Datum: 30/08/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Bosuil

LIVE: Invaller Porozo zet Antwerp op gelijke hoogte!

Vorige week deed Antwerp het praktisch onmogelijke door een 4-1 achterstand om te draaien tot een 4-4 gelijkspel in het slot tegen Racing Genk. Zondagnamiddag nemen ze het op tegen diens rivaal Sint-Truiden.

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Stand Live
Tijd   71' 6" 
Jelle Heyman
Discussieer live mee! Lees 45 reacties...
71
 Krijgen we een penalty voor Antwerp? De VAR is het aan het nakijken...
VAR
70
 De Bosuil wilt een strafschop nadat Dierckx een lage voorzet tegen de arm van Sebaoui trapt maar het was wel duidelijk tegen de steunarm van Sebaoui en gaat de bal niet op de stip
68
 Porozo klimt na een vrije trap opnieuw het hoogste maar ziet zijn poging afgeblockt worden door een ploegmaat
66
 Vervangen Ibrahim Salah
Ingevallen Xander Dierckx
64
 Sebaoui laat 1-2 liggen
Het is alsof de Bosuill vervloekt is voor hem. Enkele jaren geleden miste hij hier nog een strafschop in de beker en nu laat hij een niet te missen kans toch liggen. De opening van Araki is prachtig en ook de gemeten voorzet Muja was ideaal. Maar Sebaoui laat van dichtbij de 1-2 toch nog liggen
62
 STVV reageert met een goede actie van Muja. Hij begint op rechts maar komt meer en meer naar binnen om dan uit te halen met een schot. Nozawa kijkt de bal naast
61
 Vervangen Oumar Diouf
Ingevallen Samed Bazdar
58

Goal 		Doelpunt van Snayder Porozo
De wissels van Compper hebben meteen impact! Een corner van Tuypens wordt eerst nog onbedoeld verlengd door een Truiens hoofd waarna Porozo aan de tweede paal de bal goed binnen buffelt
57
 Bij Antwerp voeren ze de druk op en ook het stadion gaat erachter staan. Het geeft de ploeg duidelijk zuurstof en energie
52
 Fofana met oogkleppen
We zijn nog geen uur ver en het middenveld ligt al helemaal open langs beide kanten. De ruimtes zijn enorm groot, ook nu en daar maakt Fofana gretig gebruik van. De actie is goed maar dan doet hij het niet goed door aan de rand van de 16 de bal niet met Porozo mee te geven en zichzelf vast te lopen
48
 Sebaoui zou graag willen scoren tegen een voormalige rivaal maar Nozawa staat in de weg en brengt goed redding
46
 Het levert ook meteen iets op want meteen kan Antwerp gevaarlijk zijn. Het is uiteindelijk Scott die het probeert met een zondagsschot. Zijn pegel vliegt uiteindelijk toch wel wat meters naast
46
 De tweede helft wordt op gang getrapt met twee nieuwe namen bij Antwerp. Compper is niet bang om snel in te grijpen


Scheidsrechter 		Rust


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45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Luis Narh
Ingevallen Snayder Porozo
45
 Vervangen Luca Schelfhout
Ingevallen Maxime Busi
43
 STVV is wat terughoudender aan het spelen. Met een voorsprong de rust intrekken lijkt het objectief nu te zijn
39
 Scott trapt naast
Een heel goede balrecuperatie en actie van Fofana wordt gevolgd door een nog betere actie van Scott die sterk aan de bal blijft terwijl hij de 16 in loopt. Het schot mag er ook wezen maar gaat nipt voorlangs
37
 Aanvallend gaat het Tsunashima niet zo voor de wind. Net als Salah doet hij het vol risico in één tijd op de slof maar net als Salah gaat de bal ook enorm ver naast
33
 Tsunashima staat weer op de goede plaats om een potentieel doelpunt tegen te houden. De voorzet vanop rechts is lang onderweg maar kan wel door Hata richting doel gekopt worden. Nozawa leek wel redding te kunnen brengen maar kan rekenen op Tsunashima die zich op de grond gooit
30
 Frey neemt een botsende bal aan met de rug naar doel en trapt in de draai maar krijgt de zijn schot niet laag gehouden
28
  Gele kaart voor Leobrian Kokubo
De Japanse doelman wordt even gehaakt door Fofana en wil buiten een fout ook een gele kaart voor de Antwerp-speler. Bram Van Driessche speelt de Uno reverse card en trakteert de doelman op een geel karton
28
 Uitstekende corner van Tuypens richting tweede zone. Opnieuw is het Narh die kan koppen maar Kokubo kan klemmen
25
 Kokubo eerste keer getest
Antwerp komt stilaan in de wedstrijd. Na een goeie lange bal van Tuypens duikt Narh op in de 16. De hoek is scherp maar de Ghanees komt nog tot een goed schot dat Kokubo moet pareren. In de herneming neemt Salah de bal op de slof maar het leer gaat bijna het stadion uit
24
 Frey legt de bal wel in doel na goed voorbereidend werk van Narh maar de vlag was terecht de hoogte ingegaan voor buitenspel van Narh
22
 Het Truiense gevaar blijft maar komen. Opnieuw via de rechterkant met een goede pass achteruit van Sissako tot bij Sebaoui die in één tijd tegenvoets trapt. Nozawa lijkt geklopt maar Tsunashima staat in de baan van het schot en kan wegwerken
18
 Nozawa brengt nu wel redding
Een goal 'op zijn klak' daarnet maar deze hield hij er miraculeus wel uit. Een corner wordt aan de eerste zone verlengd en valt voor het hoofd van Diouf. Die staat in de kleine rechthoek maar raakt toch niet voorbij Nozawa die met zijn voet redding brengt
17
 Antwerp kan voorlopig echt geen vuist maken tegen een goed voetballend STVV. Schelfhout voorkomt nu dat Sebaoui kan uithalen na een voorzet van Muja
14
 Een verre inworp van Somers leidt een flipperkastfase in bij Antwerp. Uiteindelijk kopt Narh wel maar niet krachtig genoeg om Kokubo te verschalken
9

Goal 		Doelpunt van Ryotaro Araki
Nozawa komt onnodig ver uit op een lange bal en kan hem dan ook nog eens niet goed wegwerken met het hoofd. STVV komt in balbezit, Muja probeert het vanop afstand maar Schelfhout brengt redding vanop de lijn. De rebound is voor Araki en die vloert Van Helden die in de goal was gaan posteren wel!
7
 STVV probeert een aanval in elkaar te boksen maar de voorzet vanop links is te scherp om nog iets van te maken. Nozawa recupereert de bal en Antwerp mag opbouwen
3
 Sebaoui, ex-Beerschot, wordt stevig uitgefloten door de Antwerp-aanhang maar glipt er wel doorheen op recht. Schelfhout moet nadrukkelijk de fout maken en krijgt geen excuses van Bram Van Driessche: meteen geel
2
  Gele kaart voor Luca Schelfhout
1
 Antwerp - STVV: 0-0
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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Schelfhout Luca   45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Tsunashima Yuto 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Tuypens Eran 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Fofana Modibo 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Salah Ibrahim 66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Narh Luis 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Frey Michael 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Hairemans Geoffrey 0'  
Dierckx Xander 24' -
Van Gelder Louie 0'  
Renders Semm 0'  
Godelaine Jeff 0'  
Porozo Snayder 45' -
Busi Maxime 45' -
Devalckeneer Niels 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian   90' 7.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Merlen Ryan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Araki Ryotaro 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 61' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Bazdar Samed 29' -
Ishiwatari Nelson 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Shinkawa Shion 0'  

Vooraf

LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?
LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?
Foto: © photonews

Vorige week deed Antwerp het praktisch onmogelijke door een 4-1 achterstand om te draaien tot een 4-4 gelijkspel in het slot tegen Racing Genk. Zondagnamiddag nemen ze het op tegen diens rivaal Sint-Truiden.

Ongeslagen Antwerp

Na drie speeldagen heeft Antwerp nog neit verloren dit seizoen. Ze begonnen het seizoen met twee zeges tegen promovendi Beveren en Kortrijk om dan tegen Racing Genk een gelijkspel uit de brand te slepen. Voorlopig is de Great Old dus nog steeds ongeslagen. Al staan er na het duel tegen STVV wel toppers tegen Standard, Club Brugge en Union op het menu.

Antwerp-trainer Marvin Compper had bij zijn aanstelling niet veel tijd gekregen om zijn kleedkamer klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Met de nieuwe eigenaars en verkoop van Ahoka kent Antwerp enkele woelige maanden maar de resultaten lijden daar voorlopig niet onder.

 

Teleurgesteld STVV?

Maar daar wil STVV snel verandering in brengen. Na het fantastische resultaat van vorig seizoen heeft Sint-Truiden dit seizoen nog niet kunnen winnen in de eigen Jupiler Pro League. Na een gelijkspel tegen Lommel op de openingsspeeldag volgde een spectaculair 3-3 gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Tussendoor lukte het STVV ondanks een overwinning thuis niet om zich te plaatsen voor de League Phase van de Europa League. De Limburgers zakten wel af richting Conference League maar misschien zit de verplaatsing naar Cyprus en de ontgoocheling van het verlies tegen Omonia Nicosia daar nog wel in de hoofden en benen 72u later op de Bosuil?

Lukt het Sint-Truiden om zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken en zo Antwerp zijn eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen? Of blijft Antwerp ongeslagen meedraaien bovenin het klassement? Kom het vanaf 16u LIVE te weten bij Voetbalkrant.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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