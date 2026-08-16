Datum: 16/08/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Freethiel

LIVE: Anderlecht kan geen vuist maken tegen Beveren

Amper drie dagen na de Europese kwalificatie tegen PAOK moet Anderlecht alweer aan de bak. Zondagmiddag wacht met Beveren een compleet andere opdracht. Kan Vítor Bruno zijn ploeg opnieuw scherp krijgen?

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Tijd   53' 19" 
Jelle Heyman
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53
 Sikan wordt aangespeeld in de 16 en zoekt naar ruimte maar Gomis staat goed op te letten en ontfutselt hem de bal
51
 We voetballen opnieuw, mét Coosemans in doel bij Anderlecht
49
 Enkele Anderlecht-spelers gaan in gesprek met Verboomen terwijl Coosemans behandeld wordt en toch even rechtop gaat zitten. Het lijkt dus minder ernstig te zijn dan de eerste seconden ons lieten uitschijnen maar reservedoelman Heekeren maakt zich wel warm
47
 2-0 afgekeurd
Een voorzet vanop rechts botst gevaarlijk voor doel maar Coosemans smijt zich er nog goed tussen. In de herneming wordt de bal wel binnen geduwd maar er was gefloten voor een fout. En dat lijkt terecht want Coosemans is blijven liggen na contact met Mertens Het lijkt ernstig te zijn want de spelers van Anderlecht gingen meteen rond de doelman staan
46
 Ondanks de achterstand voelt Vitor Bruno nog niet de nood om wissels door te voeren


Scheidsrechter 		Rust


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45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
 De corners van Anderlecht zijn voorlopig nog niet veel soeps geweest. Ditmaal gaat de bal over alles en iedereen richting andere zijlijn
38
 Lokesa controleert een lange bal van Jans goed tot in de 16 maar raakt dan niet voorbij Biancone die met Pétrot in steun kan ontzetten
33
 Schenk met kattensprong
Ambros heeft ruimte om op te rukken en we weten van afgelopen week dat hij wel van een afstandsschot houdt. De bal draait goed richting bovenhoek maar Schenk pakt uit met een geweldige kattensprong
32
 Augustinsson laat zich heel makkelijk van de bal zetten door Brüls maar de spelverdeler vergeet om zelf mee te volgen wanneer hij de pass diep geeft waardoor de voorzet achteruit bij niemand belandt
32
 Jans rukt mee op via rechts en legt de bal achteruit maar de loopactie van Lokesa is niet denderend waardoor Maamar kan ingrijpe. Hier had meer ingezeten
31
 Twee Anderlecht-spelers komen hoog druk zetten bij Brüls maar die dribbelt zich er toch een weg tussenuit, wat hem een open doekje oplevert van de Freethiel
29
 Anderlecht heeft de controle opnieuw overgenomen maar de echte domnantie van voor het doelpunt is verdwenen. Schenk bedreigen zit er voorlopig niet in
25
 Antman krijgt de bal met een gelukje met zich mee op de linkerflank. SIkan komt in het centrum goed voorbij zijn mannetje maar kopt naast
24
 Brüls met een zeldzame mindere pass in de omschakeling. Al kreeg hij de bal ook niet bepaald lekker mee
22
 Anderlecht maakt van een corner een ingestudeerd nummertje maar blijft de bal rondspelen zonder diepgang of een voorzet
19
 De bezoekers zijn op hun adem getrapt door het doelpunt en Beveren fleurt dan weer wat meer op in het spel
14

Goal 		Doelpunt van Yoni Gomis (Ferre Slegers)
Na een corner blijft Beveren in balbezit. De bal gaat naar links waar Slegers het leer perfect voor doel schept. Gomis staat moederziel alleen tussen drie Anderlecht-spelers en kopt van dichtbij in doel
13
 Drievoudige kans Anderlecht
Prachtige aanval van Anderlecht dat geduldig afwacht tot er ruimte vrij komt. Die ruimte kwam er op de rechterflank met daarna een goede pass opzij die bijna door een Bevers been in eigen doel terecht kwam. In de herneming raakt Sikan ook niet voorbij de Beverse defensie. De bal blijft bij Anderlecht en Degreef wil het doen met een acrobatische omhaal die een metertje naast gaat
11
 Ambros verdeelt en heerst op het middenveld voorlopig. Altijd ziet hij de ruimte
10
 Maamar probeert het vanop afstand. Zeker niet slecht maar niet genoeg richting om Schenk te bedreigen
7
 Bizarre minuut hier op de Freethiel. Coosemans krijgt de bal aan de voet, Beveren gaat geen druk zetten en zo tikt de minuut weg terwijl Ambros langs de kant staat te wachten
4
 Coosemans kreeg bij zijn redding nog onbedoeld een voet los op zijn enkel en moet verzorgd worden. Als gevolg daarvan moet er een andere speler van Anderlecht het veld verlaten om tijdverspilling tegen te gaan
3
 Coosemans meteen aan de bak!
Abrahams lijkt zich te verslikken bij zijn controle maar krijgt er toch nog een één-twee uit op de rechterflank. Hij gaat gevaarlijk richting doel en haalt uit maar Coosemans redt met een beenveeg!
1
 SK Beveren - Anderlecht: 0-0
SK Beveren (SK Beveren - Anderlecht)
SK Beveren: Johannes Schenk - Christophe Janssens - Bruno Godeau - Yoni Gomis - Laurent Jans - Ferre Slegers - Sieben Dewaele - Kurt Abrahams - Christian Brüls - Chris Lokesa - Lennart Mertens
Bank: Dominic Thompson - Dante Rigo - Elohim Kaboré - Guillaume De Schryver - Leandre Kuavita - Jearl Margaritha - Noah Mawete Kinsiona - Cheick Conde - Josua Lusamba Tshiolola

Anderlecht (SK Beveren - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Lukas Ambros - Enric Llansana - Tristan Degreef - Danylo Sikan - Oliver Antman
Bank: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Adriano Bertaccini

SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 7.6  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Janssens Christophe 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Godeau Bruno 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Gomis Yoni 8.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Jans Laurent 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Slegers Ferre A 7.4  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Dewaele Sieben 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Abrahams Kurt 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Brüls Christian 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Lokesa Chris 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Mertens Lennart 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic  
Rigo Dante  
Kaboré Elohim  
De Schryver Guillaume  
Kuavita Leandre  
Margaritha Jearl  
Mawete Kinsiona Noah  
Conde Cheick  
Lusamba Tshiolola Josua  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Maamar Ali 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Pétrot Léo 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Llansana Enric 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Antman Oliver 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana  
N'Diaye Moussa  
Cvetkovic Mihajlo  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Kana Marco  
Nga Kana Joshua  
Vroninks Basile  
Kalonji Noah  
Bertaccini Adriano  

Vooraf

LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?
LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?

Amper drie dagen na de Europese kwalificatie tegen PAOK moet Anderlecht alweer aan de bak. Zondagmiddag wacht met Beveren een compleet andere opdracht. Kan Vítor Bruno zijn ploeg opnieuw scherp krijgen?

Geen tijd om te vieren

Anderlecht tankte donderdag vertrouwen met een tweede zege tegen PAOK, maar veel tijd om daarvan te genieten is er niet. “De volgende challenge is zondag in Beveren, niet in Kazachstan volgende week”, liet Bruno na afloop al weten.

Die verwijzing naar Kazachstan is niet toevallig. Na Beveren wacht donderdag alweer een Europese verplaatsing naar Kairat Almaty. Anderlecht staat dus voor een bijzonder drukke week, waarin Bruno zijn spelers ook fysiek goed zal moeten managen.

Beveren wil iets rechtzetten

Beveren verloor vorige week met 2-1 op het veld van Antwerp en zal voor eigen publiek iets willen rechtzetten. De thuisploeg heeft dus weinig reden om zich zondag in te graven en zal Anderlecht meteen onder druk willen zetten. De kampioen van de Challenger Pro League is ambitieus en zal thuis absoluut punten willen pakken.

Voor paars-wit wordt het vooral zaak om de intensiteit van de voorbije Europese wedstrijden opnieuw op te brengen. De Brusselaars mogen dan wel met vertrouwen aan de aftrap verschijnen, Beveren zal niet zomaar meewerken aan een nieuwe overwinning. In de competitie was het vorige week tegen La Louvière ook al nipt voor Anderlecht.

Sterke start onder Bruno

Onder Bruno verloor Anderlecht voorlopig nog geen enkele wedstrijd. De Portugees won vier van zijn vijf wedstrijden als hoofdtrainer en zal die sterke start zondag willen voortzetten.

Voor Anderlecht is de opdracht dan ook duidelijk: de Europese euforie achter zich laten, drie punten pakken in Beveren en daarna pas de focus verleggen naar de lange trip naar Kazachstan.

 

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16:00 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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