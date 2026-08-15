Datum: 15/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Cegeka Arena

LIVE: Westerlo maakt Genk belachelijk!

Racing Genk en Westerlo staan zaterdagavond in de Cegeka Arena tegenover elkaar. Bij de Limburgers komen Smets en Yokoyama in de ploeg ten koste van Sattlberger en Heymans. Munz en Congreve mogen starten bij de Kemphanen.

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Stand Live
Tijd   33' 12" 
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
Discussieer live mee! Lees 11 reacties...
31
 Erenbjerg, die het spel moet maken, stelt flink teleur. Er is vooraan amper creativiteit te zien. Westerlo houdt voorlopig alles goed dicht en hoeft niet meer aan te vallen. De Kemphanen kunnen loeren op de counter.
25
 Het strafschopgebied van Westerlo verandert even in een flipperkast. Hier hadden de Limburgers met wat meer geluk de aansluitingstreffer kunnen maken.
22
 De thuisploeg zet nu veel in op de aanval, al draait de machine ook vooraan niet.
19
 Zoals Genk nu voetbalt kan het meedoen voor de degradatie. Westerlo lijkt wel goed hersteld te zijn van de 1-5-pandoering tegen Union.
18
KRC Genk - Westerlo
17
 Alles wat fout kan lopen, loopt ook fout bij de thuisploeg.
14

Owngoal 		Owngoal van Matte Smets: -
Zo gaat het wel heel snel! Matte Smets probeert tussen een voorzet van Saito te komen, maar de bal hobbelt gewoon in doel. Al dan niet door een contact van Smets.
12
 Of toch niet. Het leek een heel nipte fase maar de VAR was er snel uit. Het kan natuurlijk ook dat er offside mee gemoeid was.
11
 Genk lijkt gescoord te hebben, maar Visser zegt dat de bal niet over de lijn was. Hier zal de VAR lang naar moeten kijken.
8
  Gele kaart voor Rafiu Durosinmi
7

Goal 		Doelpunt van Dylan Ourega (Cameron Congreve)
Daar is de voorsprong voor Westerlo! Het moet gezegd worden: het verdedigende werk van de Limburgers bij deze fase is niet profvoetbal-waardig. Congreve kan makkelijk afleggen tot bij Ourega die volledig alleen staat en kan afwerken!
2
 Daar was Westerlo een eerste keer. Sakamoto knalt op Brughmans!
1
 Visser met het eerste fluitsignaal!
1
 KRC Genk - Westerlo: 0-0
20:23
 Goedenavond en welkom bij deze live van Genk-Westerlo! Voor beide ploegen staat er wat op het spel, aangezien zowel Genk als Westerlo hun start volledig misten.
KRC Genk (KRC Genk - Westerlo)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Jeppe Erenbjerg - Ayumu Yokoyama - Junya Ito - Rafiu Durosinmi
Bank: Yaimar Medina - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Daan Heymans - Daan Van Laere - Emmanuel Sarfo - Kenan Haroun

Westerlo (KRC Genk - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lucas Mbamba-Muanda - Seiji Kimura - Reno Munz - Dylan Ourega - Isa Sakamoto - Cisse Sandra - Shunsuke Saito - Cameron Congreve - Norman Bassette - Ibrahim Fofana
Bank: Bill Lathouwers - Lasse Flo - Amando Lapage - Afonso Patrão - Reda Laalaoui - David Amegnaglo - Michée Ndembi - Thomas Van Den Keybus - Min-hyeok Yang - Doudou Ndiaye

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca  
El Ouahdi Zakaria  
Smets Matte  
Ndenge Kongolo Josue  
Kayembe Joris  
Bangoura Ibrahima Sory  
Heynen Bryan  
Erenbjerg Jeppe  
Yokoyama Ayumu  
Ito Junya  
Durosinmi Rafiu  
Bank
Medina Yaimar  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Mirisola Robin  
Adedeji-Sternberg Noah  
Heymans Daan  
Van Laere Daan  
Sarfo Emmanuel  
Haroun Kenan  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas  
Mbamba-Muanda Lucas  
Kimura Seiji  
Munz Reno  
Ourega Dylan  
Sakamoto Isa  
Sandra Cisse  
Saito Shunsuke  
Congreve Cameron  
Bassette Norman  
Fofana Ibrahim  
Bank
Lathouwers Bill  
Flo Lasse  
Lapage Amando  
Patrão Afonso  
Laalaoui Reda  
Amegnaglo David  
Ndembi Michée  
Van Den Keybus Thomas  
Yang Min-hyeok  
Ndiaye Doudou  

Vooraf

LIVE: Veel vragen voor Genk en Westerlo na pijnlijke openingsspeeldag
LIVE: Veel vragen voor Genk en Westerlo na pijnlijke openingsspeeldag
Foto: © photonews

Racing Genk en Westerlo staan zaterdagavond in de Cegeka Arena tegenover elkaar met hetzelfde doel: de eerste tik van het nieuwe seizoen meteen wegspoelen. Beide ploegen begonnen met een voorsprong aan hun openingswedstrijd, maar bleven uiteindelijk met lege handen achter.

Genk leek lange tijd op weg naar een goed resultaat bij Zulte Waregem. Rafiu Durosinmi zorgde voor de 0-1, maar de Limburgers slaagden er niet in om hun overwicht verder uit te buiten. In de slotfase ging het helemaal mis. Zulte scoorde nog twee keer en hield de drie punten in eigen huis met een 2-1-zege.

Bij Westerlo was de terugval nog een stuk zwaarder. De Kemphanen kwamen tegen Union SG eveneens op voorsprong, maar werden daarna volledig overrompeld. De landskampioen draaide de wedstrijd om en won uiteindelijk met ruime 1-5-cijfers.

Beide ploegen missen belangrijke pionnen

Westerlo kreeg deze week bovendien slecht nieuws uit de ziekenboeg. Aanvoerder Doğucan Haspolat liep op training een zware enkelblessure op en zal een tijdje niet beschikbaar zijn. Een stevige tegenvaller voor coach Isamme Charaï.

Voor zaterdag hoopt Charaï wel opnieuw te kunnen rekenen op Ferraro en Münz, die herstellen van blessures. Daarnaast probeert Westerlo Congreve tijdig speelgerechtigd te krijgen. Ook rond Yang bestaat daarover nog onzekerheid. In de voorlopige groep staan verder onder anderen Cisse Sandra, Noah Mbamba, Sakamoto, Bassette en Van Den Keybus.

Ook Genk zit met enkele vraagtekens. Noah Adedeji-Sternberg is onzeker voor de wedstrijd. Christian Akpan is er sowieso niet bij: hij liep een hamstringblessure op en staat enkele weken aan de kant.

Voor de Limburgers wordt het vooral zaak om efficiënter om te springen met het overwicht dat ze vaak creëren. Tegen Zulte had Genk veel de bal en voldoende momenten om de wedstrijd vroeger te beslissen, maar het liet de tegenstander in leven. Westerlo zal na de zware nederlaag tegen Union dan weer vooral verdedigend een ander gezicht willen tonen.

Emotionele avond in de Cegeka Arena

De wedstrijd krijgt voor Racing Genk ook een bijzondere emotionele lading. De club neemt maandag in de Cegeka Arena afscheid van Michiel Vandeweert, die deze week op 28-jarige leeftijd overleed. Michiel leed aan progeria en was een bijzonder grote supporter van Genk.

Ook voor de aftrap tegen Westerlo zal de club uitgebreid bij hem stilstaan. Zijn vaste plaats in het stadion krijgt een passend eerbetoon.

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 0-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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