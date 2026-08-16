LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

Myron van Brederode is na een nederlaag wel vaker goed voor een felle uitspraak en dat was na Gent - KV Mechelen niet anders. Toont Malinwa in zijn eerste thuismatch het ware gelaat? Of is Standard er nog altijd meer klaar voor?

Van Brederode liet na de 2-0-nederlaag bij Gent optekenen 'dat hij het wel zou weten', als hij CEO of sportief manager was. In Mechelen weten ze het ook: daarom hebben ze de transfers van verdedigers Hjelde en Marijnissen inmiddels afgerond. Daarnaast is er ook nog de hoop dat de Deen Nielsen weggeplukt zou kunnen worden bij Bodo/Glimt.

In elk geval zal de uitdaging voor Fred Vanderbiest zijn om de komende weken het vers bloed in te passen in zijn elftal. Dat dient zo snel mogelijk te gebeuren, maar mirakels bestaan nu eenmaal niet: dit zal dus wel degelijk tijd in beslag nemen. In de eerste plaats moet blijken of KVM een week na die eerste speeldag toch al wat verder staat.

Fitter KVM moet meer grinta kunnen tonen

Want eerlijk is eerlijk: voor die openingsspeeldag was KV niet klaar. Het moest acteren met een paar halfzieke of halfgeblesseerde spelers. Een al wat fitter Mechelen zou voor eigen publiek op zijn minst meer grinta moeten kunnen tonen. Bij Standard leken ze al verder te staan met hun huiswerk, maar de Rouches rondden onlangs toch ook nog een transfer af met middenvelder Fosso van Sturm Graz.

Standard is ook niet met het verhoopte resultaat aan de competitie begonnen, want het leed onmiddellijk puntenverlies tegen Cercle. De ploeg van Vincent Euvrard voetbalde wel genoeg kansen bij elkaar om de punten thuis te houden. Het spelniveau dient dus bevestigd te worden, want zondagavond volgt een duel tussen twee ploegen die nog jagen op een eerste zege.

Een paar twijfelgevallen bij Standard



Bij KV Mechelen stellen ze het nog zonder St. Jago, Antonio, Boersma, Van Ingelgom en Diouf. Standard-spelers El Hankouri en Drammeh zijn onzeker. Homawoo revalideert nog van zijn achillespeesblessure. Volg KV Mechelen - Standard vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!