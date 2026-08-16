Datum: 16/08/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Soeverein stadion

LIVE: Charleroi meteen op de paal!

Lommel speelt zondag zijn eerste thuiswedstrijd op het hoogste niveau sinds 23 jaar. Sverre Nypan start op de bank, Dada-Mascoll komt in zijn plaats. Nypan moest afgelopen weekend geblesseerd van het veld. Bij Charleroi komt Delavallée in doel voor Kone.

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Stand Live
Tijd   17' 5" 
Brandon Morren vanuit Lommel
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12
 Grote kans voor Charleroi! Pflücke duikt op aan de tweede paal en krijgt een vrije kopkans. Hij mikt over doel.
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 Lommel had ook zijn moment, maar kon niet tot een uitgespeelde kans komen. Voorlopig gaat het wat gelijkop, al wil Charleroi mee naar voor voetballen.
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 Daar is Charleroi een eerste keer. Pflücke ziet zijn uithaal op de paal belanden.
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 De bal rolt in Lommel!
1
 Lommel SK - Charleroi: 0-0
18:37
 Goedenavond en welkom bij deze live van Lommel-Charleroi! In Lommel wordt reikhalzend uitgekeken naar een bijzondere avond: voor het eerst in 23 jaar ziet het publiek zijn ploeg opnieuw thuis aan het werk op het hoogste niveau.
Lommel SK (Lommel SK - Charleroi)
Lommel SK: Matthias Pieklak - Jason van Duiven - Timothy Eyoma - Dries Wouters - Henry Oware - Isaiah Dada-Mascoll - Joey Pelupessy - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Stredair Appuah - Ralf Seuntjens
Bank: Nikola Ivezic - Shawn Adewoye - Juho Talvitie - Zalan Vancsa - Emile Vandecraen - Djordje Gordic - Sverre Halseth Nypan - Alexander Reumers - Mohamed Salah El Boukammiri

Charleroi (Lommel SK - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Massamba Sow - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Adama Bojang
Bank: Severin Nioule - Arthur Cremer - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias  
van Duiven Jason  
Eyoma Timothy  
Wouters Dries  
Oware Henry  
Dada-Mascoll Isaiah  
Pelupessy Joey  
Reyners Tom  
Schoofs Lucas  
Appuah Stredair  
Seuntjens Ralf  
Bank
Ivezic Nikola  
Adewoye Shawn  
Talvitie Juho  
Vancsa Zalan  
Vandecraen Emile  
Gordic Djordje  
Halseth Nypan Sverre  
Reumers Alexander  
Salah El Boukammiri Mohamed  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Van Den Kerkhof Kevin  
Sow Massamba  
Ousou Aiham  
Nzita Mardochee  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
Bernier Antoine  
Pflücke Patrick  
Romsaas Jakob Napoleon  
Bojang Adama  
Bank
Nioule Severin  
Cremer Arthur  
Cisse Isaac  
Mbemba Freddy  
Dembaga Boubakar  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Kera Mory  
Teugels Rafaël  

Vooraf

LIVE: Sterspeler Lommel onzeker terwijl ook Charleroi met een probleem zit
LIVE: Sterspeler Lommel onzeker terwijl ook Charleroi met een probleem zit
Foto: © photonews

Lommel staat zondag voor een bijzonder moment. Voor het eerst in 23 jaar speelt de club opnieuw een thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League. Na de 1-1 op Stayen wil de promovendus die degelijke start bevestigen tegen Charleroi, dat zelf met vertrouwen naar Limburg afzakt.

De Henegouwers begonnen hun seizoen met een 3-1-zege tegen OH Leuven en kunnen dus meteen een 6 op 6 pakken. Toch is er ook onrust in de kern. Volgens La Dernière Heure traint Parfait Guiagon niet meer mee nadat het na de overwinning tegen OHL tot een conflict kwam met Mehdi Bayat. De aanvaller zal er tegen Lommel dan ook niet bij zijn.

Lommel wil historische thuismatch kleur geven

Voor Lommel draait de avond in de eerste plaats om de terugkeer naar het hoogste niveau voor eigen publiek. De Limburgers speelden vorige week al verdienstelijk op bezoek bij STVV en hielden daar een punt aan over.

Een domper was wel het uitvallen van Sverre Nypan. De huurling van Manchester City moest kort na rust geblesseerd naar de kant en is onzeker voor de wedstrijd tegen Charleroi. Zijn eventuele afwezigheid zou een tegenvaller zijn, want Nypan begon meteen in de basis op Stayen en is een van de spelers van wie dit seizoen veel verwacht wordt.

Lommel zal vooral willen voortbouwen op de organisatie die het tegen STVV liet zien. De ploeg weet dat ze in de Jupiler Pro League niet elke wedstrijd zal domineren, maar toonde op de openingsspeeldag wel dat ze competitief kan zijn.

Charleroi mikt op perfecte start

Bij Charleroi was de eerste indruk meteen sterk. De Zebra’s wonnen met 3-1 van OH Leuven en kregen zo vroeg bevestiging dat hun seizoensstart goed zit. De afwezigheid van Guiagon verandert wel iets aan de aanvallende bezetting.

Voor Lommel wordt het hoe dan ook een speciale avond. De eerste JPL-match in eigen stadion sinds 2003 krijgt meteen een stevige test als tegenstander, terwijl Charleroi wil bewijzen dat de zege tegen OHL geen toevalstreffer was.

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-0 Charleroi Charleroi
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