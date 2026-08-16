LIVE: Sterspeler Lommel onzeker terwijl ook Charleroi met een probleem zit

Lommel staat zondag voor een bijzonder moment. Voor het eerst in 23 jaar speelt de club opnieuw een thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League. Na de 1-1 op Stayen wil de promovendus die degelijke start bevestigen tegen Charleroi, dat zelf met vertrouwen naar Limburg afzakt.

De Henegouwers begonnen hun seizoen met een 3-1-zege tegen OH Leuven en kunnen dus meteen een 6 op 6 pakken. Toch is er ook onrust in de kern. Volgens La Dernière Heure traint Parfait Guiagon niet meer mee nadat het na de overwinning tegen OHL tot een conflict kwam met Mehdi Bayat. De aanvaller zal er tegen Lommel dan ook niet bij zijn.

Lommel wil historische thuismatch kleur geven

Voor Lommel draait de avond in de eerste plaats om de terugkeer naar het hoogste niveau voor eigen publiek. De Limburgers speelden vorige week al verdienstelijk op bezoek bij STVV en hielden daar een punt aan over.

Een domper was wel het uitvallen van Sverre Nypan. De huurling van Manchester City moest kort na rust geblesseerd naar de kant en is onzeker voor de wedstrijd tegen Charleroi. Zijn eventuele afwezigheid zou een tegenvaller zijn, want Nypan begon meteen in de basis op Stayen en is een van de spelers van wie dit seizoen veel verwacht wordt.

Lommel zal vooral willen voortbouwen op de organisatie die het tegen STVV liet zien. De ploeg weet dat ze in de Jupiler Pro League niet elke wedstrijd zal domineren, maar toonde op de openingsspeeldag wel dat ze competitief kan zijn.

Charleroi mikt op perfecte start

Bij Charleroi was de eerste indruk meteen sterk. De Zebra’s wonnen met 3-1 van OH Leuven en kregen zo vroeg bevestiging dat hun seizoensstart goed zit. De afwezigheid van Guiagon verandert wel iets aan de aanvallende bezetting.





Voor Lommel wordt het hoe dan ook een speciale avond. De eerste JPL-match in eigen stadion sinds 2003 krijgt meteen een stevige test als tegenstander, terwijl Charleroi wil bewijzen dat de zege tegen OHL geen toevalstreffer was.