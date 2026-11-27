OH Leuven en KV Kortrijk hebben vrijdagavond de dertiende speeldag op gang getrapt met een spektakelstuk. Beide ploegen hielden elkaar op 2-2 in evenwicht na een wedstrijd met twee gezichten. OHL leek lange tijd op weg naar een eenvoudige overwinning, maar Kortrijk knokte zich na rust helemaal terug. Robin Mirisola bezorgde de thuisploeg uiteindelijk nog een punt met een late gelijkmaker.

De wedstrijd begon nochtans uitstekend voor OH Leuven. Na zeven minuten leek Davis Opoku al voor de openingstreffer te zorgen, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. De thuisploeg liet zich daardoor niet ontmoedigen en bleef het initiatief opeisen. KV Kortrijk, dat onder Daniel Beichler nog op zijn eerste overwinning wachtte, had het bijzonder moeilijk om in het spel te komen.

In de vijftiende minuut viel de verdiende Leuvense voorsprong alsnog. Jamie Lawrence klom het hoogst bij een hoekschop en kopte de bal voorbij Tristen Alliet tegen de netten. Voor de Duitse verdediger was het zijn eerste doelpunt in Leuvense loondienst. Het was bovendien een bijzonder moment voor OHL, dat voor het eerst dit seizoen scoorde uit een hoekschop. De thuisploeg rook bloed en ging op zoek naar meer.

Kortrijk ontsnapt voor rust aan zware achterstand

OH Leuven bleef de ene na de andere kans bij elkaar voetballen. Emmanuel Addai trof de paal en ook Lawrence was met een kopbal dicht bij zijn tweede van de avond. Siebe Schrijvers probeerde het eveneens van buiten de zestien, maar doelman Alliet hield zijn ploeg overeind. De Kortrijkse doelman moest zich meermaals onderscheiden om een grotere achterstand te vermijden.

De bezoekers kwamen voor rust nauwelijks in het stuk voor. Ken Masui kreeg na een combinatie met Thierry Ambrose wel een mogelijkheid, maar zijn poging ging naast het doel van Tobe Van den Heuvel. Aan de overkant bleef OHL domineren, maar ondanks het overwicht stond er bij de rust slechts 1-0 op het bord. Voor Kortrijk was dat bijna een klein mirakel.

Kortrijk komt helemaal terug na rust

De bezoekers verschenen met Shandre Campbell aan de aftrap van de tweede helft en dat zorgde meteen voor meer aanvallende impulsen. Kortrijk speelde plots met veel meer overtuiging en werd daarvoor na 54 minuten beloond. Davis Opoku ging te onstuimig in op Campbell in het strafschopgebied en scheidsrechter Letellier wees naar de stip. Goduine Koyalipou nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de gelijkmaker beheerst in de linkerhoek binnen.





OH Leuven was duidelijk aangeslagen door die onverwachte gelijkmaker. De thuisploeg probeerde opnieuw het initiatief te nemen en claimde na een contact met Oscar Gil nog een strafschop, maar de scheidsrechter ging daar niet op in. Kortrijk rook ondertussen zijn kans en bleef gevaarlijk. In de zeventigste minuut volgde zelfs de volledige ommekeer. James Ndjeungoue haalde uit na een voorzet en zag zijn poging via een tussenkomst van doelman Van den Heuvel in doel verdwijnen. De Nederlandse doelman schatte de situatie niet goed in en zo stond het plots 1-2.

OHL moest nu zelf in de achtervolging en gooide alles in de strijd om een nederlaag te vermijden. Kortrijk leek de eerste overwinning onder Beichler eindelijk binnen handbereik te hebben, maar gaf de voorsprong nog weg. In de 89ste minuut viel de gelijkmaker alsnog. Robin Mirisola kreeg de bal voor de voeten en werkte eenvoudig voorbij Alliet: 2-2. Zo redde OH Leuven in extremis nog een punt, terwijl KV Kortrijk ondanks een sterke tweede helft opnieuw zonder overwinning achterbleef.