. Vermant trapte de 0-5 rechtdoor binnen. KVM zou wel de eer nog redden met de een kopbalgoal van Diouf. De thuissupporters waren er nog blij mee ook.