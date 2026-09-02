LIVE: Union blikt STVV in op Stayen!

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Brandon Morren vanuit Stayen
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Lees 3 reacties...
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90+1
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Union speelt het leer nog wat rond.
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90
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We krijgen 3 minuten blessuretijd.
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84
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STVV gaat nog op zoek naar de 1-3, maar geraakt niet door de Brusselse muur.
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80
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Pupe probeert het met een ambitieus afstandsschot maar knalt over doel. STVV zit zonder inspiratie vandaag.
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79
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Besfort Zeneli
Raul Florucz
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77
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Ondertussen is de wedstrijd wel gespeeld. Wie de voorbije jaren de JPL heeft gevolgd weet dat Union dit niet meer uit handen geeft.
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72
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Kamiel Van de Perre
Rob Schoofs
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72
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Arbnor Muja
Shion Shinkawa
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72
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Robert-Jan Vanwesemael
Taiga Hata
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72
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Muja heeft zich bezeerd na een actie zonder bal. Echt goed ziet het er niet uit.
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71
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Mateo Biondic
Sekou Keita
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66
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Sebaoui voorkomt de 1-3! Na een opvallende fase kan Bazdar op doel knallen. Hij verschalkt alle Union-speler, alleen ligt ploegmaat Sebaoui in de weg vlak voor de doellijn...
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65
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Relebohile Mofokeng
Darius Olaru
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65
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Guilherme Smith
Denzel De Roeve
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65
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Ryotaro Araki
Kaito Matsuzawa
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63
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Doelpunt van Relebohile Mofokeng (Mateo Biondic)
De voorsprong wordt verder uitgebreid! Deze keer is het Mofokeng die aan het kanon staat. Na een mooi uitgespeelde aanval legt Biondic de bal af voor de Zuid-Afrikaan, die heel beheerst kan afwerken.
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61
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Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
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57
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Oumar Diouf
Samed Bazdar
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57
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Nelson Ishiwatari
Ryan Merlen
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56
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Doelpunt van Kevin Mac Allister (Guilherme Smith)
Het doelpunt wordt alsnog goedgekeurd!
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55
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Krijgen we een doelpunt voor Union SG? De VAR is het aan het nakijken...
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55
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Mac Allister werkt de 0-2 tegen de touwen, maar het doelpunt wordt meteen afgekeurd vanwege buitenspel.
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54
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Gele kaart voor Nelson Ishiwatari
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53
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Union blijft ook na de rust de dominante ploeg. STVV heeft weinig te zeggen op dit moment.
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49
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Gele kaart voor Robert-Jan Vanwesemael
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48
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Koffi speelt een slechte pass tot bij STVV-spits Diouf, die uitglijdt en daardoor zijn actie niet meer kan verderzetten.
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47
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Gele kaart voor Abdoulaye Sissako
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46
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De bal rolt weer op Stayen. Geen wijzigingen na de pauze.
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Rust
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45
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We krijgen 1 minuten blessuretijd.
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42
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Alweer komt STVV goed weg na een knappe aanval van de bezoekers! STVV heeft geluk dat het nog maar 0-1 is.
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38
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Biondic schakelt Janssens op heerlijke wijze uit waarna hij alleen op doel kan aflopen. Helaas voor de bezoekers is zijn afwerking een stuk minder goed dan zijn actie. Hij trapt wild over doel, oog in oog met Kokubo.
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33
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Na een halfuur spelen heeft Union alles wel onder controle. STVV kan moeilijk gevaarlijk zijn terwijl het al op achterstand staat.
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27
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De bezoekers zijn veel efficiënter in hun aanvallend spel dan STVV, en dat levert al goed op.
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23
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Doelpunt van Louis Patris (Mateo Biondic)
En plots staat Union op voorsprong! Biondic stuurt Patris diep, die helemaal vrij staat. De flankspeler besluit om uit te halen en is ook succesvol, ondanks de aanwezigheid van vier STVV-spelers én Kokubo. Hier had de thuisploeg beter moeten doen.
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21
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Gele kaart voor Kevin Mac Allister
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20
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Het is een bitsige strijd aan het worden. Heel wat fouten langs beide kanten.
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18
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Diouf is op weg naar doel met Sylla in zijn rug, die nog net op tijd een grote mogelijkheid kan afblokken!
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17
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16
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De wedstrijd is ondertussen redelijk goed in evenwicht. Beide ploegen willen aanvallend iets bereiken.
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11
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Hier is Union met een mooie mogelijkheid. Patris wordt diep aangespeeld en knalt in het zijnet.
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7
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Koffi plukt een voorzet van Vanwesemael. Union heeft het niet makkelijk in de openingsfase.
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4
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STVV zet Union meteen onder druk. De thuisploeg wil zich tonen.
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1
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We zijn eraan begonnen op Stayen!
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1
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STVV - Union SG: 0-0
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STVV:
Leobrian Kokubo
- Robert-Jan Vanwesemael
- Joedrick Pupe
- Visar Musliu
- Wolke Janssens
- Nelson Ishiwatari
- Abdoulaye Sissako
- Arbnor Muja
- Ryotaro Araki
- Ilias Sebaoui
- Oumar Diouf
Bank:
Illyès Benachour
- Taiga Hata
- Shogo Taniguchi
- Samed Bazdar
- Ryan Merlen
- Matt Lendfers
- Alouis Diriken
- Kaito Matsuzawa
- Shion Shinkawa
Union SG:
Hervé Koffi
- Kevin Mac Allister
- Massiré Sylla
- Ondrej Kricfalusi
- Louis Patris
- Adem Zorgane
- Kamiel Van de Perre
- Besfort Zeneli
- Guilherme Smith
- Relebohile Mofokeng
- Mateo Biondic
Bank:
Vic Chambaere
- Ivan Pavlic
- Rob Schoofs
- Denzel De Roeve
- Darius Olaru
- Raul Florucz
- Sekou Keita
- Youssef Hamoutahar
- Nikki Havenaar