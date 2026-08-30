Invallers beslissen Slag om Vlaanderen: Buffalo's delen tik uit aan tien Bruggelingen

KAA Gent heeft zichzelf een stevig plezier gedaan. Het won in eigen huis met 2-1 van Club Brugge in de Slag om Vlaanderen en komt zo met 9 op 9 en nog een match voor de boeg donderdag tegen OH Leuven naast blauw-zwart in de stand. De invallers maakten het verschil.

Zowel Club Brugge als KAA Gent hadden nog het maximum van de punten in de Jupiler Pro League, al hadden de Buffalo's door de Europese voorrondes wel een match minder gespeeld - donderdag halen ze die in tegen OH Leuven.

Blauw-zwart kon zo met 12 op 12 naast Charleroi komen, terwijl Gent naast Club Brugge kon komen (en er dan donderdag kan over springen). Rik De Mil zag Tibe De Vlieger in laatste instantie nog uitvallen bij De Buffalo's wegens ziekte.

KAA Gent en Club Brugge met intensieve eerste helft

Daardoor kreeg Da Silva Lopes een plekje op het middenveld. Op rechtsbuiten zagen we Wilson in de plaats van Volckaert, die op de bank zit. Benes kreeg dan weer opnieuw de voorkeur op Kadri in vergelijking met donderdag. Bij Club Brugge geen enkele wissel: Leko koos voor de vierde wedstrijd op rij voor dezelfde basiself.

Standvastigheid kan zijn waarde hebben, zeker in de start van een seizoen. Beide ploegen zijn dan ook nog wat zoekende naar het compleet inpassen van de nieuwkomers, maar bij momenten zagen we wel de potentie van wat goed voetbal is of kan worden dit seizoen.

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De Buffalo's tankten vertrouwen door in Edinburgh voorbij Hibernian te raken richting de League Phase van de Conference League en dus durfden ze in eigen huis ook voetballen tegen de regerende landskampioen. Dat leverde ook wat kansjes op, waarvan Vergara de beste tegen de lat werkte.





Vijf minuten voor de koffie maakte Vergara er na een knap uitgesponnen aanval en met een goede voorzet van Araujo 1-0 van. Een echte spitsengoal en Gent op rozen, tot Vanaken er een minuut later op aangeven van Forbs al meteen 1-1 van maakte.

Invallers maken het verschil voor KAA Gent

Dat was ook meteen de ruststand na 45 pittige en interessante minuten. De tweede helft was dan toch wat minder. Aan beide kanten was het vooral intensief en met veel duelkracht. Twintig minuten voor tijd keerde de wedstrijd na dom rood voor een reactie van Forbs.

Met een mannetje meer wisten de invallers het verschil te maken. Volckaert zorgde voor een snedige voorzet en Cissé kopte de 2-1 tegen de touwen. De matchwinnaar moest er in het slot nog af met een tweede gele kaart, maar Gent ging wel feestend de namiddag in.

