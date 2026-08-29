Lommel overleeft eerste en slaat toe in tweede helft tegen Cercle Brugge dat nog altijd blijft wachten op zege

Na de 4-0 zege tegen Westerlo vorige week heeft Lommel een week later 6/6 gepakt op het veld van Cercle Brugge. De taaie promovendus hield goed stand in de eerste helft en nam dan langzaam maar zeker het commando over. Reijners zorgde halverwege de tweede helft voor het enige doelpunt al raakten beide ploegen ook het doelhout.

Sterk Cerle en bal op de paal

Cercle Brugge had na drie wedstrijden nog niet mogen vieren in het nieuwe seizoen en daar wou de vereniging thuis tegen Lommel verandering in brengen. Al na enkele minuten moest Pieklak al redding brengen op een schot van Ngoura in de korte hoek.

Het was het startschot voor een goede eerste helft voor Cercle want niet veel later trof Magnée de paal van dichtbij nadat Adewoye een voorzet compleet fout inschatte. Ook Dante Vanzeir kreeg een uitgelezen mogelijkheid om te scoren nadat Ngoura de bal voor doel gaf. Maar Vanzeir zit niet bepaald in de beste vorm en etaleerde dat door an dichtbij half naast de bal te trappen. In dezelfde fase legde hij de bal nog af tot bij Magnée maar die trapte op een Lommelse verdediger.

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Lommel knokt zich in de partij

Dat Lommel het lastig had in de eerste helft was niet te zien aan het scorebord maar wel aan het kaartensaldo want na 35 minuten hadden maar liefst 3 van de 4 bezoekende verdedigers een geel karton achter hun naam staan. Met alle middelen probeerden ze de Cercle-druk af te houden tot aan de rust en dat lukte ook. Heel soms kwamen de bezoekers zelf dreigen maar buiten een afzwaaier van Talvitie kwam Lommel niet.

Het lukte Cercle niet om in de tweede helft dezelfde druk te produceren als in het eerste hoofdstuk van deze partij. Na een tiental minuten werd dat ook duidelijk wanneer Van Duiven vanop zo'n 25 meter een raket richting het doel van Gaëtan Coucke verstuurde. De bal vertrok goed maar de Cercle-doelman was ook goed wakker en dook de bal uit zijn doel.

Op het uur bekloeg Cercle Brugge het zich pas dat het met de kansen gemorst had in de eerste helft. Na een uitstekende counter via de linkerflank haalde Talvitie de achterlijn. Hij legde terug tot bij Reyners die net als vorige week tegen Westerlo de score mocht openen en Lommel op voorsprong zette.





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Amper reactie

Cercle Brugge reageerde meteen met een kopbal van Agyekum en een schot van Magnée maar Lommel-doelman Pieklak moest in eerste instantie niet ingrijpen. De thuisploeg vorderde echter stelselmatig de druk op rond de 16 van de bezoekers die de voorsprong met hand en tand verdedigden.

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Nadat de druk na het openingsdoelpunt was gaan liggen, lukte het Cercle niet om consistent gevaar te creëren. Het blok van Lommel stond goed opgesteld waardoor er geen grote kansen kwamen voor Cercle ,ook niet na een driedubbele wissel van trainer Friis. Integendeel zelfs want naarmate het laatste fluitsignaal naderde, kwamen de bezoekers meer opzetten. Talvitie wou zijn wedstrijd bekronen met een parel van een afstandsschot maar zag zijn schot uiteenspatten op de lat. Ook Van Duiven kreeg nog een uitgelezen kans om de zege over de streep te trekken maar raakte van dichtbij niet voorbij Coucke.

En zo wint Lommel zeker niet geheel onverdiend bij Cercle Brugge. Ze hielden goed stand in de eerste helft om dan in de tweede helft het commando over te nemen en ook te scoren, wat Cercle na liet in de eerste helft. Na de 0-1 kwam de thuisploeg wel even opzetten maar niet genoeg om Lommel echt weg te duwen. Door de 6 op 6 staat Lommel de promovendus op een mooie 7e plaats terwijl Cercle met 2 op 12 een lastig seizoen te wachten staat.