Datum: 30/08/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
Invallers beslissen Slag om Vlaanderen: Buffalo's delen tik uit aan tien Bruggelingen
Invallers beslissen Slag om Vlaanderen: Buffalo's delen tik uit aan tien Bruggelingen
Foto: © photonews

KAA Gent heeft zichzelf een stevig plezier gedaan. Het won in eigen huis met 2-1 van Club Brugge in de Slag om Vlaanderen en komt zo met 9 op 9 en nog een match voor de boeg donderdag tegen OH Leuven naast blauw-zwart in de stand. De invallers maakten het verschil.

Zowel Club Brugge als KAA Gent hadden nog het maximum van de punten in de Jupiler Pro League, al hadden de Buffalo's door de Europese voorrondes wel een match minder gespeeld - donderdag halen ze die in tegen OH Leuven.

Blauw-zwart kon zo met 12 op 12 naast Charleroi komen, terwijl Gent naast Club Brugge kon komen (en er dan donderdag kan over springen). Rik De Mil zag Tibe De Vlieger in laatste instantie nog uitvallen bij De Buffalo's wegens ziekte.

KAA Gent en Club Brugge met intensieve eerste helft

Daardoor kreeg Da Silva Lopes een plekje op het middenveld. Op rechtsbuiten zagen we Wilson in de plaats van Volckaert, die op de bank zit. Benes kreeg dan weer opnieuw de voorkeur op Kadri in vergelijking met donderdag. Bij Club Brugge geen enkele wissel: Leko koos voor de vierde wedstrijd op rij voor dezelfde basiself.

Standvastigheid kan zijn waarde hebben, zeker in de start van een seizoen. Beide ploegen zijn dan ook nog wat zoekende naar het compleet inpassen van de nieuwkomers, maar bij momenten zagen we wel de potentie van wat goed voetbal is of kan worden dit seizoen.

Forbs Lambrechts
© photonews

De Buffalo's tankten vertrouwen door in Edinburgh voorbij Hibernian te raken richting de League Phase van de Conference League en dus durfden ze in eigen huis ook voetballen tegen de regerende landskampioen. Dat leverde ook wat kansjes op, waarvan Vergara de beste tegen de lat werkte.

Vijf minuten voor de koffie maakte Vergara er na een knap uitgesponnen aanval en met een goede voorzet van Araujo 1-0 van. Een echte spitsengoal en Gent op rozen, tot Vanaken er een minuut later op aangeven van Forbs al meteen 1-1 van maakte.

Invallers maken het verschil voor KAA Gent

Dat was ook meteen de ruststand na 45 pittige en interessante minuten. De tweede helft was dan toch wat minder. Aan beide kanten was het vooral intensief en met veel duelkracht. Twintig minuten voor tijd keerde de wedstrijd na dom rood voor een reactie van Forbs.

Met een mannetje meer wisten de invallers het verschil te maken. Volckaert zorgde voor een snedige voorzet en Cissé kopte de 2-1 tegen de touwen. De matchwinnaar moest er in het slot nog af met een tweede gele kaart, maar Gent ging wel feestend de namiddag in.
 

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
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Ngom Mouhamed 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Burgess Christian 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
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Van Der Heyden Siebe   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 49/49 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Wilson Kyrell   45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
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Delorge Mathias 82' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Lopes Leonardo Da Silva   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/31 (96.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Araujo Tiago A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
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Bénes László 82' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Sonko Momodou 66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Vergara Josué 66' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Bank
Paskotsi Maksim 0'  
Balikwisha Michel Ange 8' 6.5  
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Omgba Aimé 8' 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
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Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties A 45' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Seck El Hadji 24' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Cisse Ibrahima    24' 7.0 -
  • Goals: 1
  • Rode kaarten: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Club Brugge Club Brugge
Tresoldi Nicolò 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Sommer Yann 90' 7.6 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Sabbe Kyriani 82' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 71/73 (97.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Lee Hanbeom 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 117/121 (96.7%)
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Mechele Brandon   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 90/94 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
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Seys Joaquin   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Potts Freddie   86' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 68/74 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 74/79 (93.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A   70' 5.7 -
  • Assists: 1
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 66' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 66' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Virgili Jan 24' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 4' 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 8' 6.3  
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Coulibaly Samba 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 24' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Verlinden Wout 0'  
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Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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