LIVE: KAA Gent blijft OH Leuven afhouden

KAA Gent heeft de wind in de zeilen, OH Leuven niet. En dus is het een gevaarlijke wedstrijd voor de Buffalo's. Puntenverlies zou na de perfecte start van het seizoen nefast zijn voor de feestvreugde. En dus moet er toch opgelet worden.

"Ik vond dat het niet nodig was om de groep met de voetjes op de grond te zetten. Het is een goede groep, die heel professioneel is. Ik zie geen spelers die aan het zweven zijn", opende Rik De Mil zijn persconferentie op woensdag.

KAA Gent wil blijven groeien

"Maar na zo'n week is het natuurlijk belangrijk om te blijven bevestigen. We weten ook van vorig seizoen dat dit soort wedstrijden heel belangrijk zijn. Even belangrijk als de match tegen Club Brugge en zeker niet makkelijk. We hebben daar een gesprek over gehad, over bevestigen."

"OH Leuven is aan het groeien. Ze speelden goed tegen Club Brugge en hadden punten kunnen of moeten pakken tegen Standard", beseft de coach van KAA Gent. "En zo moeten wij als ploeg zelf ook blijven groeien."

Alles of niets? Blijven spelen op hetzelfde niveau is de zaak

Bij beide ploegen zijn er geen nieuwe blessures te melden. Daarmee lijkt het erop dat we de type-elftallen kunnen zien, al zou het ook zomaar kunnen dat Rik De Mil een paar andere spelers laat spelen - zoals ook de vorige weken in het Europese avontuur het geval was.

"Als er geen reactie komt na de training van woensdag, dan zal ook Tibe De Vlieger volledig fit zijn om te spelen donderdag", aldus nog De Mil. De vibes zitten goed in de groep en dus is het zaak om na alle wedstrijden van alles of niets eens te bevestigen in een wedstrijd waarin het net iets minder alles of niets is of lijkt. "Er zijn altijd omstandigheden in een wedstrijd, maar we willen opnieuw op ons beste niveau spelen. Dat is deel van de inzet tegen OH Leuven."