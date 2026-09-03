Datum: 03/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)

Rik De Mil heeft geen redenen tot wisselen en doet dat dan ook niet na de zege tegen Club Brugge. Wilson en Benes krijgen net als zondag hun kans bij KAA Gent, dat naar de leiding kan springen in de stand als het tegen het puntenloze OH Leuven wint. Bij de bezoekers wel flink wat wissels. Volg de match hier LIVE en op de voet!

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Stand Live
Tijd   9' 49" 
Aernout Van Lindt
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3
 Een eerste schotje van Benes, naast de kooi van Dani van den Heuvel.
2
 Het probleem met de VAR is ondertussen wel verholpen. Daardoor kunnen we gewoon voetballen.
1
 De bal rolt in Gent, met wat vertraging door een VAR-probleem.
1
 KAA Gent - OH Leuven: 0-0

Vooraf
Rik De Mil heeft geen redenen tot wisselen en doet dat dan ook niet na de zege tegen Club Brugge. Wilson en Benes krijgen net als zondag hun kans bij KAA Gent, dat naar de leiding kan springen in de stand als het tegen het puntenloze OH Leuven wint. Bij de bezoekers wel flink wat wissels.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Burgess Christian 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Wilson Kyrell 7.03  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 6.47  
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Araujo Tiago 6.66  
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Bénes László 6.86  
  • Schoten op doel: 0/1
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Sonko Momodou 6.44  
Meer statistieken
Vergara Josué 6.35  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
Paskotsi Maksim  
Balikwisha Michel Ange  
Omgba Aimé  
De Vlieger Tibe  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Abdoul Ayinde Rachid  
Volckaert Matties  
Seck El Hadji  
 

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 6.8  
Meer statistieken
Lawrence Jamie 6.22  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 6.09  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
George Wouter 6.91  
Meer statistieken
Verstraete Birger 6.48  
Meer statistieken
Opoku Davis 6.27  
Meer statistieken
Balikwisha William 6.95  
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 6.72  
Meer statistieken
Yamada Shin 6.46  
Meer statistieken
Bank
Karim Traoré Abdoul  
Vaesen Kyan  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Ogiwara Takuya  
Nyakossi Roggerio  
Kayo Bryang  
Jochmans Owen  
Murru Sebastian  
Heremans Matteo  

Vooraf

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https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-09-03/live-de-vibe-is-zeer-goed-maar-kaa-gent-moet-opletten-van-oh-leuven?1184311
LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven
Aernout Van Lindt

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LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven
Foto: © photonews

KAA Gent heeft de wind in de zeilen, OH Leuven niet. En dus is het een gevaarlijke wedstrijd voor de Buffalo's. Puntenverlies zou na de perfecte start van het seizoen nefast zijn voor de feestvreugde. En dus moet er toch opgelet worden.

"Ik vond dat het niet nodig was om de groep met de voetjes op de grond te zetten. Het is een goede groep, die heel professioneel is. Ik zie geen spelers die aan het zweven zijn", opende Rik De Mil zijn persconferentie op woensdag.

KAA Gent wil blijven groeien

"Maar na zo'n week is het natuurlijk belangrijk om te blijven bevestigen. We weten ook van vorig seizoen dat dit soort wedstrijden heel belangrijk zijn. Even belangrijk als de match tegen Club Brugge en zeker niet makkelijk. We hebben daar een gesprek over gehad, over bevestigen."

"OH Leuven is aan het groeien. Ze speelden goed tegen Club Brugge en hadden punten kunnen of moeten pakken tegen Standard", beseft de coach van KAA Gent. "En zo moeten wij als ploeg zelf ook blijven groeien." 

Alles of niets? Blijven spelen op hetzelfde niveau is de zaak

Bij beide ploegen zijn er geen nieuwe blessures te melden. Daarmee lijkt het erop dat we de type-elftallen kunnen zien, al zou het ook zomaar kunnen dat Rik De Mil een paar andere spelers laat spelen - zoals ook de vorige weken in het Europese avontuur het geval was.

"Als er geen reactie komt na de training van woensdag, dan zal ook Tibe De Vlieger volledig fit zijn om te spelen donderdag", aldus nog De Mil. De vibes zitten goed in de groep en dus is het zaak om na alle wedstrijden van alles of niets eens te bevestigen in een wedstrijd waarin het net iets minder alles of niets is of lijkt. "Er zijn altijd omstandigheden in een wedstrijd, maar we willen opnieuw op ons beste niveau spelen. Dat is deel van de inzet tegen OH Leuven."

 

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 0-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
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