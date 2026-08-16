Datum: 16/08/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen en Standard zijn nog op zoek naar een eerste zege, na respectievelijk een nederlaag en een gelijkspel op de eerste speeldag. Bij KVM staan er vier andere spelers in de ploeg, waaronder debutanten Hjelde en Marijnissen. Bij Standard is er één wijziging door de basisplaats voor Touzghar.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Kevin Vanbuggenhout
Discussieer live mee! Lees 17 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4

Goal 		Doelpunt van Therence Koudou
Dit hadden ze bij Mechelen hard nodig: een aansluitingstreffer op slag van rust. Mbasi ontsnapt nog op rechts en vindt Koudou. Die schuift de 1-2 binnen.
45+3
 Ref Van Driessche fluit nog voor een foutje aan de zijkant. Gooit Standard de bal nog eens in de box? Jawel, maar deze voorzet wordt weggekopt.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
43
 Redding Miras
Standard kan zo wel counteren, Miras zweeft de plaatsbal van Ayensa uit zijn doelvlak. Niet veel later schiet Nielsen hoog over.
42
 Met de rust in zicht kan KVM wat hoger posteren en zoekt het naar openingen.
38
 Vervangen Leo Hjelde
Ingevallen Cedric Van Meirvenne
37
 Dit lijkt op een erg moment. Hjelde raakt zwaar geblesseerd aan de knie, de draagberrie moet worden bovengehaald.
33
  Gele kaart voor Gustav Mortensen
32
 Nu eens een fase waarbij KVM de defensie van Standard uit verband kan spelen. Marsa besluit langs de verkeerde kant van het zijnet.
28
 Die tweede tegentreffer kon KV natuurlijk missen als de pest. Het zal toch wat secuurder moeten zijn als het wil kunnen strijden voor de punten. Ondertussen is het ook nog wachten op de eerste aanvallende dreiging.
24

Goal 		Doelpunt van Adnane Abid
Standard straft de fouten bij de thuisploeg af. Mechelen brengt zichzelf in de problemen met balverlies op de eigen helft. De poging van Abid lijkt kracht te missen, maar hobbelt toch in de linkerbenedenhoek: 0-2.
21
 Standard heeft momenteel de controle. KVM trachtte wel zonet Mbasi slim diep te sturen, maar de spits werd afgevlagd voor buitenspel.
17
 Nguene krijgt weer enige vrijheid. Gelukkig voor KV schiet de Kameroener overhaast naast. De doelpuntenmaker raakte de bal deze keer niet zuiver.
13
 Afgezien van een schotje naast doel van Praet heeft KV Mechelen nog maar weinig klaargespeeld. De Rouches zullen tevreden zijn over hun start.
9

Goal 		Doelpunt van Bernard Nguene
Daar is Standard opnieuw. De bezoekende aanvallers zijn toch wat vinniger dan de statische thuisverdedigers. Nguena schakelt zijn man uit en jaagt van dichtbij de 0-1 hoog in doel.
8
 Reflex Miras bij kans voor Ayensa
Ayensa haakt goed af in het centrum van het strafschopgebied. Miras moet met een prima reflex zijn schot uit de linkerbenedenhoek halen.
5
 Opvallend: Vanderbiest schakelt al terug naar de 3-4-2-1 van vorig seizoen. Nochtans was KVM aan het seizoen begonnen met de intentie om vaker met een dubbele flank te spelen.
1
 Er wordt gevoetbald Achter de Kazerne! Welke club pakt zijn eerste zege van het seizoen?
1
 KV Mechelen - Standard: 0-0


Vooraf
KV Mechelen en Standard zijn nog op zoek naar een eerste zege, na respectievelijk een nederlaag en een gelijkspel op de eerste speeldag. Bij KVM staan er vier andere spelers in de ploeg, waaronder debutanten Hjelde en Marijnissen. Bij Standard is er één wijziging door de basisplaats voor Touzghar.

KV Mechelen (KV Mechelen - Standard)
KV Mechelen: Nacho Miras - Massimo Decoene - Luc Marijnissen - Leo Hjelde - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Dikeni Salifou - Jose Marsa - Dennis Praet - Myron van Brederode - Malcolm Lohunanu-Mbasi
Bank: Adeshina Ayodele - Ortwin De Wolf - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Benito Raman - Cedric Van Meirvenne - Ian Struyf - Kobe Corbanie - Axel Willockx - Amine Ouahabi

Standard (KV Mechelen - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibe Hautekiet - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Rayan Touzghar - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Bernard Nguene - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Adnane Abid
Bank: Tobias Mohr - Salieu Drammeh - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Daan Dierckx - Timothée NKada - Bruny Nsimba - Ryan Fosso

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.14  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 5.76  
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 5.79  
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Hjelde Leo 5.49  
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Koudou Therence 7.35  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 5.95  
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 6.04  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Marsa Jose 6.35  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Praet Dennis 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lohunanu-Mbasi Malcolm A 6.97  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Ayodele Adeshina  
De Wolf Ortwin  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Van Meirvenne Cedric 6.37  
Meer statistieken
Struyf Ian  
Corbanie Kobe  
Willockx Axel  
Ouahabi Amine  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 5.64  
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Fossey Marlon A 6.97  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 6.67  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mortensen Gustav   6.28  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Touzghar Rayan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nielsen Casper A 6.52  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Trouillet Alexis 6.13  
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
Meer statistieken
Nguene Bernard 7.82  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 4/11 (36.4%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Abid Adnane 8.05  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias  
Drammeh Salieu  
Lawrence Henry  
Jasper Sylvester  
Pirard Lucas  
Dierckx Daan  
NKada Timothée  
Nsimba Bruny  
Fosso Ryan  

Vooraf

LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?
LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?
Foto: © photonews

Myron van Brederode is na een nederlaag wel vaker goed voor een felle uitspraak en dat was na Gent - KV Mechelen niet anders. Toont Malinwa in zijn eerste thuismatch het ware gelaat? Of is Standard er nog altijd meer klaar voor?

Van Brederode liet na de 2-0-nederlaag bij Gent optekenen 'dat hij het wel zou weten', als hij CEO of sportief manager was. In Mechelen weten ze het ook: daarom hebben ze de transfers van verdedigers Hjelde en Marijnissen inmiddels afgerond. Daarnaast is er ook nog de hoop dat de Deen Nielsen weggeplukt zou kunnen worden bij Bodo/Glimt.

In elk geval zal de uitdaging voor Fred Vanderbiest zijn om de komende weken het vers bloed in te passen in zijn elftal. Dat dient zo snel mogelijk te gebeuren, maar mirakels bestaan nu eenmaal niet: dit zal dus wel degelijk tijd in beslag nemen. In de eerste plaats moet blijken of KVM een week na die eerste speeldag toch al wat verder staat.

Fitter KVM moet meer grinta kunnen tonen

Want eerlijk is eerlijk: voor die openingsspeeldag was KV niet klaar. Het moest acteren met een paar halfzieke of halfgeblesseerde spelers. Een al wat fitter Mechelen zou voor eigen publiek op zijn minst meer grinta moeten kunnen tonen. Bij Standard leken ze al verder te staan met hun huiswerk, maar de Rouches rondden onlangs toch ook nog een transfer af met middenvelder Fosso van Sturm Graz.

Standard is ook niet met het verhoopte resultaat aan de competitie begonnen, want het leed onmiddellijk puntenverlies tegen Cercle. De ploeg van Vincent Euvrard voetbalde wel genoeg kansen bij elkaar om de punten thuis te houden. Het spelniveau dient dus bevestigd te worden, want zondagavond volgt een duel tussen twee ploegen die nog jagen op een eerste zege.

Een paar twijfelgevallen bij Standard

Bij KV Mechelen stellen ze het nog zonder St. Jago, Antonio, Boersma, Van Ingelgom en Diouf. Standard-spelers El Hankouri en Drammeh zijn onzeker. Homawoo revalideert nog van zijn achillespeesblessure. Volg KV Mechelen - Standard vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

10:40

Myron van Brederode is na een nederlaag wel vaker goed voor een felle uitspraak en dat was na Gent - KV Mechelen niet anders. Toont Malinwa in zijn eerste thuismatch het wa...

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-0 Charleroi Charleroi
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved