Volg SK Beveren - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
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Datum: 16/08/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Freethiel
LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?
LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?

Amper drie dagen na de Europese kwalificatie tegen PAOK moet Anderlecht alweer aan de bak. Zondagmiddag wacht met Beveren een compleet andere opdracht. Kan Vítor Bruno zijn ploeg opnieuw scherp krijgen?

Geen tijd om te vieren

Anderlecht tankte donderdag vertrouwen met een tweede zege tegen PAOK, maar veel tijd om daarvan te genieten is er niet. “De volgende challenge is zondag in Beveren, niet in Kazachstan volgende week”, liet Bruno na afloop al weten.

Die verwijzing naar Kazachstan is niet toevallig. Na Beveren wacht donderdag alweer een Europese verplaatsing naar Kairat Almaty. Anderlecht staat dus voor een bijzonder drukke week, waarin Bruno zijn spelers ook fysiek goed zal moeten managen.

Anderlecht RAAL
© photonews

Beveren wil iets rechtzetten

Beveren verloor vorige week met 2-1 op het veld van Antwerp en zal voor eigen publiek iets willen rechtzetten. De thuisploeg heeft dus weinig reden om zich zondag in te graven en zal Anderlecht meteen onder druk willen zetten. De kampioen van de Challenger Pro League is ambitieus en zal thuis absoluut punten willen pakken.

Antwerp Beveren Salah Ibrahim
© photonews

Voor paars-wit wordt het vooral zaak om de intensiteit van de voorbije Europese wedstrijden opnieuw op te brengen. De Brusselaars mogen dan wel met vertrouwen aan de aftrap verschijnen, Beveren zal niet zomaar meewerken aan een nieuwe overwinning. In de competitie was het vorige week tegen La Louvière ook al nipt voor Anderlecht.

Sterke start onder Bruno

Onder Bruno verloor Anderlecht voorlopig nog geen enkele wedstrijd. De Portugees won vier van zijn vijf wedstrijden als hoofdtrainer en zal die sterke start zondag willen voortzetten.

Voor Anderlecht is de opdracht dan ook duidelijk: de Europese euforie achter zich laten, drie punten pakken in Beveren en daarna pas de focus verleggen naar de lange trip naar Kazachstan.

Prono SK Beveren - Anderlecht

Gelijk
Anderlecht wint
SK Beveren SK Beveren wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
7.95% 17.05% 75%
Populairste
1-2
(87x)		 1-3
(40x)		 0-2
(39x)

Vergelijking SK Beveren - Anderlecht

Positie

17
5

Punten

0
3

Gewonnen

0
1

Verloren

1
0

Gescoorde doelpunten

1
2

Doelpunten tegen

2
1

Gele kaarten

4
2

Onderlinge duels gewonnen

2
3
13
22/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 SK Beveren SK Beveren
19/09 20:45 SK Beveren SK Beveren 2-4 Anderlecht Anderlecht
29/02 18:00 SK Beveren SK Beveren 0-3 Anderlecht Anderlecht
29/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 SK Beveren SK Beveren
27/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 SK Beveren SK Beveren
04/11 18:00 SK Beveren SK Beveren 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 SK Beveren SK Beveren
23/09 20:30 SK Beveren SK Beveren 1-2 Anderlecht Anderlecht
12/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 SK Beveren SK Beveren
30/10 20:00 SK Beveren SK Beveren 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/02 18:00 SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
26/07 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 SK Beveren SK Beveren
20/12 18:00 SK Beveren SK Beveren 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 SK Beveren SK Beveren
07/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 SK Beveren SK Beveren
18/08 18:00 SK Beveren SK Beveren 0-3 Anderlecht Anderlecht
10/02 18:00 SK Beveren SK Beveren 1-2 Anderlecht Anderlecht
19/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 SK Beveren SK Beveren

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16:00 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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