LIVE: Invaller Porozo zet Antwerp op gelijke hoogte!

Vorige week deed Antwerp het praktisch onmogelijke door een 4-1 achterstand om te draaien tot een 4-4 gelijkspel in het slot tegen Racing Genk. Zondagnamiddag nemen ze het op tegen diens rivaal Sint-Truiden.

Ongeslagen Antwerp

Na drie speeldagen heeft Antwerp nog neit verloren dit seizoen. Ze begonnen het seizoen met twee zeges tegen promovendi Beveren en Kortrijk om dan tegen Racing Genk een gelijkspel uit de brand te slepen. Voorlopig is de Great Old dus nog steeds ongeslagen. Al staan er na het duel tegen STVV wel toppers tegen Standard, Club Brugge en Union op het menu.

Antwerp-trainer Marvin Compper had bij zijn aanstelling niet veel tijd gekregen om zijn kleedkamer klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Met de nieuwe eigenaars en verkoop van Ahoka kent Antwerp enkele woelige maanden maar de resultaten lijden daar voorlopig niet onder.

Teleurgesteld STVV?

Maar daar wil STVV snel verandering in brengen. Na het fantastische resultaat van vorig seizoen heeft Sint-Truiden dit seizoen nog niet kunnen winnen in de eigen Jupiler Pro League. Na een gelijkspel tegen Lommel op de openingsspeeldag volgde een spectaculair 3-3 gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Tussendoor lukte het STVV ondanks een overwinning thuis niet om zich te plaatsen voor de League Phase van de Europa League. De Limburgers zakten wel af richting Conference League maar misschien zit de verplaatsing naar Cyprus en de ontgoocheling van het verlies tegen Omonia Nicosia daar nog wel in de hoofden en benen 72u later op de Bosuil?

Lukt het Sint-Truiden om zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken en zo Antwerp zijn eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen? Of blijft Antwerp ongeslagen meedraaien bovenin het klassement? Kom het vanaf 16u LIVE te weten bij Voetbalkrant.