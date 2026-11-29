Anderlecht trekt zondag om 16 uur naar de Bosuil voor een duel met Antwerp dat met bijzonder veel vraagtekens aan de aftrap verschijnt. Bij de Great Old veranderde afgelopen zomer bijna alles: een nieuwe eigenaar, een nieuwe trainer en een vernieuwde sportieve cel. Alleen de defensieve problemen bleven bestaan. Antwerp slikte dit seizoen al 26 tegendoelpunten en pakte in zijn laatste negen competitiewedstrijden amper vijf punten.

Ook de druk op trainer Marvin Compper neemt toe. Na een sterke start met zeven punten uit drie wedstrijden is zijn ploeg helemaal weggezakt. Vooral na de rust loopt het vaak fout: liefst 21 van de 26 tegendoelpunten vielen in de tweede helft.

Profiteert Anderlecht van Super Sunday?

Na het puntenverlies tegen Zulte Waregem trok Compper zelf aan de alarmbel en hekelde hij het gebrek aan concentratie en discipline. Voor Anderlecht is het een uitgelezen kans om dichter bij de top vier te komen, gezien de andere matchen op deze Super Sunday.

De Brusselaars zien hun voormalige voorzitter, Wouter Vandenhaute, terug. Hij ontvangt zondag als eigenaar zijn voormalige club op de Bosuil. Vandenhaute zou zich bij zijn nieuwe werkgever wel veel minder met de dagelijkse sportieve werking bemoeien dan destijds bij Anderlecht.

Ademruimte voor Compper?

De sportieve leiding ligt inmiddels bij CEO Sven Jaecques en de vernieuwde structuur met onder meer Faris Haroun als Head of Football. Die laatste moet samen met de scoutingcel werk maken van versterkingen in januari. Vooral defensief is er nood aan kwaliteit en ervaring, zeker na het vertrek van verschillende ervaren krachten afgelopen zomer.

Voor Anderlecht liggen er dus mogelijkheden, maar de Bosuil blijft een lastige verplaatsing. De Brusselaars zullen vooral proberen te profiteren van de onzekerheid bij de thuisploeg. Voor Antwerp is het dan weer een belangrijke afspraak om de negatieve spiraal te doorbreken en Compper wat ademruimte te geven.