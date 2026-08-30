Volg Antwerp - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
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Datum: 30/08/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Bosuil
LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?
LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?
Foto: © photonews

Vorige week deed Antwerp het praktisch onmogelijke door een 4-1 achterstand om te draaien tot een 4-4 gelijkspel in het slot tegen Racing Genk. Zondagnamiddag nemen ze het op tegen diens rivaal Sint-Truiden.

Ongeslagen Antwerp

Na drie speeldagen heeft Antwerp nog neit verloren dit seizoen. Ze begonnen het seizoen met twee zeges tegen promovendi Beveren en Kortrijk om dan tegen Racing Genk een gelijkspel uit de brand te slepen. Voorlopig is de Great Old dus nog steeds ongeslagen. Al staan er na het duel tegen STVV wel toppers tegen Standard, Club Brugge en Union op het menu.

Antwerp-trainer Marvin Compper had bij zijn aanstelling niet veel tijd gekregen om zijn kleedkamer klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Met de nieuwe eigenaars en verkoop van Ahoka kent Antwerp enkele woelige maanden maar de resultaten lijden daar voorlopig niet onder.

 

Teleurgesteld STVV?

Maar daar wil STVV snel verandering in brengen. Na het fantastische resultaat van vorig seizoen heeft Sint-Truiden dit seizoen nog niet kunnen winnen in de eigen Jupiler Pro League. Na een gelijkspel tegen Lommel op de openingsspeeldag volgde een spectaculair 3-3 gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Tussendoor lukte het STVV ondanks een overwinning thuis niet om zich te plaatsen voor de League Phase van de Europa League. De Limburgers zakten wel af richting Conference League maar misschien zit de verplaatsing naar Cyprus en de ontgoocheling van het verlies tegen Omonia Nicosia daar nog wel in de hoofden en benen 72u later op de Bosuil?

STVV
© photonews

Lukt het Sint-Truiden om zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken en zo Antwerp zijn eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen? Of blijft Antwerp ongeslagen meedraaien bovenin het klassement? Kom het vanaf 16u LIVE te weten bij Voetbalkrant.

Prono Antwerp - STVV

Antwerp wint
Gelijk
Antwerp Antwerp wint Gelijk STVV STVV wint
75.59% 16.14% 8.27%
Populairste
2-1
(100x)		 2-0
(43x)		 3-1
(29x)

Vergelijking Antwerp - STVV

Positie

4
12

Punten

7
2

Gewonnen

2
0

Gescoorde doelpunten

9
4

Doelpunten tegen

5
4

Gele kaarten

2
4

Onderlinge duels gewonnen

10
10
14
28/02 18:15 Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
03/12 20:30 Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
02/11 18:30 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
24/01 20:45 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
11/08 16:00 Antwerp Antwerp 6-1 STVV STVV
03/03 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 STVV STVV
24/11 20:45 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
23/04 13:30 STVV STVV 0-1 Antwerp Antwerp
07/10 20:45 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
25/01 18:45 Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
21/11 16:00 STVV STVV 2-1 Antwerp Antwerp
26/06 12:00 STVV STVV 0-0 Antwerp Antwerp
21/02 20:45 Antwerp Antwerp 0-0 STVV STVV
13/09 16:00 STVV STVV 2-3 Antwerp Antwerp
22/12 18:00 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
18/08 18:00 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
01/12 20:30 Antwerp Antwerp 1-3 STVV STVV
22/09 20:30 STVV STVV 2-0 Antwerp Antwerp
12/05 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
07/04 20:00 STVV STVV 4-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 STVV STVV 0-3 Antwerp Antwerp
09/09 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
13/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-2 STVV STVV
28/09 17:00 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
01/03 20:00 Antwerp Antwerp 0-5 STVV STVV
06/10 15:00 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
06/04 20:00 STVV STVV 0-2 Antwerp Antwerp
17/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
31/01 20:00 STVV STVV 0-0 Antwerp Antwerp
14/09 15:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
08/05 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
13/12 20:00 STVV STVV 2-1 Antwerp Antwerp
15/03 20:00 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
19/10 20:00 Antwerp Antwerp 1-3 STVV STVV

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 13:30 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 16:00 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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