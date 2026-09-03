Volg KAA Gent - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
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Datum: 03/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven
LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven
Foto: © photonews

KAA Gent heeft de wind in de zeilen, OH Leuven niet. En dus is het een gevaarlijke wedstrijd voor de Buffalo's. Puntenverlies zou na de perfecte start van het seizoen nefast zijn voor de feestvreugde. En dus moet er toch opgelet worden.

"Ik vond dat het niet nodig was om de groep met de voetjes op de grond te zetten. Het is een goede groep, die heel professioneel is. Ik zie geen spelers die aan het zweven zijn", opende Rik De Mil zijn persconferentie op woensdag.

KAA Gent wil blijven groeien

"Maar na zo'n week is het natuurlijk belangrijk om te blijven bevestigen. We weten ook van vorig seizoen dat dit soort wedstrijden heel belangrijk zijn. Even belangrijk als de match tegen Club Brugge en zeker niet makkelijk. We hebben daar een gesprek over gehad, over bevestigen."

"OH Leuven is aan het groeien. Ze speelden goed tegen Club Brugge en hadden punten kunnen of moeten pakken tegen Standard", beseft de coach van KAA Gent. "En zo moeten wij als ploeg zelf ook blijven groeien." 

Alles of niets? Blijven spelen op hetzelfde niveau is de zaak

Bij beide ploegen zijn er geen nieuwe blessures te melden. Daarmee lijkt het erop dat we de type-elftallen kunnen zien, al zou het ook zomaar kunnen dat Rik De Mil een paar andere spelers laat spelen - zoals ook de vorige weken in het Europese avontuur het geval was.


"Als er geen reactie komt na de training van woensdag, dan zal ook Tibe De Vlieger volledig fit zijn om te spelen donderdag", aldus nog De Mil. De vibes zitten goed in de groep en dus is het zaak om na alle wedstrijden van alles of niets eens te bevestigen in een wedstrijd waarin het net iets minder alles of niets is of lijkt. "Er zijn altijd omstandigheden in een wedstrijd, maar we willen opnieuw op ons beste niveau spelen. Dat is deel van de inzet tegen OH Leuven."

Prono KAA Gent - OH Leuven

KAA Gent wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk OH Leuven OH Leuven wint
93.85% 5% 1.15%
Populairste
2-0
(108x)		 2-1
(67x)		 3-1
(25x)

Vergelijking KAA Gent - OH Leuven

Positie

4
18

Punten

9
0

Gewonnen

3
0

Verloren

0
3

Gescoorde doelpunten

6
2

Doelpunten tegen

2
8

Gele kaarten

4
4

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

14
7
5
07/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
02/11 16:00 OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
26/01 19:15 OH Leuven OH Leuven 0-0 KAA Gent KAA Gent
29/09 18:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 OH Leuven OH Leuven
12/05 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 OH Leuven OH Leuven
14/04 19:15 OH Leuven OH Leuven 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 4-0 OH Leuven OH Leuven
17/09 18:30 OH Leuven OH Leuven 1-1 KAA Gent KAA Gent
19/02 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 OH Leuven OH Leuven
30/10 18:30 OH Leuven OH Leuven 1-1 KAA Gent KAA Gent
10/04 18:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 OH Leuven OH Leuven
04/12 16:15 OH Leuven OH Leuven 0-1 KAA Gent KAA Gent
24/01 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-3 KAA Gent KAA Gent
26/09 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-3 OH Leuven OH Leuven
04/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 OH Leuven OH Leuven
31/10 18:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 KAA Gent KAA Gent
01/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 OH Leuven OH Leuven
04/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 OH Leuven OH Leuven
28/09 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 KAA Gent KAA Gent
18/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 OH Leuven OH Leuven
11/05 18:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 KAA Gent KAA Gent
01/12 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 KAA Gent KAA Gent
12/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 OH Leuven OH Leuven
04/02 20:00 OH Leuven OH Leuven 2-3 KAA Gent KAA Gent
01/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 6-1 OH Leuven OH Leuven
11/11 19:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 OH Leuven OH Leuven

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 20:30 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk
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