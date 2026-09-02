Volg STVV - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 02/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Stayen

STVV en Union SG staan woensdagavond tegenover elkaar op Stayen. Bij de thuisploeg komen Ishiwatari, Janssens en Pupe in de ploeg voor Merlen, Hata en Taniguchi. Bij Union komt Mofokeng in de basis.

Alle live matchen
Tijd   20:30 
Brandon Morren vanuit Stayen
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
STVV (STVV - Union SG)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Wolke Janssens - Nelson Ishiwatari - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Araki - Ilias Sebaoui - Oumar Diouf
Bank: Samed Bazdar - Shion Shinkawa - Illyès Benachour - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa

Union SG (STVV - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Bank: Denzel De Roeve - Sekou Keita - Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Darius Olaru - Raul Florucz - Nikki Havenaar

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
Vanwesemael Robert-Jan  
Pupe Joedrick  
Musliu Visar  
Janssens Wolke  
Ishiwatari Nelson  
Sissako Abdoulaye  
Muja Arbnor  
Araki Ryotaro  
Sebaoui Ilias  
Diouf Oumar  
Bank
Bazdar Samed  
Shinkawa Shion  
Benachour Illyès  
Hata Taiga  
Taniguchi Shogo  
Merlen Ryan  
Lendfers Matt  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé  
Mac Allister Kevin  
Sylla Massiré  
Kricfalusi Ondrej  
Patris Louis  
Zorgane Adem  
Van de Perre Kamiel  
Zeneli Besfort  
Smith Guilherme  
Mofokeng Relebohile  
Biondic Mateo  
Bank
De Roeve Denzel  
Keita Sekou  
Hamoutahar Youssef  
Chambaere Vic  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Olaru Darius  
Florucz Raul  
Havenaar Nikki  

Vooraf

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test
LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test
Foto: © photonews

STVV en Union SG staan tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die hun competitiestart niet hebben gemist. De Kanaries tankten afgelopen weekend bovendien flink wat vertrouwen met een overtuigende zege op de Bosuil.

Sint-Truiden begon het seizoen met vijf punten uit zijn eerste drie wedstrijden. Vooral de meest recente prestatie sprong in het oog. Op bezoek bij Antwerp haalden de Truienaars zwaar uit met 1-4. Daarmee liet STVV zien dat het ook tegen een stevige tegenstander bijzonder gevaarlijk uit de hoek kan komen.

Voor de wedstrijd tegen Union beschikt de technische staf bovendien bijna over een volledige kern. Alleen Frédéric Soèllé Soèllé is niet inzetbaar. Voor het overige zijn alle spelers fit, waardoor STVV met vertrouwen aan de thuiswedstrijd kan beginnen.

Union komt met vertrouwen naar Stayen

Ook Union SG heeft weinig reden tot klagen over de competitiestart. De landskampioen verzamelde zeven punten en bleef daarmee ongeslagen. Westerlo werd verslagen, tegen Zulte Waregem volgde een gelijkspel en afgelopen weekend pakte Union een knappe overwinning in de Brusselse derby tegen Anderlecht.

Daarmee treffen op Stayen twee ploegen elkaar die met een goed gevoel aan de wedstrijd beginnen. STVV kan voortbouwen op de overtuigende prestatie tegen Antwerp, terwijl Union zijn ongeslagen reeks wil doortrekken.

Voor de Kanaries wordt het vooral interessant om te zien of ze hun sterke prestatie van op de Bosuil kunnen bevestigen tegen een Union dat opnieuw sterk aan het seizoen is begonnen. De Brusselaars hebben met zeven op negen voorlopig twee punten meer verzameld dan STVV.

De omstandigheden beloven alvast een interessante confrontatie. STVV beschikt bijna over zijn volledige selectie en krijgt het thuisvoordeel, terwijl Union na de derbyzege tegen Anderlecht met vertrouwen naar Stayen afzakt.

Prono STVV - Union SG

Gelijk
Union SG wint
STVV STVV wint Gelijk Union SG Union SG wint
7.98% 31.56% 60.46%
Populairste
1-2
(89x)		 1-1
(65x)		 1-3
(27x)

Vergelijking STVV - Union SG

Positie

10
8

Punten

5
7

Gewonnen

1
2

Gescoorde doelpunten

8
8

Doelpunten tegen

5
1

Gele kaarten

7
6

Onderlinge duels gewonnen

3
2
9
02/05 20:45 STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
04/04 20:45 Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
22/03 18:30 STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
26/10 19:15 Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
02/02 16:00 Union SG Union SG 2-1 STVV STVV
25/08 16:00 STVV STVV 0-0 Union SG Union SG
21/01 16:00 Union SG Union SG 0-0* STVV STVV
08/10 19:15 STVV STVV 0-4 Union SG Union SG
02/04 19:15 Union SG Union SG 2-1 STVV STVV
23/07 20:45 STVV STVV 1-1 Union SG Union SG
13/02 16:00 Union SG Union SG 0-1 STVV STVV
03/12 20:45 STVV STVV 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:00 Union SG Union SG 1-4 STVV STVV
22/04 20:00 STVV STVV 0-1 Union SG Union SG

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved