LIVE: Anderlecht had al twee goeie kansen, telkens voor Sikan

Met alle transferheisa van de voorbije dagen zou je bijna vergeten dat Anderlecht vanavond alweer aan de bak moet. Om 20u30 komt Kortrijk op bezoek in het Lotto Park en voor de Brusselaars staat er meteen bijzonder veel op het spel. Na de pijnlijke 3-0-nederlaag bij Union moet het team van Vitor Bruno reageren. Niet alleen met beter voetbal, maar vooral met punten.

Want Anderlecht is zijn seizoen allesbehalve goed begonnen. Na drie speeldagen staat de teller op twee nederlagen. De nederlaag op het veld van Union was bovendien bijzonder confronterend. Paars-wit werd in het eerste halfuur op achterstand gezet en slaagde er nadien nooit echt in om de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken.

Vitor Bruno benadrukte achteraf dat de analyse dieper moet gaan dan alleen de 3-0-eindstand. Volgens de Portugese coach kreeg Anderlecht kansen om zelf op voorsprong te komen en had de rustscore volgens hem evengoed 1-0 kunnen zijn. Tegelijk gaf hij toe dat zijn ploeg beter moet worden.

Geen excuses meer

De voorbije dagen stonden bij Anderlecht volledig in het teken van transfers. Nieuwe spelers kwamen binnen, anderen vertrokken of werden naar de uitgang geduwd. De selectie kreeg op korte tijd een compleet ander uitzicht. Met onder meer Thelo Aasgaard, Roméo Amané, Andrew Omobamidele en andere nieuwkomers kreeg Vitor Bruno extra kwaliteit en vooral extra concurrentie.

Maar transferkwaliteit levert natuurlijk geen punten op. Vanavond moet Anderlecht tonen dat al die beweging ook daadwerkelijk iets verandert op het veld. Kortrijk is geen ploeg die in Brussel met dezelfde kwaliteit als Union zal spelen, maar net daarom wordt de wedstrijd een belangrijke test. Tegen een tegenstander die vermoedelijk minder dominant voor de dag zal komen, moet Anderlecht zelf het initiatief nemen.

Bovendien kan de club zich niet blijven verschuilen achter het argument dat de ploeg nog in opbouw is. Dat proces mag tijd kosten, maar ondertussen tikt de competitieklok wel verder. Na drie wedstrijden heeft Anderlecht al zes punten laten liggen. Nog meer puntenverlies zou de druk alleen maar vergroten.

De klap van Union verwerken

Vitor Bruno probeert de druk voorlopig van zich af te houden. "De druk, dat is niet weten hoe je je koelkast moet vullen", stelde de Portugees, die die uitspraak eerder dit seizoen ook al gebruikte. "Hier spreken we over voetbal. Vergis je niet: de spelers en ik hebben een enorme drang om de wedstrijd van donderdag te winnen."

Vooral de manier waarop Anderlecht reageert na de afstraffing tegen Union wordt interessant. De ploeg moet opnieuw energie uitstralen, de duels aangaan en vooral veel scherper zijn in de beslissende momenten. Tegen Union was er te weinig efficiëntie en te weinig controle wanneer de wedstrijd kantelde.

Kortrijk biedt de ideale mogelijkheid om dat recht te zetten. Anderlecht hoeft vanavond niet meteen oogstrelend voetbal op de mat te leggen. Een overtuigende reactie en drie punten zijn belangrijker. Na alle transfers en alle verwachtingen moet de ploeg nu vooral resultaten beginnen neerzetten.

Want als Anderlecht ook tegen Kortrijk punten laat liggen, kan niemand nog doen alsof de competitiestart gewoon een kleine hapering is. Dan is de start simpelweg mislukt. En precies daarom is winnen vanavond geen luxe, maar een absolute noodzaak.