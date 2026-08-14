Datum: 14/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Tegen de gang van het spel in: STVV leidt op Jan Breydel

Op de eerste speeldag moesten Cercle Brugge en STVV allebei vrede nemen met een gelijkspel. Beide trainers konden uiteindelijk leven met dat resultaat en kiezen vanavond opnieuw voor dezelfde elf namen. Komt er deze keer wel een winnaar uit de bus?

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Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+3
 Een serieuze opdoffer voor de thuisploeg, zowel bij de start als op het einde van de eerste helft. Kan Cercle na de rust nog reageren?
45+1
 Cercle zorgt voor een slotoffensief in deze eerste helft.
45
 We krijgen drie minuten toegevoegde tijd.
42
 9 doelpogingen voor de thuisploeg en vijf voor de bezoekers. Maar het zijn wel de Limburgers die op voorsprong staan.
40
 Kan Cercle hierop reageren?
37

Goal 		Doelpunt van Ryan Merlen
Helemaal tegen de gang van het spel in komt STVV opnieuw op voorsprong. Merlen maakt er knap 1-2 van. En opnieuw begint de aanval bij Sebaoui.
37
 Nog eens een doelpoging voor STVV. Coucke kan de poging van Robert-Jan Vanwesemael makkelijk plukken.
34
 STVV is het volledig kwijt. De dominantie van Cercle steekt er met kop en schouders bovenuit. Alleen vertaalt dat overwicht zich nog niet in doelpunten...
33
 De Kanaries hebben het duidelijk moeilijk met de intensiteit die Cercle op de mat legt.
30
 Daar was bijna de voorsprong voor Cercle! Dante Vanzeir treft de paal.
28

Goal 		Doelpunt van Steve Ngoura
Eindelijk is het raak voor de Vereniging! Op een hoekschop van Magnée kan de vrijstaande Ngoura de bal makkelijk binnentikken. Een meer dan verdiende gelijkmaker.
28
 Het is warm vandaag, maar voorlopig krijgen we geen hydration break hier op Jan Breydel.
25
 Kansen bij de vleet voor de thuisploeg. Kokubo redt opnieuw de meubelen op een schot van Martens. Ongeloof in Jan Breydel dat de gelijkmaker nog altijd niet op het scorebord staat.
23
 Daar is Vanzeir! De spits probeert Kokubo van ver te lobben. De Japanse doelman moet alle remmen bijzetten om de bal uit zijn netten te houden. Bijna een olympisch doelpunt in Olympia.
21
 De voorzet van Magnée bereikt Viggo Martens net niet. STVV kruipt achteruit.
18
  Gele kaart voor Nelson Ishiwatari
Het is al de tweede gele kaart van het seizoen voor Nelson.
15
 Kokubo lijdt gevaarlijk balverlies, maar de thuisploeg kan er net niet van profiteren. STVV speelt nu toch wel met vuur.
13
 Een reuzekans voor de thuisploeg! De vrijstaande Magnée kopt wel heel hoog over het doel van de Kanaries. De Vereniging heeft de controle over de wedstrijd intussen hersteld.
12
 Het schot van Merlen wordt goed afgeblokt door een speler van Cercle. STVV krijgt zo een tweede corner.
10
 De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor de Limburgers.
9
 Cercle lijkt zich te gaan herpakken.
7
 Daar was bijna de gelijkmaker! Kokubo moet goed plat gaan om het schot van Kondo uit zijn doel te houden.
3
 Dit is een scenario dat de Vereniging absoluut wilde vermijden.
2
 De VAR nam nog uitgebreid de tijd om het doelpunt te checken, maar zag uiteindelijk geen reden om in te grijpen. Het doelpunt telt: 0-1 voor STVV.
1

Goal 		Doelpunt van Ryan Merlen (Ilias Sebaoui)
Na nog geen minuut spelen staat het al 0-1 voor STVV. Ryan Merlen bezorgt de Kanaries een droomstart op aangeven van Sebaoui.
1
 Speeldag 2 is officieel afgetrapt!
1
 Cercle Brugge - STVV: 0-0
20:19
 Welkom bij de liveblog van Cercle Brugge-STVV!
Cercle Brugge: Gaëtan Coucke - Emmanuel Kakou - Valy Konate - Gary Magnée - Geoffrey Kondo - Christiaan Ravych - Ibrahima Diaby - Lukas Mondele - Viggo Martens - Dante Vanzeir - Steve Ngoura
Bank: Ibrahim Diakite - Erick - Jean Thierry Lazare Amani - Lucas Michal - Heriberto Jurado - Royer Caicedo - Krys Kouassi - Sebbe Gheerardyns - Bas Langenbick

STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Loïc Mbe Soh - Visar Musliu - Joedrick Pupe - Nelson Ishiwatari - Abdoulaye Sissako - Robert-Jan Vanwesemael - Ryan Merlen - Ilias Sebaoui - Frederic Soelle Soelle
Bank: Ryotaro Araki - Shogo Taniguchi - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf - Shion Shinkawa

Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Kakou Emmanuel 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
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Konate Valy 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Magnée Gary 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Kondo Geoffrey 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
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Ravych Christiaan 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Diaby Ibrahima 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Mondele Lukas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Martens Viggo  
Vanzeir Dante 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Ngoura Steve 8.0  
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim  
Erick  
Lazare Amani Jean Thierry  
Michal Lucas  
Jurado Heriberto  
Caicedo Royer  
Kouassi Krys  
Gheerardyns Sebbe  
Langenbick Bas  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.6  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Hata Taiga 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Musliu Visar 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 20/20 (100%)
Meer statistieken
Pupe Joedrick 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson  
Sissako Abdoulaye 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 22/22 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Merlen Ryan 7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Sebaoui Ilias A 7.0  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Soelle Soelle Frederic 6.5  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Araki Ryotaro  
Taniguchi Shogo  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Benachour Illyès  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Diouf Oumar  
Shinkawa Shion  

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 15/08 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 15/08 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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