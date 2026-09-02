LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

STVV en Union SG staan tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die hun competitiestart niet hebben gemist. De Kanaries tankten afgelopen weekend bovendien flink wat vertrouwen met een overtuigende zege op de Bosuil.

Sint-Truiden begon het seizoen met vijf punten uit zijn eerste drie wedstrijden. Vooral de meest recente prestatie sprong in het oog. Op bezoek bij Antwerp haalden de Truienaars zwaar uit met 1-4. Daarmee liet STVV zien dat het ook tegen een stevige tegenstander bijzonder gevaarlijk uit de hoek kan komen.

Voor de wedstrijd tegen Union beschikt de technische staf bovendien bijna over een volledige kern. Alleen Frédéric Soèllé Soèllé is niet inzetbaar. Voor het overige zijn alle spelers fit, waardoor STVV met vertrouwen aan de thuiswedstrijd kan beginnen.

Union komt met vertrouwen naar Stayen

Ook Union SG heeft weinig reden tot klagen over de competitiestart. De landskampioen verzamelde zeven punten en bleef daarmee ongeslagen. Westerlo werd verslagen, tegen Zulte Waregem volgde een gelijkspel en afgelopen weekend pakte Union een knappe overwinning in de Brusselse derby tegen Anderlecht.

Daarmee treffen op Stayen twee ploegen elkaar die met een goed gevoel aan de wedstrijd beginnen. STVV kan voortbouwen op de overtuigende prestatie tegen Antwerp, terwijl Union zijn ongeslagen reeks wil doortrekken.

Voor de Kanaries wordt het vooral interessant om te zien of ze hun sterke prestatie van op de Bosuil kunnen bevestigen tegen een Union dat opnieuw sterk aan het seizoen is begonnen. De Brusselaars hebben met zeven op negen voorlopig twee punten meer verzameld dan STVV.





De omstandigheden beloven alvast een interessante confrontatie. STVV beschikt bijna over zijn volledige selectie en krijgt het thuisvoordeel, terwijl Union na de derbyzege tegen Anderlecht met vertrouwen naar Stayen afzakt.