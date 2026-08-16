Volg KV Mechelen - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
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Datum: 16/08/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Achter de Kazerne
LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?
LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?
Foto: © photonews

Myron van Brederode is na een nederlaag wel vaker goed voor een felle uitspraak en dat was na Gent - KV Mechelen niet anders. Toont Malinwa in zijn eerste thuismatch het ware gelaat? Of is Standard er nog altijd meer klaar voor?

Van Brederode liet na de 2-0-nederlaag bij Gent optekenen 'dat hij het wel zou weten', als hij CEO of sportief manager was. In Mechelen weten ze het ook: daarom hebben ze de transfers van verdedigers Hjelde en Marijnissen inmiddels afgerond. Daarnaast is er ook nog de hoop dat de Deen Nielsen weggeplukt zou kunnen worden bij Bodo/Glimt.

In elk geval zal de uitdaging voor Fred Vanderbiest zijn om de komende weken het vers bloed in te passen in zijn elftal. Dat dient zo snel mogelijk te gebeuren, maar mirakels bestaan nu eenmaal niet: dit zal dus wel degelijk tijd in beslag nemen. In de eerste plaats moet blijken of KVM een week na die eerste speeldag toch al wat verder staat.

Fitter KVM moet meer grinta kunnen tonen

Want eerlijk is eerlijk: voor die openingsspeeldag was KV niet klaar. Het moest acteren met een paar halfzieke of halfgeblesseerde spelers. Een al wat fitter Mechelen zou voor eigen publiek op zijn minst meer grinta moeten kunnen tonen. Bij Standard leken ze al verder te staan met hun huiswerk, maar de Rouches rondden onlangs toch ook nog een transfer af met middenvelder Fosso van Sturm Graz.

Standard is ook niet met het verhoopte resultaat aan de competitie begonnen, want het leed onmiddellijk puntenverlies tegen Cercle. De ploeg van Vincent Euvrard voetbalde wel genoeg kansen bij elkaar om de punten thuis te houden. Het spelniveau dient dus bevestigd te worden, want zondagavond volgt een duel tussen twee ploegen die nog jagen op een eerste zege.

Een paar twijfelgevallen bij Standard


Bij KV Mechelen stellen ze het nog zonder St. Jago, Antonio, Boersma, Van Ingelgom en Diouf. Standard-spelers El Hankouri en Drammeh zijn onzeker. Homawoo revalideert nog van zijn achillespeesblessure. Volg KV Mechelen - Standard vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - Standard

KV Mechelen wint
Gelijk
Standard wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Standard Standard wint
37.26% 39.92% 22.81%
Populairste
1-1
(65x)		 2-1
(57x)		 2-2
(35x)

Vergelijking KV Mechelen - Standard

Positie

15
11

Punten

0
1

Verloren

1
0

Gescoorde doelpunten

0
2

Doelpunten tegen

2
2

Gele kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

13
16
22
28/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
12/09 20:45 Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
29/03 18:15 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
09/08 20:45 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/05 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Standard Standard
23/04 20:30 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/12 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Standard Standard
05/11 16:00 Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/01 20:45 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/10 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Standard Standard
30/01 18:30 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
01/10 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Standard Standard
10/07 17:00 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/05 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Standard Standard
13/05 16:00 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Standard Standard
06/12 18:15 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
17/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Standard Standard
10/11 20:00 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/03 20:00 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
30/07 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Standard Standard
12/05 20:30 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Standard Standard
13/03 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-0 Standard Standard
28/10 20:30 Standard Standard 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
07/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
01/11 18:00 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
08/03 20:00 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/07 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Standard Standard
15/12 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Standard Standard
26/08 14:30 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
21/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Standard Standard
25/11 20:30 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Standard Standard
26/02 20:00 Standard Standard 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/01 20:30 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
17/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
22/01 19:30 Standard Standard 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
14/09 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
12/09 20:00 Standard Standard 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/04 20:00 Standard Standard 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
29/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
27/10 20:00 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/05 20:00 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Standard Standard
LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

10:40

Myron van Brederode is na een nederlaag wel vaker goed voor een felle uitspraak en dat was na Gent - KV Mechelen niet anders. Toont Malinwa in zijn eerste thuismatch het wa...

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16:00 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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