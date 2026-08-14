LIVE: Tegen de gang van het spel in: STVV leidt op Jan Breydel

45+3

Een serieuze opdoffer voor de thuisploeg, zowel bij de start als op het einde van de eerste helft. Kan Cercle na de rust nog reageren?



45+1

Cercle zorgt voor een slotoffensief in deze eerste helft.



45

We krijgen drie minuten toegevoegde tijd.



42

9 doelpogingen voor de thuisploeg en vijf voor de bezoekers. Maar het zijn wel de Limburgers die op voorsprong staan.



40

Kan Cercle hierop reageren?



37



Doelpunt van Ryan Merlen

Helemaal tegen de gang van het spel in komt STVV opnieuw op voorsprong. Merlen maakt er knap 1-2 van. En opnieuw begint de aanval bij Sebaoui.



37

Nog eens een doelpoging voor STVV. Coucke kan de poging van Robert-Jan Vanwesemael makkelijk plukken.



34

STVV is het volledig kwijt. De dominantie van Cercle steekt er met kop en schouders bovenuit. Alleen vertaalt dat overwicht zich nog niet in doelpunten...



33

De Kanaries hebben het duidelijk moeilijk met de intensiteit die Cercle op de mat legt.



30

Daar was bijna de voorsprong voor Cercle! Dante Vanzeir treft de paal.



28



Doelpunt van Steve Ngoura

Eindelijk is het raak voor de Vereniging! Op een hoekschop van Magnée kan de vrijstaande Ngoura de bal makkelijk binnentikken. Een meer dan verdiende gelijkmaker.



28

Het is warm vandaag, maar voorlopig krijgen we geen hydration break hier op Jan Breydel.



25

Kansen bij de vleet voor de thuisploeg. Kokubo redt opnieuw de meubelen op een schot van Martens. Ongeloof in Jan Breydel dat de gelijkmaker nog altijd niet op het scorebord staat.



23

Daar is Vanzeir! De spits probeert Kokubo van ver te lobben. De Japanse doelman moet alle remmen bijzetten om de bal uit zijn netten te houden. Bijna een olympisch doelpunt in Olympia.



21

De voorzet van Magnée bereikt Viggo Martens net niet. STVV kruipt achteruit.



18

Gele kaart voor Nelson Ishiwatari

Het is al de tweede gele kaart van het seizoen voor Nelson.



15

Kokubo lijdt gevaarlijk balverlies, maar de thuisploeg kan er net niet van profiteren. STVV speelt nu toch wel met vuur.



13

Een reuzekans voor de thuisploeg! De vrijstaande Magnée kopt wel heel hoog over het doel van de Kanaries. De Vereniging heeft de controle over de wedstrijd intussen hersteld.



12

Het schot van Merlen wordt goed afgeblokt door een speler van Cercle. STVV krijgt zo een tweede corner.



10

De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor de Limburgers.



9

Cercle lijkt zich te gaan herpakken.



7

Daar was bijna de gelijkmaker! Kokubo moet goed plat gaan om het schot van Kondo uit zijn doel te houden.



3

Dit is een scenario dat de Vereniging absoluut wilde vermijden.



2

De VAR nam nog uitgebreid de tijd om het doelpunt te checken, maar zag uiteindelijk geen reden om in te grijpen. Het doelpunt telt: 0-1 voor STVV.



1



Doelpunt van Ryan Merlen (Ilias Sebaoui)

Na nog geen minuut spelen staat het al 0-1 voor STVV. Ryan Merlen bezorgt de Kanaries een droomstart op aangeven van Sebaoui.



1

Speeldag 2 is officieel afgetrapt!



1

Cercle Brugge - STVV: 0-0





20:19

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