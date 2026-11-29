Anderlecht is na een weinig hoogstaande match nu ook op de Bosuil gaan winnen. Antwerp bood heel weinig aanvallend weerwerk, maar ook de Brusselaars moesten serieus knokken om aan een kans te komen. Uiteindelijk was het Mihajlo Cvetkovic die de match besliste. 6 op 33 voor Antwerp, waar er waarschijnlijk wel eens een beslissing over Marvin Compper zal vallen. Al weten we niet wie hiermee beter kan...

Ŵat krijg je als twee ploegen schrik hebben om op achterstand te komen? Jawel, een angstmatch. Zowel Antwerp als Anderlecht toonden weinig drang naar voor. De organisatie bewaren leek het belangrijkste. In het geval van Marvin Compper kunnen we dat wel begrijpen. Hij moest een resultaat halen om zijn job nog even te kunnen houden.

Héél flauwe eerste helft

Maar Vitor Bruno moet nu toch wel al doorhebben dat hij zijn ploeg gerust wat meer risico mag laten nemen. In Europa lijken de Brusselaars meer bevrijd te spelen dan in de Jupiler Pro League. Het was bij momenten traag, trager, traagst. Paars-wit had wel de twee beste kansen.

Eentje in het begin toen Bentayeb niet voorbij Nozawa geraakte. En eentje na een goeie uittrap van Coosemans naar Maamar. Maar we moeten de eerste keer nog zien dat Maamar scoort nadat hij naar binnen snijdt... Deze keer was het weer een flauw plaatsballetje.

Onzichtbare Ambros, energiestoot Bertaccini

Qua noemenswaardige kansen was dat het voor de eerste helft. Zeer mager. Anderlecht moest voor de rust ook al wisselen omdat Bentayeb zich blesseerde. De gretig ingevallen Bertaccini zorgde meteen wel voor een energiestoot. Na de pauze kwam ook meteen Onia-Seke erop voor Winkler, al hadden we eerder de volledig onzichtbare Ambros verwacht.

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De tweede helft was niet veel beter. Het duurde tot minuut 61 vooraleer er een echte kans viel. Maar dat was er dan ook één die altijd de 0-1 had moeten zijn. Na een goeie actie van Aasgaard - beste man op het veld - schoot Cvetkovic op Nozawa, maar in de rebound moest Onia-Seke enkel in het lege doel schieten. Hij schoot.... maar op de paal. De 17-jarige winger greep zich naar de dreadlocks. Terecht, want dat had altijd de 0-1 moeten zijn.





Veel geluk aan de opvolger van Marvin Compper

Anderlecht verdiende die voorsprong en kreeg hem ook. Nadat Onia-Seke nog eens op Nozawa vlamde, was het moment daar voor Ambros om te laten zien waarom hij mocht blijven staan. Met een listige bal in de zestien bediende hij Cvetkovic, die er met een echte spitsengoal 0-1 van maakte.

Dat bezegelde meteen ook het lot van een volledig onmondig Antwerp. De Great Old had welgeteld één halve kans: een kopbal na een hoekschop. We begrijpen dat de verwachtingen van het Antwerp-bestuur hoger liggen, maar of er iemand veel beter kan met deze ploeg... We durven het betwijfelen. Marvin Compper zal uiteindelijk wel de prijs betalen, maar veel geluk aan zijn opvolger...