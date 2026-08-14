LIVE: Tegen de gang van het spel in: STVV leidt op Jan Breydel
Op de eerste speeldag moesten Cercle Brugge en STVV allebei vrede nemen met een gelijkspel. Beide trainers konden uiteindelijk leven met dat resultaat en kiezen vanavond opnieuw voor dezelfde elf namen. Komt er deze keer wel een winnaar uit de bus?
Rust
|
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Lees 1 reacties...
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Rust
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45+3
|
Een serieuze opdoffer voor de thuisploeg, zowel bij de start als op het einde van de eerste helft. Kan Cercle na de rust nog reageren?
|
|
45+1
|
Cercle zorgt voor een slotoffensief in deze eerste helft.
|
45
|
We krijgen drie minuten toegevoegde tijd.
|
42
|
9 doelpogingen voor de thuisploeg en vijf voor de bezoekers. Maar het zijn wel de Limburgers die op voorsprong staan.
|
40
|
Kan Cercle hierop reageren?
|
37
|
Doelpunt van Ryan Merlen
Helemaal tegen de gang van het spel in komt STVV opnieuw op voorsprong. Merlen maakt er knap 1-2 van. En opnieuw begint de aanval bij Sebaoui.
|
37
|
Nog eens een doelpoging voor STVV. Coucke kan de poging van Robert-Jan Vanwesemael makkelijk plukken.
|
|
34
|
STVV is het volledig kwijt. De dominantie van Cercle steekt er met kop en schouders bovenuit. Alleen vertaalt dat overwicht zich nog niet in doelpunten...
|
33
|
De Kanaries hebben het duidelijk moeilijk met de intensiteit die Cercle op de mat legt.
|
30
|
Daar was bijna de voorsprong voor Cercle! Dante Vanzeir treft de paal.
|
28
|
Doelpunt van Steve Ngoura
Eindelijk is het raak voor de Vereniging! Op een hoekschop van Magnée kan de vrijstaande Ngoura de bal makkelijk binnentikken. Een meer dan verdiende gelijkmaker.
|
28
|
Het is warm vandaag, maar voorlopig krijgen we geen hydration break hier op Jan Breydel.
|
25
|
Kansen bij de vleet voor de thuisploeg. Kokubo redt opnieuw de meubelen op een schot van Martens. Ongeloof in Jan Breydel dat de gelijkmaker nog altijd niet op het scorebord staat.
|
23
|
Daar is Vanzeir! De spits probeert Kokubo van ver te lobben. De Japanse doelman moet alle remmen bijzetten om de bal uit zijn netten te houden. Bijna een olympisch doelpunt in Olympia.
|
21
|
De voorzet van Magnée bereikt Viggo Martens net niet. STVV kruipt achteruit.
|
18
|
Gele kaart voor Nelson Ishiwatari
Het is al de tweede gele kaart van het seizoen voor Nelson.
|
15
|
Kokubo lijdt gevaarlijk balverlies, maar de thuisploeg kan er net niet van profiteren. STVV speelt nu toch wel met vuur.
|
|
13
|
Een reuzekans voor de thuisploeg! De vrijstaande Magnée kopt wel heel hoog over het doel van de Kanaries. De Vereniging heeft de controle over de wedstrijd intussen hersteld.
|
12
|
Het schot van Merlen wordt goed afgeblokt door een speler van Cercle. STVV krijgt zo een tweede corner.
|
10
|
De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor de Limburgers.
|
9
|
Cercle lijkt zich te gaan herpakken.
|
7
|
Daar was bijna de gelijkmaker! Kokubo moet goed plat gaan om het schot van Kondo uit zijn doel te houden.
|
3
|
Dit is een scenario dat de Vereniging absoluut wilde vermijden.
|
2
|
De VAR nam nog uitgebreid de tijd om het doelpunt te checken, maar zag uiteindelijk geen reden om in te grijpen. Het doelpunt telt: 0-1 voor STVV.
|
1
|
Doelpunt van Ryan Merlen (Ilias Sebaoui)
Na nog geen minuut spelen staat het al 0-1 voor STVV. Ryan Merlen bezorgt de Kanaries een droomstart op aangeven van Sebaoui.
|
1
|
Speeldag 2 is officieel afgetrapt!
|
1
|
Cercle Brugge - STVV: 0-0
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|
20:19
|
Welkom bij de liveblog van Cercle Brugge-STVV!
|
Cercle Brugge:
Gaëtan Coucke
- Emmanuel Kakou
- Valy Konate
- Gary Magnée
- Geoffrey Kondo
- Christiaan Ravych
- Ibrahima Diaby
- Lukas Mondele
- Viggo Martens
- Dante Vanzeir
- Steve Ngoura
Bank:
Ibrahim Diakite
- Erick
- Jean Thierry Lazare Amani
- Lucas Michal
- Heriberto Jurado
- Royer Caicedo
- Krys Kouassi
- Sebbe Gheerardyns
- Bas Langenbick
STVV:
Leobrian Kokubo
- Taiga Hata
- Loïc Mbe Soh
- Visar Musliu
- Joedrick Pupe
- Nelson Ishiwatari
- Abdoulaye Sissako
- Robert-Jan Vanwesemael
- Ryan Merlen
- Ilias Sebaoui
- Frederic Soelle Soelle
Bank:
Ryotaro Araki
- Shogo Taniguchi
- Matt Lendfers
- Wolke Janssens
- Illyès Benachour
- Alouis Diriken
- Kaito Matsuzawa
- Oumar Diouf
- Shion Shinkawa
|
|
Coucke Gaëtan
|
| 6.0
Gaëtan Coucke @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Kakou Emmanuel
|
| 6.3
Emmanuel Kakou @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
|
Konate Valy
|
| 6.4
Valy Konate @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/11 (90.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Magnée Gary
|
| 6.1
Gary Magnée @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/15 (53.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/5 (20%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Kondo Geoffrey
|
| 6.9
Geoffrey Kondo @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/25 (88%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
- Sleutelpasses: 1
|
Ravych Christiaan
|
| 6.5
Christiaan Ravych @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/32 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Diaby Ibrahima
|
| 6.6
Ibrahima Diaby @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/11 (90.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
|
Mondele Lukas
|
| 6.6
Lukas Mondele @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/10 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
- Schoten op doel: 0/3
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Martens Viggo
|
|
|
|
|
Vanzeir Dante
|
| 6.8
Dante Vanzeir @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/12 (58.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Schoten op doelkader: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Ngoura Steve
⚽
|
| 8.0
Steve Ngoura @ Cercle Brugge - Sint-Truiden8.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|Bank
|
Diakite Ibrahim
|
|
|
|
|
Erick
|
|
|
|
|
Lazare Amani Jean Thierry
|
|
|
|
|
Michal Lucas
|
|
|
|
|
Jurado Heriberto
|
|
|
|
|
Caicedo Royer
|
|
|
|
|
Kouassi Krys
|
|
|
|
|
Gheerardyns Sebbe
|
|
|
|
|
Langenbick Bas
|
|
|
|
|
|
|
Kokubo Leobrian
|
| 6.6
Leobrian Kokubo @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/23 (95.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|7/8 (87.5%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Hata Taiga
|
| 6.7
Taiga Hata @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/18 (72.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Mbe Soh Loïc
|
| 6.6
Loïc Mbe Soh @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/30 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Musliu Visar
|
| 6.3
Visar Musliu @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/20 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/20 (100%)
|
Pupe Joedrick
|
| 6.3
Joedrick Pupe @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/19 (63.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|
Ishiwatari Nelson
|
|
|
|
|
Sissako Abdoulaye
|
| 6.9
Abdoulaye Sissako @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/22 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/22 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Vanwesemael Robert-Jan
|
| 6.3
Robert-Jan Vanwesemael @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Sleutelpasses: 1
|
Merlen Ryan
⚽
|
| 7.6
Ryan Merlen @ Cercle Brugge - Sint-Truiden7.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/12 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
- Schoten op doel: 1/3
|
Sebaoui Ilias
A
|
| 7.0
Ilias Sebaoui @ Cercle Brugge - Sint-Truiden7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/16 (62.5%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|10
|
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Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
- Sleutelpasses: 2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Soelle Soelle Frederic
|
| 6.5
Frederic Soelle Soelle @ Cercle Brugge - Sint-Truiden6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|35
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|2
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/2 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
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Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
|Bank
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Araki Ryotaro
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Taniguchi Shogo
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Lendfers Matt
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Janssens Wolke
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Benachour Illyès
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Diriken Alouis
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Matsuzawa Kaito
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Diouf Oumar
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Shinkawa Shion
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