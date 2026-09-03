Datum: 03/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Lotto Park

LIVE: Anderlecht had al twee goeie kansen, telkens voor Sikan

Met alle transferheisa van de voorbije dagen zou je bijna vergeten dat Anderlecht vanavond alweer aan de bak moet. Om 20u30 komt Kortrijk op bezoek in het Lotto Park en voor de Brusselaars staat er meteen bijzonder veel op het spel. Na de pijnlijke 3-0-nederlaag bij Union moet het team van Vitor Bruno reageren. Niet alleen met beter voetbal, maar vooral met punten.

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Stand Live
Tijd   19' 46" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Discussieer live mee! Lees 14 reacties...
18
 Goeie voorzet Ambros, maar Nga Kana is iets te klein om te koppen.
16
 Pétrot gaat onder de bal door en Van Landschoot kan zo op Coosemans afgaan. Hij schiet de bal onbegrijpelijk naast, maar het was ook buitenspel.
15
 Kana speelt verkeerd in en moet dat rechtzetten door een fout te maken.
12
 Sikan met weer een goeie kans na een aflegger van Llansana, maar de Oekraïner schiet over.
10
 Een lage corner verrast bijna Coosemans. Cvetkovic laat de bal gewoon lopen en dat had de doelman niet verwacht. Hij duwt de bal weer in corner.
6
 Cvetkovic kopt naast, maar hij zou ook geduwd hebben.
4
 Cvetkovic geeft na een diepe bal een aflegger op Sikan, maar die kan alleen voor de keeper niet afwerken. Dit had al de 1-0 moeten zijn voor Anderlecht.
2
 De bal rolt in het Lotto Park.
1
 Anderlecht - KV Kortrijk: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - KV Kortrijk)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Enric Llansana - Joshua Nga Kana - Lukas Ambros - Danylo Sikan - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Zoumana Keita - Marten Winkler - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Noah Kalonji - Tristan Degreef

KV Kortrijk (Anderlecht - KV Kortrijk)
KV Kortrijk: Marko Ilić - Nayel Mehssatou - Gilles Ruyssen - James Ndjeungoue - Harrison Murray-Campbell - Jellert Van Landschoot - Brecht Dejaegere - Shandre Campbell - Ken Masui - Thierry Ambrose - Rudy Kohon
Bank: Patrik Sigurður Gunnarsson - Suf Podgoreanu - Goduine Koyalipou - Lenn De Smet - Rok Storman - Jamie Roche - Boris Lambert - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Maamar Ali 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 7.14  
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Meer statistieken
Kana Marco 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
Meer statistieken
Llansana Enric 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 6.45  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 6.54  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Sikan Danylo 6.32  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 6.87  
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana  
Winkler Marten  
Antman Oliver  
Bentayeb Tawfik  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  
 

KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 7.01  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Ruyssen Gilles 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ndjeungoue James 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Murray-Campbell Harrison 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Van Landschoot Jellert 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Dejaegere Brecht 6.42  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Campbell Shandre 6.7  
Meer statistieken
Masui Ken 6.88  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ambrose Thierry 6.26  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kohon Rudy 6.12  
Meer statistieken
Bank
Gunnarsson Patrik Sigurður  
Podgoreanu Suf  
Koyalipou Goduine  
De Smet Lenn  
Storman Rok  
Roche Jamie  
Lambert Boris  
Philips Anthony  
Ogbuehi Sixtus  

Vooraf

LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer
LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer
Foto: © photonews

Met alle transferheisa van de voorbije dagen zou je bijna vergeten dat Anderlecht vanavond alweer aan de bak moet. Om 20u30 komt Kortrijk op bezoek in het Lotto Park en voor de Brusselaars staat er meteen bijzonder veel op het spel. Na de pijnlijke 3-0-nederlaag bij Union moet het team van Vitor Bruno reageren. Niet alleen met beter voetbal, maar vooral met punten.

Want Anderlecht is zijn seizoen allesbehalve goed begonnen. Na drie speeldagen staat de teller op twee nederlagen. De nederlaag op het veld van Union was bovendien bijzonder confronterend. Paars-wit werd in het eerste halfuur op achterstand gezet en slaagde er nadien nooit echt in om de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken.

Vitor Bruno benadrukte achteraf dat de analyse dieper moet gaan dan alleen de 3-0-eindstand. Volgens de Portugese coach kreeg Anderlecht kansen om zelf op voorsprong te komen en had de rustscore volgens hem evengoed 1-0 kunnen zijn. Tegelijk gaf hij toe dat zijn ploeg beter moet worden.

Geen excuses meer

De voorbije dagen stonden bij Anderlecht volledig in het teken van transfers. Nieuwe spelers kwamen binnen, anderen vertrokken of werden naar de uitgang geduwd. De selectie kreeg op korte tijd een compleet ander uitzicht. Met onder meer Thelo Aasgaard, Roméo Amané, Andrew Omobamidele en andere nieuwkomers kreeg Vitor Bruno extra kwaliteit en vooral extra concurrentie.

Maar transferkwaliteit levert natuurlijk geen punten op. Vanavond moet Anderlecht tonen dat al die beweging ook daadwerkelijk iets verandert op het veld. Kortrijk is geen ploeg die in Brussel met dezelfde kwaliteit als Union zal spelen, maar net daarom wordt de wedstrijd een belangrijke test. Tegen een tegenstander die vermoedelijk minder dominant voor de dag zal komen, moet Anderlecht zelf het initiatief nemen.

Bovendien kan de club zich niet blijven verschuilen achter het argument dat de ploeg nog in opbouw is. Dat proces mag tijd kosten, maar ondertussen tikt de competitieklok wel verder. Na drie wedstrijden heeft Anderlecht al zes punten laten liggen. Nog meer puntenverlies zou de druk alleen maar vergroten.

De klap van Union verwerken

Vitor Bruno probeert de druk voorlopig van zich af te houden. "De druk, dat is niet weten hoe je je koelkast moet vullen", stelde de Portugees, die die uitspraak eerder dit seizoen ook al gebruikte. "Hier spreken we over voetbal. Vergis je niet: de spelers en ik hebben een enorme drang om de wedstrijd van donderdag te winnen."

Vooral de manier waarop Anderlecht reageert na de afstraffing tegen Union wordt interessant. De ploeg moet opnieuw energie uitstralen, de duels aangaan en vooral veel scherper zijn in de beslissende momenten. Tegen Union was er te weinig efficiëntie en te weinig controle wanneer de wedstrijd kantelde.

Kortrijk biedt de ideale mogelijkheid om dat recht te zetten. Anderlecht hoeft vanavond niet meteen oogstrelend voetbal op de mat te leggen. Een overtuigende reactie en drie punten zijn belangrijker. Na alle transfers en alle verwachtingen moet de ploeg nu vooral resultaten beginnen neerzetten.

Want als Anderlecht ook tegen Kortrijk punten laat liggen, kan niemand nog doen alsof de competitiestart gewoon een kleine hapering is. Dan is de start simpelweg mislukt. En precies daarom is winnen vanavond geen luxe, maar een absolute noodzaak.

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 0-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
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