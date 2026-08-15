LIVE: Westerlo maakt Genk belachelijk!

Racing Genk en Westerlo staan zaterdagavond in de Cegeka Arena tegenover elkaar met hetzelfde doel: de eerste tik van het nieuwe seizoen meteen wegspoelen. Beide ploegen begonnen met een voorsprong aan hun openingswedstrijd, maar bleven uiteindelijk met lege handen achter.

Genk leek lange tijd op weg naar een goed resultaat bij Zulte Waregem. Rafiu Durosinmi zorgde voor de 0-1, maar de Limburgers slaagden er niet in om hun overwicht verder uit te buiten. In de slotfase ging het helemaal mis. Zulte scoorde nog twee keer en hield de drie punten in eigen huis met een 2-1-zege.

Bij Westerlo was de terugval nog een stuk zwaarder. De Kemphanen kwamen tegen Union SG eveneens op voorsprong, maar werden daarna volledig overrompeld. De landskampioen draaide de wedstrijd om en won uiteindelijk met ruime 1-5-cijfers.

Beide ploegen missen belangrijke pionnen

Westerlo kreeg deze week bovendien slecht nieuws uit de ziekenboeg. Aanvoerder Doğucan Haspolat liep op training een zware enkelblessure op en zal een tijdje niet beschikbaar zijn. Een stevige tegenvaller voor coach Isamme Charaï.

Voor zaterdag hoopt Charaï wel opnieuw te kunnen rekenen op Ferraro en Münz, die herstellen van blessures. Daarnaast probeert Westerlo Congreve tijdig speelgerechtigd te krijgen. Ook rond Yang bestaat daarover nog onzekerheid. In de voorlopige groep staan verder onder anderen Cisse Sandra, Noah Mbamba, Sakamoto, Bassette en Van Den Keybus.

Ook Genk zit met enkele vraagtekens. Noah Adedeji-Sternberg is onzeker voor de wedstrijd. Christian Akpan is er sowieso niet bij: hij liep een hamstringblessure op en staat enkele weken aan de kant.

Voor de Limburgers wordt het vooral zaak om efficiënter om te springen met het overwicht dat ze vaak creëren. Tegen Zulte had Genk veel de bal en voldoende momenten om de wedstrijd vroeger te beslissen, maar het liet de tegenstander in leven. Westerlo zal na de zware nederlaag tegen Union dan weer vooral verdedigend een ander gezicht willen tonen.

Emotionele avond in de Cegeka Arena

De wedstrijd krijgt voor Racing Genk ook een bijzondere emotionele lading. De club neemt maandag in de Cegeka Arena afscheid van Michiel Vandeweert, die deze week op 28-jarige leeftijd overleed. Michiel leed aan progeria en was een bijzonder grote supporter van Genk.

Ook voor de aftrap tegen Westerlo zal de club uitgebreid bij hem stilstaan. Zijn vaste plaats in het stadion krijgt een passend eerbetoon.