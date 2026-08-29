Cercle Brugge Cercle Brugge
0-1
Lommel SK Lommel SK
cerCercle Brugge
lomLommel SK
0-1
61' Tom Reyners (Juho Talvitie)
Datum: 29/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Jan Breydel
Lommel overleeft eerste en slaat toe in tweede helft tegen Cercle Brugge dat nog altijd blijft wachten op zege
Lommel overleeft eerste en slaat toe in tweede helft tegen Cercle Brugge dat nog altijd blijft wachten op zege
Foto: © photonews

Na de 4-0 zege tegen Westerlo vorige week heeft Lommel een week later 6/6 gepakt op het veld van Cercle Brugge. De taaie promovendus hield goed stand in de eerste helft en nam dan langzaam maar zeker het commando over. Reijners zorgde halverwege de tweede helft voor het enige doelpunt al raakten beide ploegen ook het doelhout.

Sterk Cerle en bal op de paal

Cercle Brugge had na drie wedstrijden nog niet mogen vieren in het nieuwe seizoen en daar wou de vereniging thuis tegen Lommel verandering in brengen. Al na enkele minuten moest Pieklak al redding brengen op een schot van Ngoura in de korte hoek.

Het was het startschot voor een goede eerste helft voor Cercle want niet veel later trof Magnée de paal van dichtbij nadat Adewoye een voorzet compleet fout inschatte. Ook Dante Vanzeir kreeg een uitgelezen mogelijkheid om te scoren nadat Ngoura de bal voor doel gaf. Maar Vanzeir zit niet bepaald in de beste vorm en etaleerde dat door an dichtbij half naast de bal te trappen. In dezelfde fase legde hij de bal nog af tot bij Magnée maar die trapte op een Lommelse verdediger.

Cercle Brugge Lommel
© photonews

Lommel knokt zich in de partij

Dat Lommel het lastig had in de eerste helft was niet te zien aan het scorebord maar wel aan het kaartensaldo want na 35 minuten hadden maar liefst 3 van de 4 bezoekende verdedigers een geel karton achter hun naam staan. Met alle middelen probeerden ze de Cercle-druk af te houden tot aan de rust en dat lukte ook. Heel soms kwamen de bezoekers zelf dreigen maar buiten een afzwaaier van Talvitie kwam Lommel niet.

Het lukte Cercle niet om in de tweede helft dezelfde druk te produceren als in het eerste hoofdstuk van deze partij. Na een tiental minuten werd dat ook duidelijk wanneer Van Duiven vanop zo'n 25 meter een raket richting het doel van Gaëtan Coucke verstuurde. De bal vertrok goed maar de Cercle-doelman was ook goed wakker en dook de bal uit zijn doel.

Op het uur bekloeg Cercle Brugge het zich pas dat het met de kansen gemorst had in de eerste helft. Na een uitstekende counter via de linkerflank haalde Talvitie de achterlijn. Hij legde terug tot bij Reyners  die net als vorige week tegen Westerlo de score mocht openen en Lommel op voorsprong zette.

Cercle Brugge Lommel
© photonews

Amper reactie

Cercle Brugge reageerde meteen met een kopbal van Agyekum en een schot van Magnée maar Lommel-doelman Pieklak moest in eerste instantie niet ingrijpen. De thuisploeg vorderde echter stelselmatig de druk op rond de 16 van de bezoekers die de voorsprong met hand en tand verdedigden.

Cercle Brugge Lommel
© photonews

Nadat de druk na het openingsdoelpunt was gaan liggen, lukte het Cercle niet om consistent gevaar te creëren. Het blok van Lommel stond goed opgesteld waardoor er geen grote kansen kwamen voor Cercle ,ook niet na een driedubbele wissel van trainer Friis. Integendeel zelfs want naarmate het laatste fluitsignaal naderde, kwamen de bezoekers meer opzetten. Talvitie wou zijn wedstrijd bekronen met een parel van een afstandsschot maar zag zijn schot uiteenspatten op de lat. Ook Van Duiven kreeg nog een uitgelezen kans om de zege over de streep te trekken maar raakte van dichtbij niet voorbij Coucke.

En zo wint Lommel zeker niet geheel onverdiend bij Cercle Brugge. Ze hielden goed stand in de eerste helft om dan in de tweede helft het commando over te nemen en ook te scoren, wat Cercle na liet in de eerste helft. Na de 0-1 kwam de thuisploeg wel even opzetten maar niet genoeg om Lommel echt weg te duwen. Door de 6 op 6 staat Lommel de promovendus op een mooie 7e plaats terwijl Cercle met 2 op 12 een lastig seizoen te wachten staat.

Opstellingen

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Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 90' 6.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 66/71 (93%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kondo Geoffrey   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 70/86 (81.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Konate Valy 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 79' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Martens Viggo 79' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Mondele Lukas 62' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Diakite Ibrahim 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 45/51 (88.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 72' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 79' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Agyekum Lawrence 28' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Erick 11' 6.3 -
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Lazare Amani Jean Thierry 11' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
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Michal Lucas 18' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys   11' 6.2 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Rocha Torres Lukas 0'  
Langenbick Bas 0'  
Behaeghe Sam 0'  
 

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
van Duiven Jason 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Eyoma Timothy   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 39/57 (68.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Wouters Dries   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 58/61 (95.1%)
Meer statistieken
Adewoye Shawn   77' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Talvitie Juho A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Pelupessy Joey 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Reyners Tom 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Schoofs Lucas 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 69' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Konadu Don-Angelo 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Ivezic Nikola 0'  
Vandecraen Emile 0'  
Gordic Djordje 0'  
Dada-Mascoll Isaiah 0'  
Corthouts Niek 0'  
Gooijer Tristan 13' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Beirinckx Lars 0'  
Reumers Alexander 22' 6.8 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Salah El Boukammiri Mohamed 21' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
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Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
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KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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