Volg KRC Genk - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 15/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Cegeka Arena
LIVE: Veel vragen voor Genk en Westerlo na pijnlijke openingsspeeldag
LIVE: Veel vragen voor Genk en Westerlo na pijnlijke openingsspeeldag
Foto: © photonews

Racing Genk en Westerlo staan zaterdagavond in de Cegeka Arena tegenover elkaar met hetzelfde doel: de eerste tik van het nieuwe seizoen meteen wegspoelen. Beide ploegen begonnen met een voorsprong aan hun openingswedstrijd, maar bleven uiteindelijk met lege handen achter.

Genk leek lange tijd op weg naar een goed resultaat bij Zulte Waregem. Rafiu Durosinmi zorgde voor de 0-1, maar de Limburgers slaagden er niet in om hun overwicht verder uit te buiten. In de slotfase ging het helemaal mis. Zulte scoorde nog twee keer en hield de drie punten in eigen huis met een 2-1-zege.

Bij Westerlo was de terugval nog een stuk zwaarder. De Kemphanen kwamen tegen Union SG eveneens op voorsprong, maar werden daarna volledig overrompeld. De landskampioen draaide de wedstrijd om en won uiteindelijk met ruime 1-5-cijfers.

Beide ploegen missen belangrijke pionnen

Westerlo kreeg deze week bovendien slecht nieuws uit de ziekenboeg. Aanvoerder Doğucan Haspolat liep op training een zware enkelblessure op en zal een tijdje niet beschikbaar zijn. Een stevige tegenvaller voor coach Isamme Charaï.

Voor zaterdag hoopt Charaï wel opnieuw te kunnen rekenen op Ferraro en Münz, die herstellen van blessures. Daarnaast probeert Westerlo Congreve tijdig speelgerechtigd te krijgen. Ook rond Yang bestaat daarover nog onzekerheid. In de voorlopige groep staan verder onder anderen Cisse Sandra, Noah Mbamba, Sakamoto, Bassette en Van Den Keybus.

Ook Genk zit met enkele vraagtekens. Noah Adedeji-Sternberg is onzeker voor de wedstrijd. Christian Akpan is er sowieso niet bij: hij liep een hamstringblessure op en staat enkele weken aan de kant.

Voor de Limburgers wordt het vooral zaak om efficiënter om te springen met het overwicht dat ze vaak creëren. Tegen Zulte had Genk veel de bal en voldoende momenten om de wedstrijd vroeger te beslissen, maar het liet de tegenstander in leven. Westerlo zal na de zware nederlaag tegen Union dan weer vooral verdedigend een ander gezicht willen tonen.

Emotionele avond in de Cegeka Arena

De wedstrijd krijgt voor Racing Genk ook een bijzondere emotionele lading. De club neemt maandag in de Cegeka Arena afscheid van Michiel Vandeweert, die deze week op 28-jarige leeftijd overleed. Michiel leed aan progeria en was een bijzonder grote supporter van Genk.

Ook voor de aftrap tegen Westerlo zal de club uitgebreid bij hem stilstaan. Zijn vaste plaats in het stadion krijgt een passend eerbetoon.

Prono KRC Genk - Westerlo

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
90.7% 8.14% 1.16%
Populairste
2-1
(87x)		 3-1
(61x)		 2-0
(54x)

Vergelijking KRC Genk - Westerlo

Positie

12
14

Verloren

1
1

Gescoorde doelpunten

1
1

Doelpunten tegen

2
5

Gele kaarten

4
1

Onderlinge duels gewonnen

25
12
8
10/05 19:15 KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo
18/04 18:15 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
14/12 19:15 KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
02/11 13:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/01 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
30/08 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
17/03 18:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
01/10 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Westerlo Westerlo
17/01 20:45 Westerlo Westerlo 2-3 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
18/10 20:45 KRC Genk KRC Genk 6-1 Westerlo Westerlo
21/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/03 14:30 Westerlo Westerlo 0-4 KRC Genk KRC Genk
29/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
11/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
15/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
13/02 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
18/03 14:30 Westerlo Westerlo 3-2 KRC Genk KRC Genk
19/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo
12/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Westerlo Westerlo
05/11 20:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
07/05 20:30 Westerlo Westerlo 0-3 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Westerlo Westerlo
05/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo
04/12 19:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
23/08 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-4 Westerlo Westerlo
08/11 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
01/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
10/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
28/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
27/01 19:30 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
20/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
18/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
17/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
08/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/04 20:00 Westerlo Westerlo 3-1 KRC Genk KRC Genk
03/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 18:15 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 20:45 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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