Datum: 02/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Stayen

LIVE: Union blikt STVV in op Stayen!

STVV en Union SG staan woensdagavond tegenover elkaar op Stayen. Bij de thuisploeg komen Ishiwatari, Janssens en Pupe in de ploeg voor Merlen, Hata en Taniguchi. Bij Union komt Mofokeng in de basis.

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Stand Live
Tijd   90+1' 56" 
Brandon Morren vanuit Stayen
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90+1
 Union speelt het leer nog wat rond.
90
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
84
 STVV gaat nog op zoek naar de 1-3, maar geraakt niet door de Brusselse muur.
80
 Pupe probeert het met een ambitieus afstandsschot maar knalt over doel. STVV zit zonder inspiratie vandaag.
79
 Vervangen Besfort Zeneli
Ingevallen Raul Florucz
77
 Ondertussen is de wedstrijd wel gespeeld. Wie de voorbije jaren de JPL heeft gevolgd weet dat Union dit niet meer uit handen geeft.
72
 Vervangen Kamiel Van de Perre
Ingevallen Rob Schoofs
72
 Vervangen Arbnor Muja
Ingevallen Shion Shinkawa
72
 Vervangen Robert-Jan Vanwesemael
Ingevallen Taiga Hata
72
 Muja heeft zich bezeerd na een actie zonder bal. Echt goed ziet het er niet uit.
71
 Vervangen Mateo Biondic
Ingevallen Sekou Keita
66
 Sebaoui voorkomt de 1-3! Na een opvallende fase kan Bazdar op doel knallen. Hij verschalkt alle Union-speler, alleen ligt ploegmaat Sebaoui in de weg vlak voor de doellijn...
65
 Vervangen Relebohile Mofokeng
Ingevallen Darius Olaru
65
 Vervangen Guilherme Smith
Ingevallen Denzel De Roeve
65
 Vervangen Ryotaro Araki
Ingevallen Kaito Matsuzawa
63

Goal 		Doelpunt van Relebohile Mofokeng (Mateo Biondic)
De voorsprong wordt verder uitgebreid! Deze keer is het Mofokeng die aan het kanon staat. Na een mooi uitgespeelde aanval legt Biondic de bal af voor de Zuid-Afrikaan, die heel beheerst kan afwerken.
61
  Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
57
 Vervangen Oumar Diouf
Ingevallen Samed Bazdar
57
 Vervangen Nelson Ishiwatari
Ingevallen Ryan Merlen
56

Goal 		Doelpunt van Kevin Mac Allister (Guilherme Smith)
Het doelpunt wordt alsnog goedgekeurd!
55
 Krijgen we een doelpunt voor Union SG? De VAR is het aan het nakijken...
55
 Mac Allister werkt de 0-2 tegen de touwen, maar het doelpunt wordt meteen afgekeurd vanwege buitenspel.
54
  Gele kaart voor Nelson Ishiwatari
53
 Union blijft ook na de rust de dominante ploeg. STVV heeft weinig te zeggen op dit moment.
49
  Gele kaart voor Robert-Jan Vanwesemael
48
 Koffi speelt een slechte pass tot bij STVV-spits Diouf, die uitglijdt en daardoor zijn actie niet meer kan verderzetten.
47
  Gele kaart voor Abdoulaye Sissako
46
 De bal rolt weer op Stayen. Geen wijzigingen na de pauze.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
42
 Alweer komt STVV goed weg na een knappe aanval van de bezoekers! STVV heeft geluk dat het nog maar 0-1 is.
38
 Biondic schakelt Janssens op heerlijke wijze uit waarna hij alleen op doel kan aflopen. Helaas voor de bezoekers is zijn afwerking een stuk minder goed dan zijn actie. Hij trapt wild over doel, oog in oog met Kokubo.
33
 Na een halfuur spelen heeft Union alles wel onder controle. STVV kan moeilijk gevaarlijk zijn terwijl het al op achterstand staat.
27
 De bezoekers zijn veel efficiënter in hun aanvallend spel dan STVV, en dat levert al goed op.
23

Goal 		Doelpunt van Louis Patris (Mateo Biondic)
En plots staat Union op voorsprong! Biondic stuurt Patris diep, die helemaal vrij staat. De flankspeler besluit om uit te halen en is ook succesvol, ondanks de aanwezigheid van vier STVV-spelers én Kokubo. Hier had de thuisploeg beter moeten doen.
21
  Gele kaart voor Kevin Mac Allister
20
 Het is een bitsige strijd aan het worden. Heel wat fouten langs beide kanten.
18
 Diouf is op weg naar doel met Sylla in zijn rug, die nog net op tijd een grote mogelijkheid kan afblokken!
17
STVV - Union SG
16
 De wedstrijd is ondertussen redelijk goed in evenwicht. Beide ploegen willen aanvallend iets bereiken.
11
 Hier is Union met een mooie mogelijkheid. Patris wordt diep aangespeeld en knalt in het zijnet.
7
 Koffi plukt een voorzet van Vanwesemael. Union heeft het niet makkelijk in de openingsfase.
4
 STVV zet Union meteen onder druk. De thuisploeg wil zich tonen.
1
 We zijn eraan begonnen op Stayen!
1
 STVV - Union SG: 0-0
STVV (STVV - Union SG)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Wolke Janssens - Nelson Ishiwatari - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Araki - Ilias Sebaoui - Oumar Diouf
Bank: Illyès Benachour - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Samed Bazdar - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Shion Shinkawa

Union SG (STVV - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Bank: Vic Chambaere - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Denzel De Roeve - Darius Olaru - Raul Florucz - Sekou Keita - Youssef Hamoutahar - Nikki Havenaar
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STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.7 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   72' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/50 (76%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Pupe Joedrick 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 81/87 (93.1%)
Meer statistieken
Janssens Wolke 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 59/69 (85.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson   57' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 72' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araki Ryotaro 65' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/30 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 57' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Benachour Illyès 0'  
Hata Taiga 18' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 0'  
Bazdar Samed 33' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 33' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 25' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Shinkawa Shion 18' 5.7 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Mac Allister Kevin  90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Sylla Massiré 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 55/66 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
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Kricfalusi Ondrej 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 45/53 (84.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Patris Louis 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
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Zorgane Adem 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 67/81 (82.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Van de Perre Kamiel   72' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 45/48 (93.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Zeneli Besfort A 79' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 65' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile 65' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Biondic Mateo A A 71' 7.0 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 18' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Roeve Denzel 25' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Olaru Darius 25' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Florucz Raul 11' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Keita Sekou 19' 6.6 -
Meer statistieken
Hamoutahar Youssef 0'  
Havenaar Nikki 0'  

Vooraf

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test
LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test
Foto: © photonews

STVV en Union SG staan tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die hun competitiestart niet hebben gemist. De Kanaries tankten afgelopen weekend bovendien flink wat vertrouwen met een overtuigende zege op de Bosuil.

Sint-Truiden begon het seizoen met vijf punten uit zijn eerste drie wedstrijden. Vooral de meest recente prestatie sprong in het oog. Op bezoek bij Antwerp haalden de Truienaars zwaar uit met 1-4. Daarmee liet STVV zien dat het ook tegen een stevige tegenstander bijzonder gevaarlijk uit de hoek kan komen.

Voor de wedstrijd tegen Union beschikt de technische staf bovendien bijna over een volledige kern. Alleen Frédéric Soèllé Soèllé is niet inzetbaar. Voor het overige zijn alle spelers fit, waardoor STVV met vertrouwen aan de thuiswedstrijd kan beginnen.

Union komt met vertrouwen naar Stayen

Ook Union SG heeft weinig reden tot klagen over de competitiestart. De landskampioen verzamelde zeven punten en bleef daarmee ongeslagen. Westerlo werd verslagen, tegen Zulte Waregem volgde een gelijkspel en afgelopen weekend pakte Union een knappe overwinning in de Brusselse derby tegen Anderlecht.

Daarmee treffen op Stayen twee ploegen elkaar die met een goed gevoel aan de wedstrijd beginnen. STVV kan voortbouwen op de overtuigende prestatie tegen Antwerp, terwijl Union zijn ongeslagen reeks wil doortrekken.

Voor de Kanaries wordt het vooral interessant om te zien of ze hun sterke prestatie van op de Bosuil kunnen bevestigen tegen een Union dat opnieuw sterk aan het seizoen is begonnen. De Brusselaars hebben met zeven op negen voorlopig twee punten meer verzameld dan STVV.

De omstandigheden beloven alvast een interessante confrontatie. STVV beschikt bijna over zijn volledige selectie en krijgt het thuisvoordeel, terwijl Union na de derbyzege tegen Anderlecht met vertrouwen naar Stayen afzakt.

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
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