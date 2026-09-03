Datum: 03/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)

LIVE: KAA Gent blijft OH Leuven afhouden

Rik De Mil heeft geen redenen tot wisselen en doet dat dan ook niet na de zege tegen Club Brugge. Wilson en Benes krijgen net als zondag hun kans bij KAA Gent, dat naar de leiding kan springen in de stand als het tegen het puntenloze OH Leuven wint. Bij de bezoekers wel flink wat wissels. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90+4' 1" 
Aernout Van Lindt
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
88
 Vervangen Josué Vergara
Ingevallen Aimé Omgba
88
 Ook de vele wissels hebben het tempo zeker geen deugd gedaan.
85
 Van der Heyden en Verstraete even hoofd tegen hoofd. Goede humor als ze allebei tegen de grond gaan, maar weinig aan de hand.
82
 Niet om vrolijk van te worden deze wedstrijd. Maar Gent blijft in de organisatie stevig staan.
79
 De tijd begint stilaan te dringen voor de Leuvenaars als ze hier nog een eerste puntje van het seizoen willen rapen.
77
 Vervangen Noë Dussenne
Ingevallen Bryang Kayo
76
 Vervangen Wouter George
Ingevallen Takuya Ogiwara
76
  Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
76
 Balikwisha vraagt om een elfmeter na een contact van De Vlieger. De VAR en Allaerts zeggen neen.
74
 Ook Seck valt in. Laat die nog wat zien met zijn snelheid?
74
 Vervangen Momodou Sonko
Ingevallen El Hadji Seck
71
 William Balikwisha - die van Leuven dus - met een schotje. Roef pakt.
68
 Halfweg de tweede helft. KAA Gent moet opletten, maar heeft de match rustig onder controle.
67
 Vervangen Lukasz Lakomy
Ingevallen Kyan Vaesen
67
 Vervangen Shin Yamada
Ingevallen Chukwubuikem Ikwuemesi
65
 Rare fase met Yamada, maar de gelijkmaker valt niet.
65
  Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden
64
 Vervangen László Bénes
Ingevallen Michel Ange Balikwisha
64
 Vervangen Mathias Delorge
Ingevallen Tibe De Vlieger
64
 Vervangen Kyrell Wilson
Ingevallen Matties Volckaert
62
 Volckaert en Balikwisha staan klaar om in te vallen bij Gent. Op die manier wat vers bloed en een broederstrijd.
60
 Uur ver. OH Leuven krijgt dan toch eens een corner, maar de VAR komt tussen! Doeltrap Roef!
58
  Gele kaart voor Wouter George
57
 Veel beterschap heeft de tweede helft eigenlijk ook nog niet gegeven. Het is ook niet echt nodig voor Gent. Een wissel bij OH Leuven.
57
 Vervangen Davis Opoku
Ingevallen Abdoul Karim Traoré
54
 Eerst Lakomy, even later ook Balikwisha. Roef moet toch opletten, want OH Leuven beseft dat het er iets moet van gaan maken.
51
 Het kon ook al meteen 2-0 zijn via Van der Heyden, maar hij kopte van dichtbij naast.
49
 Wouter George met de kans aan de overkant, maar opnieuw naast.
47
 Meteen na de rust ook meteen de 1-0. Een absolute droomstart, want de eerste aanval was het meteen raak.
46
 We beginnen er opnieuw aan. Geen wissels bij de rust, zo lijkt het.
46

Goal 		Doelpunt van Tiago Araujo


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
 Nog eens bijna een strafschop voor handspel van Lopes da Silva? Neen, gewoon rusten.
45
 De passing van Wilson laat te wensen over. Daardoor weinig offensieve slagkracht tot op heden.
42
 In de corners staat het ondertussen 5-0. Maar daar heb je helemaal niets aan zolang het 0-0 staat op het scorebord.
39
 Plots is daar George met een kans! Om maar te zeggen dat ook OH Leuven er nog is.
36
 We kabbelen stilaan richting rust. Weinig kansen in deze eerste helft.
33
 Schot van Sonko, maar hoog over. Het mag stilaan toch wat meer zijn.
30
 Halfuur ver. De druk van KAA Gent neemt toch stilaan toe, maar nu is het nog zaak daar ook iets mee te doen ...
27
 Dreiging van KAA Gent, maar de Leuvense doelman bokst weg.
24
 Halfweg de eerste helft. Gent met het overwicht, OH Leuven verdedigt met man en macht.
21
 KAA Gent blijft baas, maar veel doet het qua kansen niet met dat overwicht. Wilson wil een strafschop, maar krijgt die na een VAR-tussenkomst niet.
18
 Sonko met de krul, naast!
15
 Interessante voorzet van KAA Gent, in corner gewerkt door de Leuvenaars.
12
 Er was even nog geen VAR, maar ondertussen dus wel. Ze hebben het ook niet nodig gehad.
9
 OH Leuven speelt met een compact blok. Dat maakt het moeilijk voor de thuisploeg om tot scoren te proberen komen.
6
 KAA Gent is meteen ten strijde getrokken met veel druk op de bal, maar voorlopig zonder kansen.
3
 Een eerste schotje van Benes, naast de kooi van Dani van den Heuvel.
2
 Het probleem met de VAR is ondertussen wel verholpen. Daardoor kunnen we gewoon voetballen.
1
 De bal rolt in Gent, met wat vertraging door een VAR-probleem.
1
 KAA Gent - OH Leuven: 0-0

Vooraf
Rik De Mil heeft geen redenen tot wisselen en doet dat dan ook niet na de zege tegen Club Brugge. Wilson en Benes krijgen net als zondag hun kans bij KAA Gent, dat naar de leiding kan springen in de stand als het tegen het puntenloze OH Leuven wint. Bij de bezoekers wel flink wat wissels.
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.33 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 7.67 -
  • Nauwkeurige passes: 45/46 (97.8%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe   90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Wilson Kyrell 64' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 64' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 8.15 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Bénes László 64' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sonko Momodou 74' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Vergara Josué 88' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Paskotsi Maksim 0'  
Balikwisha Michel Ange 26' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Omgba Aimé 2' 6.78  
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 26' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Volckaert Matties 26' 6.94 -
Meer statistieken
Seck El Hadji 16' 6.43 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 90' 6.76 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Lawrence Jamie 90' 7.54 -
  • Nauwkeurige passes: 72/80 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Dussenne Noë 77' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 58/67 (86.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 7.34 -
  • Nauwkeurige passes: 73/78 (93.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar   90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
George Wouter   76' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Verstraete Birger 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 45/53 (84.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Opoku Davis 57' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Balikwisha William 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 67' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Yamada Shin 67' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Karim Traoré Abdoul 33' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vaesen Kyan 23' 5.89 -
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 23' 6.32 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Ogiwara Takuya 14' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 0'  
Kayo Bryang 13' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Jochmans Owen 0'  
Murru Sebastian 0'  
Heremans Matteo 0'  

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-09-03/live-de-vibe-is-zeer-goed-maar-kaa-gent-moet-opletten-van-oh-leuven?1184311
LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven
LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven
Foto: © photonews

KAA Gent heeft de wind in de zeilen, OH Leuven niet. En dus is het een gevaarlijke wedstrijd voor de Buffalo's. Puntenverlies zou na de perfecte start van het seizoen nefast zijn voor de feestvreugde. En dus moet er toch opgelet worden.

"Ik vond dat het niet nodig was om de groep met de voetjes op de grond te zetten. Het is een goede groep, die heel professioneel is. Ik zie geen spelers die aan het zweven zijn", opende Rik De Mil zijn persconferentie op woensdag.

KAA Gent wil blijven groeien

"Maar na zo'n week is het natuurlijk belangrijk om te blijven bevestigen. We weten ook van vorig seizoen dat dit soort wedstrijden heel belangrijk zijn. Even belangrijk als de match tegen Club Brugge en zeker niet makkelijk. We hebben daar een gesprek over gehad, over bevestigen."

"OH Leuven is aan het groeien. Ze speelden goed tegen Club Brugge en hadden punten kunnen of moeten pakken tegen Standard", beseft de coach van KAA Gent. "En zo moeten wij als ploeg zelf ook blijven groeien." 

Alles of niets? Blijven spelen op hetzelfde niveau is de zaak

Bij beide ploegen zijn er geen nieuwe blessures te melden. Daarmee lijkt het erop dat we de type-elftallen kunnen zien, al zou het ook zomaar kunnen dat Rik De Mil een paar andere spelers laat spelen - zoals ook de vorige weken in het Europese avontuur het geval was.

"Als er geen reactie komt na de training van woensdag, dan zal ook Tibe De Vlieger volledig fit zijn om te spelen donderdag", aldus nog De Mil. De vibes zitten goed in de groep en dus is het zaak om na alle wedstrijden van alles of niets eens te bevestigen in een wedstrijd waarin het net iets minder alles of niets is of lijkt. "Er zijn altijd omstandigheden in een wedstrijd, maar we willen opnieuw op ons beste niveau spelen. Dat is deel van de inzet tegen OH Leuven."

 

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved