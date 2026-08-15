Datum: 15/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: King Power at Den Dreef

LIVE: Club Brugge beleeft moeilijke openingsfase, maar komt wel op voorsprong

Vanavond staat voor Dani van den Heuvel een bijzonder duel op het programma. De Nederlandse doelman neemt het met OHL op tegen Club Brugge, de club waar hij vorig seizoen onverwacht zijn grote doorbraak beleefde. Kan de doelman meteen punten afsnoepen van zijn ex-club? Leko behoudt zijn elftal.

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Stand Live
Tijd   37' 24" 
Robbie Maes vanuit King Power at Den Dreef Stadion
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36
 Balikwisha probeert het ook van ver, maar gelukkig voor Club Brugge staat Seys goed in de weg. Hij blokt de poging af en de bal vliegt net over het doel van Sommer.
33
 De thuissupporters laten van zich horen.
31
 Opnieuw een hoekschop voor Club Brugge. De 0-2 hangt stilaan in de lucht.
31
 Opnieuw een hoekschop voor Club Brugge. De 0-2 hangt stilaan in de lucht.
27

Goal 		Doelpunt van Mamadou Diakhon
Forbs neemt de hoekschop kort en Diakhon haalt van ver uit. Zijn poging verdwijnt binnen, al zag doelman Van den Heuvel er daarbij niet bepaald goed uit.
25
 Sommer moet plat op een shot van OHL.
24
 Diakhon rukt uitstekend op langs de linkerflank, maar kan voorlopig niemand bereiken met zijn voorzet.
22
 De bezoekers laten zich nadrukkelijk horen. De drie punten zullen en moeten meegenomen worden naar Brugge.
19
 Diakhon bedient de volledig vrijstaande Sabbe, maar de rechtsachter mikt zijn schot ruim over het doel.
18
 Vervangen Henok Teklab
Ingevallen Davis Opoku
16
 We krijgen een corner voor blauw-zwart. Kunnen de bezoekers eindelijk is dreigen?
13
 Ook Hans Vanaken moet zich voor de bal gooien om het schot van Schrijvers af te blokken. De bal gaat in hoekschop.
13
 Blauw-zwart heeft het moeilijk in de openingsfase. OH Leuven komt gretig voor de dag en Club Brugge krijgt voorlopig maar weinig vat op de wedstrijd.
11
 De thuisploeg heeft er duidelijk zin in!
9
 Daar is de eerste grote kans voor OHL! Teklab krijgt ruimte voor het schot, maar Sabbe zit er nog goed tussen en voorkomt voorlopig erger.
7
 Voorlopig nog geen grote kansen te noteren. Club Brugge dwingt OHL wel naar achteren.
5
 De eerste corner is alvast voor blauw-zwart.
5
 Union liet vandaag punten liggen tegen Zulte Waregem. Kan Club Brugge daar meteen van profiteren?
3
 Club Brugge heeft zoals verwacht de bal.
2
 De bezoekers uit Brugge zongen voor de aftrap luidkeels de naam van Timmy Simons. Een mooi gebaar van de Brugse supporters.
1
 De bal rolt! OH Leuven en Club Brugge zijn officieel aan hun tweede competitiewedstrijd van het seizoen begonnen.
1
 OH Leuven - Club Brugge: 0-0
19:56
 Welkom in de liveblog van OHL-Club Brugge.

OH Leuven: Dani van den Heuvel - Noë Dussenne - Wouter George - Siebe Schrijvers - Henok Teklab - Kyan Vaesen - Chukwubuikem Ikwuemesi - William Balikwisha - Óscar Gil Regaño - Ewoud Pletinckx - Roggerio Nyakossi
Bank: Shin Yamada - Lukasz Lakomy - Takuya Ogiwara - Matteo Heremans - Tobe Leysen - Birger Verstraete - Bryang Kayo - Davis Opoku

Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Hanbeom Lee - Joaquin Seys - Freddie Potts - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Mamadou Diakhon
Bank: Jan Virgili - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani  
Dussenne Noë  
George Wouter  
Schrijvers Siebe  
Teklab Henok  
Vaesen Kyan  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Balikwisha William  
Gil Regaño Óscar  
Pletinckx Ewoud  
Nyakossi Roggerio  
Bank
Yamada Shin  
Lakomy Lukasz  
Ogiwara Takuya  
Heremans Matteo  
Leysen Tobe  
Verstraete Birger  
Kayo Bryang  
Opoku Davis  
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann  
Sabbe Kyriani  
Mechele Brandon  
Lee Hanbeom  
Seys Joaquin  
Potts Freddie  
Vetlesen Hugo  
Vanaken Hans  
Forbs Carlos  
Tresoldi Nicolò  
Diakhon Mamadou  
Bank
Virgili Jan  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  

Vooraf

LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht
vanuit King Power at Den Dreef Stadion
| 16 reacties
LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht
Foto: © photonews

Vanavond staat voor Dani van den Heuvel een bijzonder duel op het programma. De Nederlandse doelman neemt het met OH Leuven op tegen Club Brugge, de club waar hij vorig seizoen onverwacht zijn grote doorbraak beleefde.

Van den Heuvel begon het vorige seizoen als derde doelman bij Club Brugge. Achter Simon Mignolet en Nordin Jackers leek aan speelminuten komen een haast onmogelijke opdracht. Maar door blessures van beide doelmannen kwam de Nederlander plots in beeld. 

De 23-jarige sluitpost kreeg zijn kans en stond uiteindelijk veertien keer onder de lat voor blauw-zwart. Hij verdedigde het Brugse doel in enkele cruciale wedstrijden, waaronder de titelmatch op KV Mechelen, het duel tegen Union en zelfs een Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. 

Toch wist Van den Heuvel ook dat zijn kansen in Brugge grotendeels uit noodzaak waren ontstaan. Met de komst van Yann Sommer, de terugkeer van Jackers en de opmars van NXT-doelman Argus Vanden Driessche dreigde zijn uitzicht op speelminuten opnieuw beperkt te worden. 

Club twijfelde even of het hem alsnog een nieuw contract zou aanbieden, maar uiteindelijk kwam dat er niet. Helemaal onbegrijpelijk was dat niet. Van den Heuvel maakte indruk, maar kende ook mindere momenten. 

Zo ging hij in de titelwedstrijd tegen KV Mechelen pijnlijk in de fout. In de 87ste minuut bokste hij naast een hoekschop van Myron van Brederode en zag hij de bal rechtstreeks in doel verdwijnen. 2-2. Nog even bibberen dus, al mocht Club dankzij het puntenverlies van Union uiteindelijk toch feestvieren in Achter de Kazerne met zijn twintigste landstitel.

Op zoek naar zekerheid

Een contractverlenging kwam er dus uiteindelijk niet. OHL twijfelde deze zomer geen moment en haalde de Nederlander naar Leuven. Daar was het verhaal duidelijk: "De kans om eerste keeper te worden, dat was voor mij echt het belangrijkste", vertelt de Nederlander in Het Nieuwsblad.

Die ambitie is niet vanzelfsprekend. Zijn grootste concurrent, Tobe Leysen, groeide de voorbije seizoenen uit tot een publiekslieveling en werd door de supporters zelfs verkozen tot Speler van het Jaar. Toch lijkt een vertrek van Leysen niet uitgesloten, waarbij onder meer Burnley zijn situatie nauwlettend opvolgt.

"Als Tobe blijft, moeten we het gewoon onderling uitvechten", is Van den Heuvel duidelijk. "Daar heb ik geen problemen mee. Als je met iemand echt strijdt om een plek, dan push je elkaar alleen maar om iedere dag het uiterste uit jezelf te halen. Maar natuurlijk hoop ik gewoon altijd te spelen."

Trainer Timmy Simons gaf Van den Heuvel alvast het vertrouwen op de openingsspeeldag tegen Charleroi. Ondanks de 3-1-nederlaag begon de Nederlander als eerste doelman aan het seizoen. 

Meer dan een gewone wedstrijd 

Vanavond wacht echter een heel andere uitdaging. Tegenover hem staat de club waar hij vorig seizoen noodgedwongen in de schijnwerpers terechtkwam. Een club die hem kansen gaf, maar uiteindelijk niet voldoende perspectief bood om te blijven. 

Voor OHL wordt het opnieuw een belangrijke test in de zoektocht naar een plaats in de linkerkolom. De Leuvenaars willen onder nieuwe trainer Timmy Simons eindelijk komaf maken met hun imago van eeuwige middenmotor en dromen van een plaats in de top zes. 

Krijgen we vanavond de eerste verrassing van het nieuwe voetbalseizoen?

LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

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Vanavond staat voor Dani van den Heuvel een bijzonder duel op het programma. De Nederlandse doelman neemt het met OH Leuven op tegen Club Brugge, de club waar hij vorig sei...

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Vanavond staat voor Dani van den Heuvel een bijzonder duel op het programma. De Nederlandse doelman neemt het met OH Leuven op tegen Club Brugge, de club waar hij vorig sei...

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 0-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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