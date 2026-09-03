LIVE: KAA Gent blijft OH Leuven afhouden

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Aernout Van Lindt
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Lees 1 reacties...
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88
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Josué Vergara
Aimé Omgba
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88
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Ook de vele wissels hebben het tempo zeker geen deugd gedaan.
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85
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Van der Heyden en Verstraete even hoofd tegen hoofd. Goede humor als ze allebei tegen de grond gaan, maar weinig aan de hand.
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82
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Niet om vrolijk van te worden deze wedstrijd. Maar Gent blijft in de organisatie stevig staan.
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79
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De tijd begint stilaan te dringen voor de Leuvenaars als ze hier nog een eerste puntje van het seizoen willen rapen.
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77
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Noë Dussenne
Bryang Kayo
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76
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Wouter George
Takuya Ogiwara
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76
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Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
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76
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Balikwisha vraagt om een elfmeter na een contact van De Vlieger. De VAR en Allaerts zeggen neen.
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74
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Ook Seck valt in. Laat die nog wat zien met zijn snelheid?
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74
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Momodou Sonko
El Hadji Seck
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71
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William Balikwisha - die van Leuven dus - met een schotje. Roef pakt.
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68
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Halfweg de tweede helft. KAA Gent moet opletten, maar heeft de match rustig onder controle.
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67
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Lukasz Lakomy
Kyan Vaesen
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67
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Shin Yamada
Chukwubuikem Ikwuemesi
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65
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Rare fase met Yamada, maar de gelijkmaker valt niet.
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65
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Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden
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64
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László Bénes
Michel Ange Balikwisha
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64
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Mathias Delorge
Tibe De Vlieger
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64
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Kyrell Wilson
Matties Volckaert
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62
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Volckaert en Balikwisha staan klaar om in te vallen bij Gent. Op die manier wat vers bloed en een broederstrijd.
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60
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Uur ver. OH Leuven krijgt dan toch eens een corner, maar de VAR komt tussen! Doeltrap Roef!
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58
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Gele kaart voor Wouter George
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57
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Veel beterschap heeft de tweede helft eigenlijk ook nog niet gegeven. Het is ook niet echt nodig voor Gent. Een wissel bij OH Leuven.
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57
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Davis Opoku
Abdoul Karim Traoré
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54
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Eerst Lakomy, even later ook Balikwisha. Roef moet toch opletten, want OH Leuven beseft dat het er iets moet van gaan maken.
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51
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Het kon ook al meteen 2-0 zijn via Van der Heyden, maar hij kopte van dichtbij naast.
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49
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Wouter George met de kans aan de overkant, maar opnieuw naast.
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47
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Meteen na de rust ook meteen de 1-0. Een absolute droomstart, want de eerste aanval was het meteen raak.
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46
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We beginnen er opnieuw aan. Geen wissels bij de rust, zo lijkt het.
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46
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Doelpunt van Tiago Araujo
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Rust
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45+2
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Nog eens bijna een strafschop voor handspel van Lopes da Silva? Neen, gewoon rusten.
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45
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De passing van Wilson laat te wensen over. Daardoor weinig offensieve slagkracht tot op heden.
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42
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In de corners staat het ondertussen 5-0. Maar daar heb je helemaal niets aan zolang het 0-0 staat op het scorebord.
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39
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Plots is daar George met een kans! Om maar te zeggen dat ook OH Leuven er nog is.
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36
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We kabbelen stilaan richting rust. Weinig kansen in deze eerste helft.
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33
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Schot van Sonko, maar hoog over. Het mag stilaan toch wat meer zijn.
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30
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Halfuur ver. De druk van KAA Gent neemt toch stilaan toe, maar nu is het nog zaak daar ook iets mee te doen ...
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27
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Dreiging van KAA Gent, maar de Leuvense doelman bokst weg.
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24
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Halfweg de eerste helft. Gent met het overwicht, OH Leuven verdedigt met man en macht.
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21
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KAA Gent blijft baas, maar veel doet het qua kansen niet met dat overwicht. Wilson wil een strafschop, maar krijgt die na een VAR-tussenkomst niet.
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18
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Sonko met de krul, naast!
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15
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Interessante voorzet van KAA Gent, in corner gewerkt door de Leuvenaars.
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12
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Er was even nog geen VAR, maar ondertussen dus wel. Ze hebben het ook niet nodig gehad.
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9
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OH Leuven speelt met een compact blok. Dat maakt het moeilijk voor de thuisploeg om tot scoren te proberen komen.
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6
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KAA Gent is meteen ten strijde getrokken met veel druk op de bal, maar voorlopig zonder kansen.
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3
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Een eerste schotje van Benes, naast de kooi van Dani van den Heuvel.
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2
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Het probleem met de VAR is ondertussen wel verholpen. Daardoor kunnen we gewoon voetballen.
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1
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De bal rolt in Gent, met wat vertraging door een VAR-probleem.
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1
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KAA Gent - OH Leuven: 0-0
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Vooraf
Rik De Mil heeft geen redenen tot wisselen en doet dat dan ook niet na de zege tegen Club Brugge. Wilson en Benes krijgen net als zondag hun kans bij KAA Gent, dat naar de leiding kan springen in de stand als het tegen het puntenloze OH Leuven wint. Bij de bezoekers wel flink wat wissels.